3 – 9 Mart 2025 haftalık burç yorumları

Merkür burcunuzda seyrine başlarken, sözleriniz önem taşır ve zihniniz her zamankinden daha keskindir. Bu, fikir sunmak, karar vermek ve istediğiniz şey için konuşmak için harika bir zamandır. Önemli girişim ve konuşmaları gerçekleştirmek için haftanın enerjilerinden faydalanın.

Venüs burcunuzda retro hareketindeyken, kişisel kimliğiniz ve başkalarına nasıl göründüğünüz hakkında değerlendirmeler yapmanız mümkündür. Bu haftayı kendinizi imajınızı iyileştirmek ve sizi gerçekten neyin kendinden emin hissettirdiğini yeniden değerlendirmek için kullanın. Eylem ve kendini yansıtma arasındaki denge, sonraki adımlarınızı şekillendirecektir. Özel yaşamınızda ise keskin cümleler kurmamaya çalışmalısınız.