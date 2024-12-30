30 Aralık 2024'te Neler Oluyor? Borsa İstanbul’da Düşüş, Altın ve Dövizde Hareket!

2024’ün son günlerine girerken, finans dünyasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Yılın bu dönemine özgü dalgalanmalar ve beklentilerle şekillenen piyasalarda, yatırımcıların gözü hem yurt içi hem de küresel gelişmelerde. Dolar ve Euro kurunda yaşanan yükselişler, altının güçlü konumu ve Borsa İstanbul'daki dalgalanmalar, yeni yıl öncesinde ekonomiyi yakından takip edenler için ipuçları sunuyor.

İşte bugüne dair öne çıkanlar ve detaylar...