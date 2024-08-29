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29 Ağustos Piyasaları: BIST 100 Yükselişe Geçti, Altın Fiyatları Yeniden Artışta! Piyasalardaki Son Durum

etiket 29 Ağustos Piyasaları: BIST 100 Yükselişe Geçti, Altın Fiyatları Yeniden Artışta! Piyasalardaki Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 18:12

Bugün, 29 Ağustos'ta piyasalarda neler yaşandı? Hangi yatırım araçları yükseldi, hangileri düştü? İşte Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından faiz oranlarına kadar tüm önemli verilerle günün özeti.

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BIST 100 ve BIST 30 endeksleri, güçlü bir performans sergiledi.

BIST 100 ve BIST 30 endeksleri, güçlü bir performans sergiledi.

BIST 100 endeksi, %0,99 oranında bir artışla 9.853,31 puana yükseldi. BIST 30 endeksi de %0,90'luk bir yükselişle 10.866,86 puana ulaştı.

Dolar/TL kuru, %0,07’lik hafif bir yükselişle 34,0828 seviyesine çıktı.

Dolar/TL kuru, %0,07’lik hafif bir yükselişle 34,0828 seviyesine çıktı.

Euro/TL çiftinde, yüzde 0,88'lik bir azalış gözlendi ve bu durum, döviz kuru değerini 37,7181 seviyesine çekti. Bu dalgalanmanın, Euro'nun Amerikan Doları karşısında yaşadığı değer düşüşüyle bağlantılı olduğu düşünülebilir. Dikkate değer bir şekilde, euro/dolar çifti, yüzde 0,49'luk bir düşüşle 1,1066 seviyesine geriledi.

Altının ons fiyatı %0,71 artarak 2.522,61 dolara yükseldi ve bu, yatırımcıların güvenli liman arayışında altına olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Altının ons fiyatı %0,71 artarak 2.522,61 dolara yükseldi ve bu, yatırımcıların güvenli liman arayışında altına olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Gram altın, alış fiyatı 2.757,36 TL ve satış fiyatı 2.757,69 TL olarak işlem gördü. Ayrıca, çeyrek altın alış fiyatı 4.414,03 TL, satış fiyatı ise 4.511,19 TL olarak kaydedildi.

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