29 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün yaratıcı projelerde ilham veren kişi olabilirsin. Merkür Uranüs açılanmasının etkileriyle alışılmadık çözümler ortaya çıkarabilecek bir bakış açısı keşfedebilirsin. Tek yapman gereken ise iletişimde cesur olmak, iş yaşamında fikrini sesli ve kendinden emin bir şekilde söylemek. Tam da bu noktada Venüs Jüpiter üçgeninin duygusal etkileriyle destekleniyorsun.

Kendini sesini duyurmaya hazır hissedeceksin! Bu etkiyle günün ikinci yarısında sevdiklerinle zaman geçirmek de isteyebilirsin. Özellikle romantik ilişkinde cesurca atacağın adımlar sonucunda partnerinden olumlu etkileşimler alabilirsin. Kısacası bugün gezegenler, risk alabilecek öz güveni gösteren Aslan burçlarına aşk hayatının ve iş yaşamının dinamiklerini değiştirme şansı sunuyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...