29 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ekonomik girişimlerin ile gündemi tamamen değiştireceksin. Mars ile Neptün'ün etkisi, finansal konularda sezgisel yaklaşımlarını güçlendirecek ve kazancını artıracak. Fırsatları yakalayacağın kesin, ancak daha önemlisi risk alarak kendi şansını da yaratacaksın. Neredeyse sınırsız bir enerji ve akılcı bir risk yönetimi ile bir yıldız gibi parlayacaksın.

Tam da bu aşamada taşınmaz bir mülk alışverişi de gerçekleştirebilirsin. Büyük miktarda bir paranın yönetimi ile geleceğini garanti altına alabilirsin. Kaynaklarını iyi değerlendirerek resmen bir ilham kaynağı olacaksın. Sanıyoruz bu aşamada ortakların da senin yolundan yürümek konusunda heyecanlı olacaklar.

Ekonomik durumunu iyileştirmek, seni özgür de kılacak. Bir süredir aklındaki bu sorundan kurtulmak kendin için bir şeyler yapmana da olanak sağlayacak. Belki küçük estetik dokunuşlarla kendini daha iyi hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...