3 Eylül’de Piyasalarda Neler Oldu? BIST 100, Döviz ve Altın Fiyatlarında Son Durum
3 Eylül’de Piyasalarda Neler Oldu? BIST 100, Döviz ve Altın Fiyatlarında Son Durum
Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından faiz oranlarına kadar tüm önemli verilerle 3 Eylül'ün özetine bir göz atalım.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün boyunca dalgalı bir seyir izleyerek %0,84 oranında bir düşüşle 10.025,17 seviyesine geriledi.
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