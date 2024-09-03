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3 Eylül’de Piyasalarda Neler Oldu? BIST 100, Döviz ve Altın Fiyatlarında Son Durum

etiket 3 Eylül’de Piyasalarda Neler Oldu? BIST 100, Döviz ve Altın Fiyatlarında Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 18:30

Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından faiz oranlarına kadar tüm önemli verilerle 3 Eylül'ün özetine bir göz atalım.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün boyunca dalgalı bir seyir izleyerek %0,84 oranında bir düşüşle 10.025,17 seviyesine geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün boyunca dalgalı bir seyir izleyerek %0,84 oranında bir düşüşle 10.025,17 seviyesine geriledi.

BIST 30 endeksi de %1,04 oranında değer kaybederek 11.041,99 puandan günü kapattı.

Döviz kurlarında ise yukarı yönlü bir hareketlilik hakim.

Dolar/TL kuru, %0,37 oranında artış göstererek 34,0184 seviyesine yükseldi. Bu artış, TL'nin dolar karşısında değer kaybettiğini ve dövize olan talebin arttığını gösteriyor. 

Benzer bir durum euro/TL kuru için de geçerli; Euro, %0,16 oranında artışla 37,6080 seviyesine ulaştı. Ancak, euro/dolar paritesi %0,26'lık bir gerileme yaşayarak 1,1043 seviyesine düştü.

Faiz oranları da yükseliş trendini sürdürüyor.

Faiz oranları da yükseliş trendini sürdürüyor.

Faizlerde yaşanan %0,25 oranındaki artışla, oran 42,05 seviyesine yükseldi.

Altının ons fiyatı, %0,79 oranında bir düşüşle 2.479,73 seviyesine geriledi.

Altının ons fiyatı, %0,79 oranında bir düşüşle 2.479,73 seviyesine geriledi.

Gram altın 2.712,33 TL alış ve 2.712,76 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altın ise alış fiyatında 4.339,72 TL, satış fiyatında ise 4.435,37 TL seviyelerinde.

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