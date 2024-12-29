onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
30 Aralık 2024-6 Ocak 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 30 Aralık 2024-6 Ocak 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 00:00

Keşke demeden, yanılgılara yenisi eklemeden,

Uyan, kendini yen ve yenilen,

Anın kıymetini, sevginin gücünü bil,

At üzerindeki karanlıkları, ağırlıkları,

Kendi kendine yarattığın engelleri sök at şimdi,

Yapabilirsin, kendine güven,

Ruhunu, kalbini, bedenini, yaşamın sana sunduklarını SEV!

Şifa sevgidedir bil,

Mücadele et,

Cesur ol,

Aklını kalbinle yarıştırma, uyumla,

Akışa uyum sağlarken VAZGEÇME!

Nedenler, niçinler, acabalardan arındır zihnini,

Aç kalbini ait olana, sevildiğini bildiğine ver sevgini, yüreğini,

Korumayı da sözünü yükseltmeyi de bil,

Geç kalmadan, yarına bırakmadan elinden geleni yap,

Yüreğini ortaya koy şimdi, yeni bir anda yeniden başlamak,

Yapılanmak, güçlenmek, sevgi ile tamamlanabilmek için,

Hadi başla.

AstrodehA 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KOÇ

KOÇ

Bu hafta size yeni ve taze başlangıçlar getirecek. Bu hafta hayatınızın tüm alanlarında eşit fırsatlar ve zorluklar olacaktır. Kariyerde ilerlemeler biraz yavaş olabilir. Bu enerjiyi kariyer hedeflerinizi planlamak ve mali durumunuzu stratejileştirmek için doğru değerlendirin. Haftanın gezegen geçişleri kariyer yolunuzu yansıtmak ve yeniden değerlendirmek için ideal bir zaman olacaktır. Finansal harcamalarda, hafta boyunca dürtüsel satın almaktan kaçının ve elinizdekini doğru değerlendirmeye kararlı olun. Kısa vadeli kazanımlara kapılmak yerine güvenli bir finansal gelecek inşa etmeye odaklanın. Aşk hayatında bazı heyecan verici gelişmelere hazır olun. Evli ve ilişkisi olanlar, tutkununuz yükseliyor. Bekar Koçlar sürpriz yakınlaşmalara hazır olun. Hayatı kutlayın ve sevdiklerinizle birlikte küçük şeylerin tadını çıkarın. 

BOĞA

Hayattaki özlemlerinizin peşinden gitmek için iyi bir motivasyona ve enerjiye sahip olduğunuz bir haftadasınız. Bu hafta boyunca başlatılan tüm girişimler, özellikle kariyer ve iş dünyasında başarılı olacaktır. Hafta boyunca iş yerinde üst düzeyler ve iş arkadaşlarıyla çatışmalardan kaçının. Etrafınızdayken size iyi mali durum, refah ve hatta dönem için bir şans eseri vaat ediliyor. Ancak şimdilik riskli ve spekülatif anlaşmalardan uzak durun. İlişkilerde, eşinizle kaliteli zaman geçirmenin zamanıdır. Bekar Boğalar kalıcı beraberliklere adım atabilirler. Evli ve ilişkisi devam edenler, anlayış ve daha iyi iletişim, şimdilik sevginiz ve evliliğiniz için hayati öneme sahiptir. Evliler, çocuklar ve aileleri eşliğinde bolca zaman geçirecekler. Dönem boyunca ev içi refah ve mutluluk sağlandı. Sağlık bakım gerektirir, her zaman sezginize güvenin.

