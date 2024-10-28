29 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ailevi konularda her zamankinden daha duyarlı olacaksın. Sevdiklerine karşı empatik bir yaklaşım sergileyeceksin. Mars ile Neptün'ün etkisi altında kendine güvenli bir alan inşa etmek isteyeceksin. Bunun için sadece ilişkilerini değil ev düzenini de değiştirmek isteyeceksin.

Tam da bu noktada ev içindeki dekorasyon ve düzeni değiştirmek aidiyet duygunu pekiştirecek. Etrafındaki ruhsal atmosferi yenilemek sana güç ve huzur da verecek. Konforun artacak, hatta Neptün'ün etkisi ile üzerindeki negatif enerjiden de kurtulacaksın. Arınmışlık hissi ile yenileneceksin.

Hayat enerjini ve motivasyonunu artıran bu durum ile birlikte iş hayatında da motivasyonun artacak. Böylece önümüzdeki günlerde daha görünür olacak ve öz güvenini hissettireceksin. Senin başarılarından söz eden pek çok kişinin etrafında varlığını hissedeceksin. Şimdi yeni bir hayata başlıyor gibisin. Evden işe hayatındaki hemen her şey değişirken aşk hayatında da yeniliğe odaklanmaya ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...