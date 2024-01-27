28 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugünden itibaren iş ortamında daha disiplinli ve sorumluluk sahibi bir tavır sergileyebilirsin. Venüs Satürn altmışlığının etkilerini hissedeceğin üç günlük süreçte kariyerinle ilgili uzun vadeli hedeflerine odaklanmak ve geleceğin için daha sağlam adımlar atmak isteyebilirsin. Uranüs retrosunun sona ermesini de bir fırsata çevirebilirsin.

İş yaşamındaki düzen ve kararlılığını ev ve aile hayatında da sergileyebilirsin. Bu arada aile yaşantında beklenmedik değişiklikler olabilir. Kardeş, çocuk veya birinci derece yakınlarından biri yurt dışına gitmeye karar verebilir. Bu karar tüm aile ile birlikte seni de etkileyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...