İKİZLER

Gökyüzü bu hafta taze bir enerji ve iyimserlik getiriyor sizlere.  Hayatlarının her alanında genel gelişimi dört gözle bekleyebilirler. Toplumdaki durumunuz iyileşecektir. İletişim becerileriniz sayesinde daha iyi bir pozisyon kazanmanız mümkün ay boyunca. Finansal konularda getiriler elde edecektir. Yer değiştirme veya iş değişikliği için iyi bir zaman. Evli ikizler şimdi daha iyi bir sevgi ve anlayış bulacaklar. Bu, partnerinizle kaliteli zaman geçirmek ve iyi bağ kurmak için ideal bir dönem. Mali konular hafta boyunca iyileşecek, sağlık sorunlarınızın azalmaya başlaması sizleri daha sağlıklı bir yaşam tarzı belirlemenize yol açacak. Bu hafta sürpriz seyahatler yapabilir, istikrarlı gelişmeler içinde olabilirsiniz.

YENGEÇ

YENGEÇ

Gökyüzü bu hafta umut verici bir dönemle karşı karşıya olacağınızı müjdeliyor. Hayatınızın çeşitli alanlarında birçok olumlu gelişme ve büyük değişiklikler görmeye hazır olun. Bu hafta genel hatları ile sizler için olumlu enerjiler söz konusu. Genel olarak, sizler için istikrarlı ve verimli bir hafta olacaktır. Duygusal olarak istikrarlı olacağınız ve özgüvenle alacağınız kararlar en yüce hayrınıza olacak. Tüm geçmiş endişeler ve kaygılar şimdi mutluluk ve neşenin yolunu açıyor. Zamandan yararlanın ve pratik hedefler belirleyin. Bu, geleceğinizi planlamak ve hedefler belirlemek için iyi bir zamandır. Hafta boyunca biraz şans ve finansal kazançlar için hazırsınız. Rehberliğe ihtiyacınız olduğunda mentorlarınızdan destek isteyin. Sağlığınız ile ilgili konularda ise ihmalkar davranmamaya çalışın. 

ASLAN

Gökyüzü bu hafta iyicil enerjiler ile karşılıyor sizleri. Yeni gelişmeler bu günlerde disiplinli çalışmanızın karşılığını verecek sizlere.  Aslanlar, işyerindeki üstlerden destek görecekler. İş arayanlar başvurularının olumlu sonuçlanması ile karşılaşacaklar. Yatırımlar ile ilgili konularda özellikle uzun vadeli yatırımlarınızda dikkatli olmanız gereken enerjiler ile karşı karşıyasınız.  Özel yaşamınızda kendinizi yanlış cümleler ile ifade etmemeye özen gösterin. Eş ya da sevgilinizin sizden uzaklaşmasını istemiyorsanız, yaşadığınız olumsuz olayların sorumlusu oymuş gibi davranmaktan, kontrol altında tutmaktan vazgeçmelisiniz, son pişmanlık fayda etmeyebilir. Hafta boyunca ilişki konularında dürtüsel olmayın. Ev içi refah ve mutluluk güvence altına alınır ve aile bağlarınız beslenir. Mülkiyet ve gayrimenkul nedeniyle bazı yasal aile sorunları sizi rahatsız edebilir. Çatışmalara girmeyin, bunun yerine bağlarınızı düzeltmenin ve farklılıkları gidermenin yollarını bulmanız gereken bir haftadasınız. 

BAŞAK 

Bu hafta boyunca pozitif enerjiler ile iyi hissedecek, hayatınızda uzun zamandır olmadığı kadar huzurlu hissederek önemli ve yeni başlangıçlar içinde olmayı seçeceksiniz. İlişkilerde, duygusal olarak tatmin edici gelişmelere hazır olun. Sizin sevgi dolu yaklaşımınız özel hayatınıza yön verecek ve en zorlu etkileri bile tavrınız ile bertaraf edebileceksiniz. Bekar Başakları yeni romantik gelişmeler bekleyebilir. İlişkilerde aşırı eleştirel olmayın, bunun yerine iyiliği takdir edin. Bu hafta uzun zamandır görüşmediğiniz dostlar ve arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurabileceksiniz ve sosyal çevreniz genişleyecek. Hafta boyunca aşkınızda veya evliliğinizde çok fazla uyum ve tutku olacaktır. Arkadaşlığı ve ilişkileri geliştirmek için iyi bir zaman. Sağlıkta, iyi fitness hedefleri belirleyin ve ona bağlı kalın. Sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini benimseyin. Yatırımlarınızı gözden geçirin ve tasarruflarınızı buna göre planlayın. Finans ve sağlık konusunda ihtiyatlı olun.

