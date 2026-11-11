3 Bin Çeşit Arasından En Sağlıklı Ekmek Seçildi: Almanların Favorisi!

Apotheken Umschau'nun haberine göre tost ekmeği 2024'te süpermarket rafındaki en sevilen ekmek oldu. Pratik, yumuşak ve uzun süre dayanıyor. Ancak klasik beyaz tost ekmeği rafine undan yapılıyor. Tahılın kabuğu ve özü ayrıldığı için lifin, B vitaminlerinin ve minerallerin büyük kısmı kayboluyor.

Beyaz tost ekmeği vücutta hızla şekere dönüşüyor, kan şekerini hızla yükseltip düşürüyor ve kısa sürede yeniden acıktırıyor. Bu yüzden diyabet hastalarına pek önerilmiyor. 100 gramda yaklaşık 3,9 gram lif var, tam tahıllı tost ekmeğinde bu miktar 7,9 grama çıkıyor.