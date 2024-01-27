28 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün kariyer planların değişebilir. Venüs Satürn Altmışlığı kariyer alanında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının önünü açmaya hazırlanıyor. İş ilişkilerinde daha disiplinli ve sorumluluk sahibi bir tavır sergilemen gereken bir sürece giriyorsun. Bugünden itibaren profesyonel hedeflerini daha yakın olabilirsin.

Uranüs retrosunun sona ermesiyle birlikte, sosyal çevrende ve ilişkilerinizde de beklenmedik değişiklikler yaşanabilir. Bu değişiklikler karşısında esnek bir duruş sergilemeli ve sevdiğin kişilerle birlikte yeniliklere uyum sağlamaya çalışmalısın. Aileniz büyüyebilir. Yoksa bebek mi geliyor? Yarın gürüşmek üzere, sevgiyle kal...