TERAZİ

TERAZİ

Gökyüzü bu hafta sizlere iyilik, neşe ve mutluluk vaat ediyor. Kariyer açısından istikrarlı bir haftadasınız.  İş hayatınızda madden manen takdir edilmeniz kıskanç insanların hedefi haline getirebilir sizleri, dikkatli olun.  Kariyer ve iş açısından, bu hafta verimli bir dönem olacaktır. Diplomasi ve işbirlikçi becerileriniz pek çok şeyle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Mali konularda yakınlarınızın borç isteğine dikkat edin. Onların sorumsuzlukları yüzünden sıkışıklık yaşayarak kendinizi zora sokabilirsiniz, dikkatli davranın.  Hafta boyunca dikkatli planlama ve taahhüt ile ilerlemek sizi pek çok zarardan koruyacaktır.  İlişkilerde, aşk ve romantizm hafta boyunca gelişir. Eş ya da sevgiliniz ile uyum ve doğru iletişim sorunların aşılmasını sağlayacak bekar olanlar romantik karşılaşmalar haftaya damgasını vurabilir. Çekiciliğiniz ve zekânız, önümüzdeki günler için aile bağlarınıza hayat verecektir. Finansal konularda hayır demeyi bilmeli kendiniz için almadığınız riskleri başkaları için almamaya gayret etmelisiniz. 

AKREP

Gökyüzü bu hafta sizler için bir dönüşüm zamanı olacak. Güneş'in etrafında başka bir yolculuk başlarken büyük iç değişiklikler yaşamaya hazır olun.  Kişisel konularda bazı türbülanslar beklenebilir, ancak genel eğilimler oldukça iyimser görünüyor. Akrepler bugünlerde iç cephede bazı ayaklanmalarla karşılaşabilir. Dikkatinizi çekecek yer değiştirmeler ve ev tadilatları olacaktır. Aile sorunlarını kolaylıkla çözmeye çalışın, diyaloglara açık olun. Ayrıca hafta boyunca işyerinde güç mücadelesi olabilir. Ev ve iş arasındaki uyumu ve dengeyi koruyun. Hafta boyunca aşk hayatınızın gelişeceği tutkulu bir zamandır. Partnerinizle bir macera mümkündür, ancak çok fazla sahiplenici olmaktan kaçının. Bekar Akrepler bugünlerde çekici bir partnerle karşılaşır ve bu da uzun vadeli bir ilişkiyle sonuçlanır. Kariyer görünümünüz hafta boyunca harika. Dayanıklılığınız ve tutkunuz sizi bu hafta yeni zirvelere taşıyacak. Sınırlarınızdan kurtulun ve önümüzdeki günler için harika bir yolculuğa çıkın.

YAY 

Bu hafta hayatınızda büyük değişiklikler ve gelişmeler bekleyebilirsiniz. Kariyer sektörünüz bu günler için olumlu görünüyor. Yavaş yavaş girişimleriniz ivme kazanıyor ve fazla bir şey sormadan size yeni roller geliyor. Bazen sorumluluklar tarafından ağırlaştırılabilirsiniz, cesaretinizi kaybetmeyin ve ilerleyin.  Bu, kişisel gelişim ve yaratıcı arayışlarınıza dahil olmak için mükemmel bir zamandır. Özel yaşamınızda aşk ve evlilikte yeni bir romantizm ve tutku yaşamaya hazır olun. Aşk hayatınızdaki kıvılcımlarınızı canlı tutun. Bekarlar, sürpriz yakınlaşmalar yaşayabilir.  Sağlıkta, bu hafta boyunca birçok iniş çıkış olacaktır. İş ve kişisel yaşamdaki stres ve zorlanma bugünlerde fiziksel ve zihinsel sağlığınıza zarar verecektir. Yeterince dinlenin ve gerektiğinde tıbbi yardıma başvurun. Bu hafta mali durumunuz için istikrarlı bir dönem olacaktır. Aşırı harcama yapmaktan kaçının, kaynaklarınızın bir kısmını kaydedin. Kişisel ve profesyonel alanlarda kendinizi stratejik olarak hızlandırın. İyi bir denge ve vasat bir varlıkla, bu ay boyunca sorunsuz bir şekilde yelken açarsınız.

