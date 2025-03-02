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3 – 9 Mart 2025 Haftasının Gökyüzü Mesajı

etiket 3 – 9 Mart 2025 Haftasının Gökyüzü Mesajı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.03.2025 - 21:21

3 - 9 Mart 2025 haftasına girerken, gökyüzü her burç için fırsatların ve zorlukların enerjisini getiriyor yaşamlarımıza. Gezegensel hizalamalar kendini yansıtmayı, büyümeyi ve akıllı karar vermeyi teşvik ediyor hafta boyunca. Bazı burçlar aşkta atılımlar yaşarken, diğerleri kariyer ilerlemelerine, finansal istikrara veya sağlık ve refaha odaklanması gereken enerjiler ile karşı karşıyalar.

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Hafta, Merkür'ün Pazartesi günü Koç burcunda seyri ile başlıyor cesur konuşmaları ve iletişime daha doğrudan bir yaklaşımı tetikliyor.

Hafta, Merkür'ün Pazartesi günü Koç burcunda seyri ile başlıyor cesur konuşmaları ve iletişime daha doğrudan bir yaklaşımı tetikliyor.

Koç burcundaki Merkür hızlı düşünme, keskin içgüdüler ve her şeyi düşünmeden söyleme dürtüsü getirir bu noktada dikkatli olmakta fayda var iletişim kazaları yaşamamak için.

Aynı zamanda Güneş, duyguları yüksek ve sezgiyi güçlü tutarak Balık burcundaki yolculuğuna devam ediyor. Aşkın gezegeni Venüs, Koç' burcunda retroya devam ediyor ve arzuların, ilişkilerin ve kişisel değerlerin yeniden değerlendirilmesini vurguluyor. Özellikle aşk, öz değer ve bağımsızlık konusunda gerçekten neyin önemli olduğunu düşünme ve dengeleme zamanı. Gerçeğinizi söyleyin, ancak aynı zamanda söylediklerinizin uzun vadeli vizyonunuzla uyumlu olduğundan emin olmak için bir adım geri atın düşünmeden kararlar almayın. Davranışları sabırla dengelemek anahtar olacaktır.

• Ateş burçları (Koç, Aslan, Yay) kariyerlerinde parlayacak ve ilişkilerde tutku uyandıracak şekilde gelişmeler yaşayacaklar.

• Toprak burçları (Boğa, Başak, Oğlak) finansal fırsatlar ve ufukta istikrarlı ilerleme ile pratik kararlara odaklanmalılar.

• Hava burçları (İkizler, Terazi, Kova) sosyal durumlarda gelişmeler ile iş ve eğlenceyi dengelemeleri gereken bir haftadalar.

• Su burçları (Yengeç, Akrep, Balık) duygusal gelişmeler yaşayabilirler ve gökyüzü hafta boyunca derin bağlantılar için fırsatlar getiriyor sizlere.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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