29 Ocak Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün alım-satım konuları gündeme gelebilir. Motorlu taşıt alımı veya teknolojik eşya alışverişi yapabilirsin. İhtiyaçlarının ön plana çıktığı, akılcı ve mantıkla hareket ettiğin gün boyunca işlerin bir hayli rast gidecek. Kolay karar verebildiğin, akılcı çözümlerin net bir şekilde karşına çıktığı bir gün seni bekliyor. Merkür Uranüs üçgeni işlerini hemen her anlamda kolaylaştıracak. Fazla efor sarf etmeden istediğini elde edebileceğin bir gün yaşayabilirsin.

Bugün yalnızca maddi konulara ilişkin detaylı analiz yapmaya ve bütçeni net bir şekilde görerek hareket etmeye dikkat etmelisin. Son olarak Venüs Jüpiter üçgeninin ilişkilerine de olumlu bir şekilde etki edeceğini söylemeliyiz. Duygusal ilişkinde sular durulacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...