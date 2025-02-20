Fahriye Evcen'in Kardan Adamından Gülsim Ali'nin Kediciklerine 20 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Fahriye Evcen'in Kardan Adamından Gülsim Ali'nin Kediciklerine 20 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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1. Devrim Özkan
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2. Ezhel
3. Hande Erçel
4. Didem Soydan
5. Pelin Karahan
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6. Hadise
7. Cemal Can Canseven
8. Ege Kökenli
9. Derya Uluğ
10. Hakan Sabancı
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11. Sinem Kobal
12. Fahriye Evcen
13. Selin Şekerci
14. Onur Tuna
15. Mine Tugay
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16. Gülsim Ali
17. Lizge Cömert
18. Ece Seçkin
19. Merve Boluğur
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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