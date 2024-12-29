30 Aralık 2024-6 Ocak 2025 Haftalık Burç Yorumları
Keşke demeden, yanılgılara yenisi eklemeden,
Uyan, kendini yen ve yenilen,
Anın kıymetini, sevginin gücünü bil,
At üzerindeki karanlıkları, ağırlıkları,
Kendi kendine yarattığın engelleri sök at şimdi,
Yapabilirsin, kendine güven,
Ruhunu, kalbini, bedenini, yaşamın sana sunduklarını SEV!
Şifa sevgidedir bil,
Mücadele et,
Cesur ol,
Aklını kalbinle yarıştırma, uyumla,
Akışa uyum sağlarken VAZGEÇME!
Nedenler, niçinler, acabalardan arındır zihnini,
Aç kalbini ait olana, sevildiğini bildiğine ver sevgini, yüreğini,
Korumayı da sözünü yükseltmeyi de bil,
Geç kalmadan, yarına bırakmadan elinden geleni yap,
Yüreğini ortaya koy şimdi, yeni bir anda yeniden başlamak,
Yapılanmak, güçlenmek, sevgi ile tamamlanabilmek için,
Hadi başla.
AstrodehA
KOÇ
YENGEÇ
TERAZİ
OĞLAK
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