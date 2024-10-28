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29 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 19:01

Yatarıcı enerjilerle beslenin! Peki 29 Ekim Salı gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün yaratıcılığın su yüzüne çıkacak. Özellikle sanatsal projelerle ve tasarım süreçlerinde ön plana çıkacaksın. Mars ile Neptün'ün etkisi atındayken mutlaka içindeki sanatçı ruhu ortaya çıkarmalısın. Kendini göstermeli, yeteneklerini adeta konuşturmalısın. Her zamankinden daha güçlü adımlar atarak fikirlerini dile getirmekten ve eşsiz dokunuşlar yaparak fark yaratmaktan korkmamalısın. 

Yapacağın işlerde sezgilerin sana öncülük edebilir. Haftanın belki de en keyifli ve üretken gününü geçireceksin. Keyfinin yerinde olduğunu hissedecek, ürettikçe ve farklı olanı tasarladıkça neşe ile dolacaksın. 

Bu arada ilişkilerinde de derinlemesine düşünmenin ve hatta biraz da romantik olmanın tam zamanı. Aşk dolu ve hislerini ortaya çıkarmak konusunda endişe etmeyen bir tavırla kendini göstermekten çekinme. Eğer bekarsan, yeni bir aşka yelken açmanın da tam zamanı. Hadi duygularının esiri ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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