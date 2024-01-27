28 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sosyal hayatta daha görünür olmak isteyebilirsin. Fark edilmek adına atacağın adımlar sonucunda dijital dünyaya ilişkin işlerde başarı sağlayabilirsin. Birçok insanın dikkatini çekmeni sağlayacak güçlü bir proje ile sosyal mecralarda yerini alabilirsin. Kova burçları için ün, şöhret kapılarını açan Venüs Satürn açılanmasında, doğru hamlelerle fırsatları yakalayabilirsin.

Bu arada Uranüs retrosunun sona ermesi nedeniyle, seyahatlerde ve eğitim alanında beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsin. Yolun sonunda hayatın değişebilir, dersek abartmış olmayız. Hazırlıklara başlasan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...