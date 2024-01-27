28 Ocak Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün gelecek haftanın planını yapmak isteyebilirsin. Venüs Satürn altmışlığının etkileriyle ciddi konulara odaklanabilir, günlük rutinlerin başta olmak üzere hayatını daha düzenli ve disiplinli bir yaklaşımla tasarlamak isteyebilirsin. İş ve sağlık alanında daha ciddi ve sorumluluk sahibi olmanın zamanı geldi. Ailen ve kendin için düzeni ele almak için de doğru zamandasın.

Uranüs retrosunun sona ermesi de bu kararlarını destekler nitelikte. Bu arada sosyal çevrende ve arkadaşlık ilişkilerinde beklenmedik değişiklikler yaşanabilir. Bu değişikliklere adapte olmaksa seni biraz zorlayabilir. Sosyal çevrene karşı toleranslı olman gereken bir süreçtesin, dostlarına karşı sabırlı olmaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...