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28 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 19:01

Olgun kararlarınızın yanında çocuksu ruh halinizle hayatınıza enerji ve bereket katacaksınız! Peki, 28 Ocak Pazar gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Ocak Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu Pazar gününden itibaren beş gün etkisini gösterecek olan Venüs Satürn altmışlığına hazır ol. İçindeki çocuğu açığa çıkarmanın tam zamanı. Neşeli, mutlu ve çocukça sevinçler yaşacağın bir gün seni bekliyor. Kararlarını alırken olgun ve aklı başında, hayatı yaşarken heyecanlı ve çocukça olmak tam da sana göre. 

Kendini ortaya çıkardığın bugünlerde Uranüs retrosunun sona ermesi de önemli fırsatlara işaret ediyor. Maddi konularda beklenmedik fırsatlar karşına çıkabilir. Bu fırsatları değerlendirirken riskleri de göz önünde bulundurmayı unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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