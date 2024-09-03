3 Eylül’de Piyasalarda Neler Oldu? BIST 100, Döviz ve Altın Fiyatlarında Son Durum

Dolar/TL kuru, %0,37 oranında artış göstererek 34,0184 seviyesine yükseldi. Bu artış, TL'nin dolar karşısında değer kaybettiğini ve dövize olan talebin arttığını gösteriyor.

Benzer bir durum euro/TL kuru için de geçerli; Euro, %0,16 oranında artışla 37,6080 seviyesine ulaştı. Ancak, euro/dolar paritesi %0,26'lık bir gerileme yaşayarak 1,1043 seviyesine düştü.