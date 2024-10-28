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29 Ekim Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Ekim Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 19:01

İlham vereceksiniz! Peki 29 Ekim Salı gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yön gösterici olacaksın. Özellikle iş hayatında fikir danışılan, ilham veren ve yöneten tarafta yerini alacaksın. Kendi güçlü gelecek hedeflerin gibi başkalarının da geleceği hedeflemesini sağlayacak, başarıya yönlendireceksin. Mars ile Neptün'ün etkisi altında yeni planlar yapacak ve yaptıracaksın. Belki de bu sayede işinin seyrini değiştirerek şirketine güç kazandıracaksın.  

Yeni projelerini ortaya koyarken heyecanın doruklarında olacaksın! Bu arada sadece iş hayatında değil özel hayatında da insanlara yön vereceksin. Dostların, arkadaşların, partnerin, kardeşlerin ya da varsa çocukların seni takip edecek. İlham veren duruşunla doğal bir lider olduğun her zamankinden çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak. İşte beklediğin otorite ve güç! 

Hadi biraz da konfordan söz edelim! Kendini güvende hissettiğin bir alan kurmak için harekete geçebilirsin. Çevrendeki bazı kişileri eleyerek ilişkilerine de yön verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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