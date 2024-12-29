30 Aralık İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün duygusal anlamda inşa ettiğin duvarların arkasından çıkmalısın. Haftaya tüm duygularını, düşüncelerini ve arzularını özgür bırakarak başlamalısın. Kendine koyduğun sınırlardan kurtulmalısın! Chiron'un güçlü desteği ve şifa enerjisini kabul etmeli, hayata dair önemli bir karar vermelisin: İkilemlerin arasında kaybolmak mı, yoksa bir karar verip kendi yolunu çizmek mi?

Tam da bu aşamada kendi yolunu çizecek cesareti toplamanı önermeliyiz. Yıl bitmeden, hafta henüz yeni başlamışken yaşam döngünü iyileştirmelisin. Pozitif düşüncelere ve yaratıcı enerjilere de odaklanmalısın. Durmaktan vazgeçip hareket etmelisin. Zira yolda buldukların sana güç ve mutluluk getirecek!

Şimdiden söyleyelim, bekarsan aşk da bugün seni bulacak. Bir davet ya da etkinlikte tanışacağın yabancı kalbini çalacak. Mevcut bir birlikteliğin varsa, yeni ve kararlı halin ilişkine yansıyacak. Aşkta daha tutkulu ve heyecanlı olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...