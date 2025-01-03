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3 Ocak Piyasalarında Sıcak Gelişmeler: Altın ve Dolar Ne Yöne Gidiyor?

etiket 3 Ocak Piyasalarında Sıcak Gelişmeler: Altın ve Dolar Ne Yöne Gidiyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 18:35

Yeni yılın ilk haftasında piyasalar hareketli bir seyir izliyor. Döviz, altın ve Borsa İstanbul'da güncel rakamlar yatırımcıların radarında. İşte 3 Ocak itibarıyla finansal piyasalarda yaşananlar:

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,29'luk bir artışla 9.990,42 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,29'luk bir artışla 9.990,42 puandan başladı.

Gün boyunca pozitif seyrini sürdüren endeks, günü %1,03 yükselişle 10.063,67 puanda tamamladı.

Sektör bazında bakıldığında:

Sektör bazında bakıldığında:

Bankacılık endeksi %0,39, holding endeksi ise %0,35 değer kazandı.

Günün yıldızı %1,14 artışla spor sektörü oldu.

Günün yıldızı %1,14 artışla spor sektörü oldu.

Menkul kıymet yatırım ortaklığı %0,48 düşüşle en çok kaybettiren sektör olarak öne çıktı.

Döviz piyasasında hareketlilik hız kesmiyor.

Döviz piyasasında hareketlilik hız kesmiyor.

Dolar/TL güne hafif bir yükselişle başladı ve %0,08 artarak 35,3752 seviyesine ulaştı.

Euro ise daha güçlü bir performans sergileyerek Euro/TL kuru %0,27 artışla 36,4728 seviyesinden işlem görüyor.

Euro ise daha güçlü bir performans sergileyerek Euro/TL kuru %0,27 artışla 36,4728 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/Dolar paritesi de %0,36 yükselişle 1,0302'ye tırmandı.

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Altın fiyatları ise haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izledi.

Altın fiyatları ise haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izledi.

Ons altın, %0,46 düşüşle 2.645 dolar seviyesine gerilerken, yılın başında gördüğü 2.660 dolarlık iki haftanın zirvesine kıyasla bir miktar geri çekildi.

İç piyasada da altının gram ve çeyrek fiyatları ons altına paralel hareket etti.

İç piyasada da altının gram ve çeyrek fiyatları ons altına paralel hareket etti.

Gram altın 3.030 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 5.030 TL seviyesine yerleşti.

Faiz oranı, %40,00 seviyesinde sabit kalırken, %0,02'lik hafif bir düşüşle yatırımcıların ilgi odağında olmaya devam etti.

Faiz oranı, %40,00 seviyesinde sabit kalırken, %0,02'lik hafif bir düşüşle yatırımcıların ilgi odağında olmaya devam etti.

Enerji piyasasında ise Brent petrol, %0,29 artışla 76,15 dolar seviyesine yükseldi.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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