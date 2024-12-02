3 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün sağlığın için harekete geçeceksin. Stresten uzaklaşmak, hayatındaki hareketi artırmak ve beslenme alışkanlıklarını yeniden düzenlemek gündeminde olacak. Dikkatli ol, birtakım mide ve sindirim sistemi sorunlarına açıksın. Bunun için önlem almalı ve doktor takibinde olmalısın.

Sağlığın için attığın her adımla dengeyi ve huzuru bulacaksın! Kendini daha rahat hissettiğini de fark edeceksin. Hem bedensel hem de zihinsel anlamda iyileşecek ve güçleneceksin. Etkin alanların artacak, daha hareketli olacaksın.

Tüm bunların yanında ailen ve dostlarınla da mutlu olacaksın. Haftanın en güzel günü bugün olabilir! Kırgınlıklar bitebilir, sevdiklerinle bir arada ve onlardan güç aldığın anlar yaşanabilir. Davet organize etmeyi ve aileyi bir araya toplamayı da bir düşün deriz. Bu sayede sevgi bağlarını güçlendirebilir ve konfor alanını da genişletebilirsin. Yıl bitmeden sevdiklerini etrafında toplamak sana en çok da ruhsal anlamda iyi gelecek, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...