29 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sorun çözmeye odaklanmış gibi görünüyorsun. Venüs Jüpiter üçgeninin iyicilik etkisi, adeta ruhuna tesir ediyor. Dokunduğun her şeyi güzelleştirmek, sevgiyle iyileştirmek için gücün var. Aile yaşantında dengeyi sağlamak ve evine huzur getirmek için harekete geçmelisin. Hayatının her alanında iyileştirme yapmak istediğin konular olabilir ,fakat bir öncelik planı hazırlamazsan günü kaçırabilirsin.

Tam da bu noktada Merkür Uranüs üçgenin anlamlı mesajına kulak vermelisin. Sosyal hayatın ve ilişkilerin konusunda olumlu bir sürece girdiğini ifade eden bu açı kalıbını fırsata çevirmelisin. İyileştirici gücünü ailen, dostların veya eşinle arandaki meseleleri çözüme ulaştırmak için kullanabilirsin. Günün sonunda kendini huzurlu hissedeceğine eminiz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...