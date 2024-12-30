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30 Aralık 2024'te Neler Oluyor? Borsa İstanbul’da Düşüş, Altın ve Dövizde Hareket!

etiket 30 Aralık 2024'te Neler Oluyor? Borsa İstanbul’da Düşüş, Altın ve Dövizde Hareket!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 18:08

2024’ün son günlerine girerken, finans dünyasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Yılın bu dönemine özgü dalgalanmalar ve beklentilerle şekillenen piyasalarda, yatırımcıların gözü hem yurt içi hem de küresel gelişmelerde. Dolar ve Euro kurunda yaşanan yükselişler, altının güçlü konumu ve Borsa İstanbul'daki dalgalanmalar, yeni yıl öncesinde ekonomiyi yakından takip edenler için ipuçları sunuyor. 

İşte bugüne dair öne çıkanlar ve detaylar...

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,44 düşüşle 9.981,37 puandan kapattı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,44 düşüşle 9.981,37 puandan kapattı.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks, haftayı olumlu bir performansla kapatmıştı ancak bugün küçük bir geri çekilme yaşandı.

Bankacılık ve holding endeksleri yatay bir seyir izlerken, sektör bazında hareketlilik dikkat çekti.

Bankacılık ve holding endeksleri yatay bir seyir izlerken, sektör bazında hareketlilik dikkat çekti.

Özellikle spor sektörü yatırımcıların yüzünü güldürdü ve endekste tam %2,86 oranında artış sağladı.

Öte yandan, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü ise %0,26 kayıpla en çok değer kaybeden sektör oldu.

Öte yandan, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü ise %0,26 kayıpla en çok değer kaybeden sektör oldu.

Dolar/TL kuru, yılın son işlem günlerine doğru yukarı yönlü bir ivme kazandı ve şu sıralar 35,3156 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL kuru, yılın son işlem günlerine doğru yukarı yönlü bir ivme kazandı ve şu sıralar 35,3156 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar, gün içerisinde 35,0673 TL ile en düşük seviyeyi, 35,2922 TL ile de en yüksek seviyeyi gördü ve günü 35,0801 TL seviyesinde kapattı.

Euro/TL kuru ise 36,7234 TL seviyesinde yer alırken, günlük artışı %0,22 olarak kaydedildi.

Euro/TL kuru ise 36,7234 TL seviyesinde yer alırken, günlük artışı %0,22 olarak kaydedildi.

Euro/Dolar 1,0402 ile düşüş eğiliminde.

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Altın piyasaları, yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor.

Altın piyasaları, yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor.

Ons altın, hafif bir düşüşle şu anda 2.611,81 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde 2.617 dolar ile başladığı işlem gününde, en düşük 2.617 dolar ve en yüksek 2.628 dolar seviyelerini gördü.

Gram altın, sabah saatlerinde 2.958 TL seviyesinden işlem görmeye başladı ve gün içinde 2.953-2.981 TL aralığında hareket etti.

Gram altın, sabah saatlerinde 2.958 TL seviyesinden işlem görmeye başladı ve gün içinde 2.953-2.981 TL aralığında hareket etti.

Şu sıralar ise 2.978 TL seviyesinde.

Kapalıçarşı’da ise gram altın alış fiyatı 2.993 TL, satış fiyatı ise 3.033 TL olarak gözlemlendi.

Kapalıçarşı’da ise gram altın alış fiyatı 2.993 TL, satış fiyatı ise 3.033 TL olarak gözlemlendi.

Çeyrek altın fiyatları ise 4.845 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Ecem Bekar
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