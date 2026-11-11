3 Bin Çeşit Arasından En Sağlıklı Ekmek Seçildi: Almanların Favorisi!
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Ekmek denince akla gelen ilk ülkelerden biri Almanya. Deutsches Brotinstitut'un tuttuğu Alman Ekmek Sicili'nde 3 binden fazla ekmek çeşidi kayıtlı. Ancak Almanların sepetine en çok giren ekmek, uzmanların önerdiği ekmekle aynı değil.
Alman Fırıncılar Birliği'nin (ZVDB) verilerine göre satılan ekmeklerin yüzde 28'inden fazlası tost ekmeği, yaklaşık yüzde 25'i ise çavdar ve buğday ununun karıştırıldığı 'Mischbrot'. Peki Almanya'da sağlık açısından en iyi ekmek hangisi? Detaylar 👇
Kaynak: Deutsches Brotinstitut
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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