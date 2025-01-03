3 Ocak Piyasalarında Sıcak Gelişmeler: Altın ve Dolar Ne Yöne Gidiyor?
3 Ocak Piyasalarında Sıcak Gelişmeler: Altın ve Dolar Ne Yöne Gidiyor?
Yeni yılın ilk haftasında piyasalar hareketli bir seyir izliyor. Döviz, altın ve Borsa İstanbul'da güncel rakamlar yatırımcıların radarında. İşte 3 Ocak itibarıyla finansal piyasalarda yaşananlar:
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,29'luk bir artışla 9.990,42 puandan başladı.
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Sektör bazında bakıldığında:
Günün yıldızı %1,14 artışla spor sektörü oldu.
Döviz piyasasında hareketlilik hız kesmiyor.
Euro ise daha güçlü bir performans sergileyerek Euro/TL kuru %0,27 artışla 36,4728 seviyesinden işlem görüyor.
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Altın fiyatları ise haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izledi.
İç piyasada da altının gram ve çeyrek fiyatları ons altına paralel hareket etti.
Faiz oranı, %40,00 seviyesinde sabit kalırken, %0,02'lik hafif bir düşüşle yatırımcıların ilgi odağında olmaya devam etti.
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