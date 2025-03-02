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3 – 9 Mart 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 3 – 9 Mart 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.03.2025 - 21:34

3 – 9 Mart 2025 haftalık burç yorumları

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Mars'ın çocukları koçlar

Mars'ın çocukları koçlar

Merkür burcunuzda seyrine başlarken, sözleriniz önem taşır ve zihniniz her zamankinden daha keskindir. Bu, fikir sunmak, karar vermek ve istediğiniz şey için konuşmak için harika bir zamandır.  Önemli girişim ve konuşmaları gerçekleştirmek için haftanın enerjilerinden faydalanın.

Venüs burcunuzda retro hareketindeyken, kişisel kimliğiniz ve başkalarına nasıl göründüğünüz hakkında değerlendirmeler yapmanız mümkündür. Bu haftayı kendinizi imajınızı iyileştirmek ve sizi gerçekten neyin kendinden emin hissettirdiğini yeniden değerlendirmek için kullanın. Eylem ve kendini yansıtma arasındaki denge, sonraki adımlarınızı şekillendirecektir. Özel yaşamınızda ise keskin cümleler kurmamaya çalışmalısınız.

Venüs'ün çocukları boğalar

Merkür Koç burcunda seyrine başlıyor, bilinçaltı düşünceleriniz harekete geçirirken ve beklenmedik farkındalıklar getirirken iç dünyanızda sizi baskılayan korku ve endişeleriniz dönüşmeye başlıyor.  Hayallere ve sezgilere dikkat edin pek çok konuda yüksek farkındalığınız sayesinde doğru kararlar alarak sıkıntı teşkil edebilecek enerjileri bertaraf edebilirsiniz.

Balık burcundaki Güneş, duygusal beraberliklerde aidiyet duygunuzu vurgular ancak Venüs'ün Koç burcunda retrosu ile geçmişten gelen çözülmemiş duygularınızı dönüştürmeniz gerektiğini hatırlatacak sizlere. Bunu dönüştürmenin tam zamanı daha mutlu bir beraberlik içinde olabilmek ilişkinizi daha iyi noktalara taşıyabilmek için. Bu, yavaşlama ve artık size hizmet etmeyenleri serbest bırakma zamanıdır. Finansal konularda ve kariyerinizde olumlu gelişmeler iş birlikleri zamanı.

Merkür'ün çocukları ikizler

Yönetici gezegeniniz Merkür Koç burcuna girerken arkadaşlar yakınlar ile konuşmalar ön plana çıkıyor ve bu da son derece sosyal ve fikir dolu bir hafta haline geliyor sizler için. İş başvuruları kredi vs. gibi girişimler için uygun enerjiler ile karşı karşıyasınız ayrıca iş birlikleri ve beyin fırtınası iş ve eğitim hayatlarınızda heyecan verici gelişmelere yol açabilir.

Bununla birlikte, Güneşin balık burcundaki seyri uzun vadeli hedeflere odaklanmanızı sağlar ve sizi yetenekleriniz ile gerçek amacınızla uyumlu hale getirmeye teşvik eder. Bu arada, Koç burcunda retroya devam eden Venüs, aşk hayatınızdaki beraberliğinizi belirli arkadaşlıkları veya grup bağlantılarını yeniden gözden geçirmenizi istiyor. Bunlar gerçekten sizin büyümenizle yardımcı mı yoksa sizi aşağıya çeken ilişkiler mi?  Sizi geliştiren büyüten enerjilere odaklanmalısınız.

