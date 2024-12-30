30 Aralık 2024'te Neler Oluyor? Borsa İstanbul’da Düşüş, Altın ve Dövizde Hareket!
30 Aralık 2024'te Neler Oluyor? Borsa İstanbul’da Düşüş, Altın ve Dövizde Hareket!
2024’ün son günlerine girerken, finans dünyasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Yılın bu dönemine özgü dalgalanmalar ve beklentilerle şekillenen piyasalarda, yatırımcıların gözü hem yurt içi hem de küresel gelişmelerde. Dolar ve Euro kurunda yaşanan yükselişler, altının güçlü konumu ve Borsa İstanbul'daki dalgalanmalar, yeni yıl öncesinde ekonomiyi yakından takip edenler için ipuçları sunuyor.
İşte bugüne dair öne çıkanlar ve detaylar...
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,44 düşüşle 9.981,37 puandan kapattı.
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Bankacılık ve holding endeksleri yatay bir seyir izlerken, sektör bazında hareketlilik dikkat çekti.
Öte yandan, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü ise %0,26 kayıpla en çok değer kaybeden sektör oldu.
Dolar/TL kuru, yılın son işlem günlerine doğru yukarı yönlü bir ivme kazandı ve şu sıralar 35,3156 TL seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL kuru ise 36,7234 TL seviyesinde yer alırken, günlük artışı %0,22 olarak kaydedildi.
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Altın piyasaları, yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor.
Gram altın, sabah saatlerinde 2.958 TL seviyesinden işlem görmeye başladı ve gün içinde 2.953-2.981 TL aralığında hareket etti.
Kapalıçarşı’da ise gram altın alış fiyatı 2.993 TL, satış fiyatı ise 3.033 TL olarak gözlemlendi.
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