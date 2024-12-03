3 Aralık’ta Borsa İstanbul’da Yatırımcılar İçin Kazançlı Gün: Gayrimenkul ve Enerji Hisseleri Öne Çıktı
3 Aralık’ta Borsa İstanbul’da Yatırımcılar İçin Kazançlı Gün: Gayrimenkul ve Enerji Hisseleri Öne Çıktı
Borsa İstanbul'da yeni hafta hareketli başladı! 📈 3 Aralık itibarıyla bazı hisseler yatırımcılarını sevindirdi. Peki, kimler bugün zirveye oynadı? Hadi gelin, en çok yükselen hisselere birlikte göz atalım! 👇
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1. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)
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2. Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL)
3. Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE)
4. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) Fiyat: 11,88 TL
5. Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO)
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6. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)
7. İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM)
8. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA)
9. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ)
10. Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)
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11. Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)
12. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
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