Ay'ın çocukları yengeçler

Kariyeriniz ve dış dünyaya yansıyan imajınız, Merkür'ün Koç burcuna geçişi ile odağınızı keskinleştirmesi ve profesyonel görüşmelere güven getirmesiyle destek verecek sizlere. İster kendinizi savunmak ister yeni sorumluluklar üstlenmek olsun, şimdi yeteneklerinizi ve isteklerinizi duyurmanın zamanı geldi. Bununla birlikte, Koç' burcunda retroda olan Venüs ile uzun vadeli özlemlerinizi ve sizi gerçekten neyin tatmin ettiğini yeniden düşünmeye ve ilişkilerinizi yapılandırmaya yönlendirecek sizleri sorunlu bir ilişkiyi noktalayabilir gelgitler içinde olduğunuz bir ilişkiyi iyileştirmeyi seçebilirsiniz. Bu dönemin sizi daha güçlü ve doğru bir yola yönlendirmesine izin verin akışta kalarak ilerleyin.

Güneş'in çocukları aslanlar

Güneş'in çocukları aslanlar

Koç burcundaki Merkür merak duygunuzu yükseltecek ve sizi iş ve eğitim hayatınızda öğrenmeye, keşfetmeye ve bakış açınızı geliştirmeye yönlendirecek.  İster seyahat ister ders çalışma veya ilgi çekici tartışmalar yoluyla, bu hafta sizi heyecanlandıran bilgiler iş ve eğitim hayatınıza istikrar ve kazanımlar getirecek.

Aynı zamanda, Koç burcunda retroda olan Venüs, belirli inançları veya taahhütleri yeniden değerlendirmenizi istiyor. Bunlar hala gelişen değerlerinizle uyumlu mu değil mi? Kendinizi baskılayan enerjilerden uzaklaşacaksınız Açık fikirli olun ve eski varsayımları dönüştürün. Aşk hayatınızda ise eş ya da sevgiliniz ile uyumunuz güçleniyor ve birbirinizi daha iyi anlayarak tamamlamaya başlıyorsunuz.

 

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Merkür'ün çocukları başaklar

Koç burcundaki Merkür ile paylaşılan kaynaklar, finans ve derin duygusal konularla ilgili tartışmalar daha doğrudan hale gelebilir bu hafta. Bu, anlaşmaları netleştirmek ve adaleti savunmak için iyi bir zamandır. Venüs'ün Koç burcunda retroya devam etmesi sizi önemli kararlar vermeden önce düşünmeye teşvik ediyor.  Balık burcundaki Güneş, bire bir bağlantılarınızı güçlendiriyor. İlişkinizdeki belirsizlikler netleşiyor. Bu hafta kendini keşfetme haftası sizler için. Kendinize sorun sizi güvende hissettiren şeyler neler ve sizi daha derin bir anlayışa yönelten ilişkiler dostluklar hayatınızın neresinde bunları güçlendirme zamanı.

Venüs'ün çocukları teraziler

Koç burcundaki Merkür, kişisel ve profesyonel ilişkilerinizde olumlu konuşmalar getiriyor bu hafta. İster müzakere etmek, ister sınırlar koymak veya ihtiyaçlarınızı ifade etmek olsun, sizler için dürüst bir diyalog zamanıdır. Bununla birlikte, Venüs Koç burcunda retroya devam ederken ilişkilerinizi ve ortaklıklarda gerçekten ne arzuladığınızı da yeniden değerlendiriyor olabilirsiniz. İstekleriniz konusunda kararlı davranın ve hafta boyunca büyük taahhütlerde bulunmadan önce netliğin ortaya çıkması için sabırla hareket edin. Ailevi ilişkilerde gerginlikler hafta sonuna doğru yorabilir sizleri dikkatli davranın.

Mars'ın çocukları akrepler

Günlük rutinleriniz ve iş hayatınız Koç burcundaki Merkür ile destekleniyor ve görevlerin üstesinden gelmeyi kolaylaştırır. Verimlilik yüksektir, ancak dürtüselliğe dikkat edin aceleci kararlar gereksiz strese yol açarak işlerinizi olumsuz etkileyebilir. Venüs Koç burcunda, alışkanlıkları, sağlığı ve kişisel bakımı yapılandırmak için olumlu enerjileri doğru değerlendirin.  Tükenmişlikten kaçınmak için eylemi dinlenme ile dengeleyin ve hızlı düzeltmeler yerine sürdürülebilir ilerlemeye odaklanın. Özel yaşamınızda ise tutkunuz yükseliyor yanlış anlaşılma ve gerginlikler ortadan kalkmaya başlıyor.

