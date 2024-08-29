29 Ağustos Piyasaları: BIST 100 Yükselişe Geçti, Altın Fiyatları Yeniden Artışta! Piyasalardaki Son Durum
29 Ağustos Piyasaları: BIST 100 Yükselişe Geçti, Altın Fiyatları Yeniden Artışta! Piyasalardaki Son Durum
Bugün, 29 Ağustos'ta piyasalarda neler yaşandı? Hangi yatırım araçları yükseldi, hangileri düştü? İşte Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından faiz oranlarına kadar tüm önemli verilerle günün özeti.
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BIST 100 ve BIST 30 endeksleri, güçlü bir performans sergiledi.
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