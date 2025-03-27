28 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hayatında büyük yüzleşmeler söz konusu olabilir. Güçlü enerjileri ortaya çıkaran gezegen hizalanmasında Satürn'ün etkisini hissedebilirsin. Bugün aynı zamanda kısa bir süreliğine halkası kaybolan Satürn, seni zorlu sınavlara sürükleyebilir.

Her şeyi daha açık ve net bir şekilde görmeye başlayacaksın. Doğruyu yanlışı kolayca ayırt edecek ama biraz da yorulacaksın. Tam da bu noktada sorumluluklarına bakış açın da değişebilir. Hayattan ne istediğini ve ne beklediğini eskisinden daha iyi bir şekilde bilerek yeni bir düzen sağlayabilirsin.

Uzun vadeli planlar yaparak işe başlasan iyi edersin. Yaptığın hataları düzeltmek için çaba sarf etmeli, mutlu bir hayat kurmanın heyecanını da yaşamalısın. Yeni yolunda mutluluk dışında başarı ve aşk da var bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...