Jüpiter'in çocukları yaylar

Jüpiter'in çocukları yaylar

Merkür Koç burcuna girerken yaratıcı enerjiler ile karşı karşıyasınız Bu enerjiler altında iş ve eğitim hayatınızda başarılı ve kazançlı bir hafta sizleri karşılıyor. Hobiler, yaratıcı projeler veya kişisel tutkular yükselecek. Romantizm artıyor ilişkinizdeki belirsizlikler netlik kazanıyor fakat  Koç burcunda retroya devam eden Venüs size gerçekten neyin mutluluk getirdiğini yeniden düşünmenizi sağlayacak tek taraflı fedakarlıklara dayanan birliktelikler bitebilir. Sizi mutlu eden bir ilişkinin peşinden mi koşuyorsunuz yoksa tüm fedakarlık ve yük sizin üzerinizde mi? İç güdülerinize güvenin bu sizi ileriye dönük yolunuzu iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

Satürn'ün çocukları oğlaklar

Koç burcunda Merkür ile ev, aile veya kişisel güvenlikle ilgili tartışmalar daha belirgin hale geliyor bu hafta. İhtiyaçlarınızı ifade etmek ve bu alanlarda harekete geçmek için daha güçlü bir dürtü hissedebilirsiniz. Elinizden gelenin en iyisini ortaya koyun. Koç' burcunda retroda olan Venüs, duygusal temeliniz üzerinde daha derin düşünmeye odaklayacak sizleri sorunlu ilişkileri bitirme kararı alabilir huzurlu devam eden ilişkilerinizi iletişim sorunlarınızı aşarak daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Bu hafta sorumlulukları kişisel refahla dengelemek bu hafta mottonuz olsun.

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Uranüs'ün çocukları kovalar

Koç burcundaki Merkür ile zihniniz hızlı hareket edecek ve konuşmalar da istediğinizi alabileceksiniz yazmak, konuşmak veya başkalarıyla bağlantı kurmak olsun, bu mesajınızı net bir şekilde iletmenin zamanı sizler için. Balık burcundaki Güneş, finansal konuları vurgulamaya devam ediyor ancak Koç burcundaki retroya Venüs, nasıl iletişim kurduğunuzun ve kendinizi nasıl ifade ettiğinizin yeniden incelenmesini vurguluyor. Dürtüsel kelimelere dikkat edin ve açıklığa ve dürüstlüğe odaklanın tüm ilişkilerinizde sakinlikle hareket edin. Özel yaşamınızda buzlar eriyor anlayış huzur ilişkinizi daha iyi noktalara gelmesine. Yardımcı oluyor akışta kalın.

Neptün'ün çocukları balıklar

Koç'taki Merkür, odağınızı finansal konulara yönlendirecek ve sizi para konularında daha dikkatli bir yaklaşım benimsemeye teşvik ediyor sizleri. Bütçeleme, müzakere etme veya yeni fırsatlar arama, bu stratejik düşünmenin zamanı sizler. Bununla birlikte, Venüs'ün Koç burcunda retrosu ile eski finansal alışkanlıklar veya öz değer endişeleri yeniden ortaya çıkabilir hatalarınızı tekrar etmemeye çalışın. Bu dönemi hem maddi hem de kişisel değere yaklaşımınızı geliştirmek için kullanın yatırım yaptığınız şey gelişiminizi gerçekten desteklemelidir. Özel yaşamınızda aşk yükseliyor romantizm artıyor akışta kalın ve mutlu olun.

NOT: Haftalık yorumlarınızı Güneş yükselen ve Ay burcunuz ile birlikte okuyunuz.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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