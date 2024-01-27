28 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu Pazar gününden itibaren beş gün etkisini gösterecek olan Venüs Satürn altmışlığına hazır ol. İçindeki çocuğu açığa çıkarmanın tam zamanı. Neşeli, mutlu ve çocukça sevinçler yaşacağın bir gün seni bekliyor. Kararlarını alırken olgun ve aklı başında, hayatı yaşarken heyecanlı ve çocukça olmak tam da sana göre.

Kendini ortaya çıkardığın bugünlerde Uranüs retrosunun sona ermesi de önemli fırsatlara işaret ediyor. Maddi konularda beklenmedik fırsatlar karşına çıkabilir. Bu fırsatları değerlendirirken riskleri de göz önünde bulundurmayı unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...