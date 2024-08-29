29 Ağustos Piyasaları: BIST 100 Yükselişe Geçti, Altın Fiyatları Yeniden Artışta! Piyasalardaki Son Durum

Euro/TL çiftinde, yüzde 0,88'lik bir azalış gözlendi ve bu durum, döviz kuru değerini 37,7181 seviyesine çekti. Bu dalgalanmanın, Euro'nun Amerikan Doları karşısında yaşadığı değer düşüşüyle bağlantılı olduğu düşünülebilir. Dikkate değer bir şekilde, euro/dolar çifti, yüzde 0,49'luk bir düşüşle 1,1066 seviyesine geriledi.