OĞLAK

OĞLAK

Bu hafta cesaret ve kararlılıkla ilerleyebileceğiniz, büyük fırsatlar getiren enerjiler söz konusu. Bu hafta yeni başlangıçlara başlayacak kadar kendinden emin olabilirsiniz. Oğlaklar bu hafta yüksek motivasyonlu olacak ve değişikliklere uyum sağlama kararlılığı ve istekliliği olacaktır. Eski bir arkadaşınız eş ya da sevgiliniz hayatınızdaki kayıp alevi yeniden alevlendirebilir. Gökyüzü hafta boyunca tahmin edilemez ve heyecan verici olacaktır. Bekar Oğlaklar artık daha sosyal hale geliyor ve bazıları iyi uzun vadeli ortaklar olabilecek ilginç insanlarla tanışacak. Bugünlerde sizin için romantizm ve aşka doğru yeni yollar gerçekleşebilir. Hafta ilerledikçe mali durumunuz güçlenecek. Kazançlar artar ve varlıklarınız değer kazanacak. 

KOVA

Bu hafta enerjik bir dönem olacak, hayatınızda genel anlamda olumlu gelişmelere hazır olun. Ancak, gökyüzü bu hafta ilişkilerinize çok fazla vurgu yapacak enerjiler ile dolu. Bekar Kovalar yeni romantik partnerlerle tanışabilirler.  Genel rahatınız için ilişkilerde kişisel özgürlüğünüzü dengelemenin yollarını bulmalısınız. Venüs, bugünlerde aşk hayatınızı ve evliliğinizi zenginleştirecektir. Kariyeriniz de şimdi iyi gidiyor. Yeteneklerinizi en üst düzeylerde sergileyebileceksiniz. İşinizde başarılı olacak, disiplinle büyük başarılara imza atacaksınız. İşyerinde gerçek niyetinizi dışa vurmak için cesur olma zamanı.  Kovalar şimdi kendi ifadeleriyle son derece yaratıcı olacakları enerjiler ile karşı karşıyalar ve bu sizleri kalabalıktan sıyrılmanıza yardımcı olur. İşbirlikçi girişimler sizler için olumlu ilerleyecektir. 

BALIK 

Bu hafta çok yaratıcı ve yıldızlar bugünlerde sizin yanınızda. Yaratıcı enerjinizi kullanın ve kariyerdeki yeniliğe yönlendirin. İlişkilerde, partner veya eşle duygusal bağlantılarınız güçleniyor. Yeni arkadaşlar edinirsiniz ve sosyal çevreleriniz genişleyerek işle ilgili konularda size fayda sağlar. İlişkilerinizde çok fazla tutku ve hassasiyet olacaktır. Evli Balık burçları, daha iyi iletişim, uzun süreli bir ilişkinin anahtarı olacaktır. Fikirleriniz ve idealleriniz için fırsatlar sizleri karşılıyor. İş yerinde yeni yüksekliklere tırmanmak için bu güçlü enerjiyi kullanın. Finansa gelince, savurganlık yapmamaları ve emeklilik için tasarruf etmeleri veya borçlarını ödemeleri önem taşımakta. Bu, pozitifliğin etrafınızda olduğu, oldukça harika bir dönem olacaktır. İyimser kalın, risk almaktan kaçının, sağlığınıza dikkat edin ve kendi ışığınızın farkında ilerleyin. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam