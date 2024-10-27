28 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün duygusal mesafeyi koruma isteğin her zamankinden güçlü olabilir. Venüs ile Satürn arasındaki kare açının etkisi ile ilişkilerinde bireyselliği önemseyeceksin. Kendini korumak adına mesafeyi çoğaltmak isteyeceksin. Hayalcilik ve özgürlük arzusu ruhunu saracak.

Kendine daha fazla alan açmak için şimdi harekete geçmelisin. Aşka kapılmak ve duygularına kapılmak senin için son seçenek olabilir. Belki haftanın henüz ilk gününde harekete geçip tatil moduna geçebilirsin. Zira iş bile gündeminde olmayacak.

İş demişken bir de kariyer hedeflerinden söz edelim. Bugün hedefin olmayacak! Bir an önce istifa edip kendi işini kurmaya karar verebilirsin. Hayatını özgürce şekillendireceksin. As bayrakları, bugün özgürlük ve boş vermişlik günü... Keyfin yerine gelecek ve hayata karşı bakış açın değişecek. Keyfin bol olsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...