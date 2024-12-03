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3 Aralık’ta Borsa İstanbul’da Yatırımcılar İçin Kazançlı Gün: Gayrimenkul ve Enerji Hisseleri Öne Çıktı

etiket 3 Aralık’ta Borsa İstanbul’da Yatırımcılar İçin Kazançlı Gün: Gayrimenkul ve Enerji Hisseleri Öne Çıktı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 18:26

Borsa İstanbul'da yeni hafta hareketli başladı! 📈 3 Aralık  itibarıyla bazı hisseler yatırımcılarını sevindirdi. Peki, kimler bugün zirveye oynadı? Hadi gelin, en çok yükselen hisselere birlikte göz atalım! 👇

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1. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

1. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

Fiyat: 24,86 TL

Artış: %10,00 🔥

Ambalaj sektörünün parlayan yıldızı Duran Doğan, yatırımcısına tam anlamıyla “yeşil ışık” yaktı. 🚀

2. Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL)

2. Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL)

Fiyat: 2,31 TL

Günlük Artış: %10,00 🍃

Yeşil Yatırım Holding, finans sektöründe yaşanan pozitif ivmeyi değerlendirerek günün en çok kazananlarından biri oldu.

3. Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE)

3. Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE)

Fiyat: 2,42 TL

Artış: %10,00 🏢

Gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen ADESE, bugün zirveye doğru emin adımlarla ilerledi. 🏡

4. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) Fiyat: 11,88 TL

4. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) Fiyat: 11,88 TL

Fiyat: 11,88 TL

Günlük Artış: %10,00 🏠

YGYO, gayrimenkul yatırım ortaklıkları arasında bugünün yıldızlarından biri olarak %10’luk artış kaydetti.

5. Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO)

5. Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO)

Fiyat: 5,62 TL

Artış: %9,98 🏖️

Martı Gayrimenkul, bugün adeta uçuşa geçti! Tatil hayalleri kadar kazançlı. ✈️

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6. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)

6. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)

Fiyat: 33,76 TL

Günlük Artış: %9,97 💰

ISGSY, girişim sermayesi yatırımlarında sağladığı başarıyla bugün %9,97’lik artışla listede üst sıralarda yer aldı.

7. İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM)

7. İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM)

Fiyat: 2,87 TL

Günlük Artış: %9,96 🏗️

İhlas Gayrimenkul, proje geliştirme sektöründeki güçlü duruşuyla %9,96’lık bir yükseliş yakaladı.

8. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA)

8. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA)

Fiyat: 21,22 TL

Artış: %9,95 ⛽

Enerji sektörü yükselişte ve Yayla Enerji de bu trendi takip ediyor! 💥

9. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ)

9. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ)

Fiyat: 4,64 TL

Günlük Artış: %9,95 📰

Medya ve basın sektöründe faaliyet gösteren HURGZ, %9,95’lik değer kazancıyla günün dikkat çeken hisselerinden oldu.

10. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)

10. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)

Fiyat: 15,81 TL

Günlük Artış: %9,94 🛡️

Savunma teknolojisi alanındaki başarısıyla bilinen PAPIL, bugün yatırımcısına %9,94’lük bir kazanç sundu.

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11. Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)

11. Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)

Fiyat: 7,08 TL

Günlük Artış: %9,94 🏡

Yeşil enerjiye olan ilgi, Yeşil Yapı hisselerini %9,94 oranında yukarı taşıdı.

12. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)

12. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)

Fiyat: 13,61 TL

Günlük Artış: %9,94 🏙️

Emlak sektörünün lideri EKGYO, %9,94’lük artışla günün en çok yükselen hisseleri arasında yer aldı.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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