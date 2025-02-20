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Fahriye Evcen'in Kardan Adamından Gülsim Ali'nin Kediciklerine 20 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Fahriye Evcen'in Kardan Adamından Gülsim Ali'nin Kediciklerine 20 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 00:17

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Devrim Özkan

1. Devrim Özkan

2. Ezhel

2. Ezhel

3. Hande Erçel

3. Hande Erçel

4. Didem Soydan

4. Didem Soydan

5. Pelin Karahan

5. Pelin Karahan
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6. Hadise

6. Hadise

7. Cemal Can Canseven

7. Cemal Can Canseven

8. Ege Kökenli

8. Ege Kökenli

9. Derya Uluğ

9. Derya Uluğ

10. Hakan Sabancı

10. Hakan Sabancı
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11. Sinem Kobal

11. Sinem Kobal

12. Fahriye Evcen

12. Fahriye Evcen

13. Selin Şekerci

13. Selin Şekerci

14. Onur Tuna

14. Onur Tuna

15. Mine Tugay

15. Mine Tugay
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16. Gülsim Ali

16. Gülsim Ali

17. Lizge Cömert

17. Lizge Cömert

18. Ece Seçkin

18. Ece Seçkin

19. Merve Boluğur

19. Merve Boluğur
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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