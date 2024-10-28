28 Ekim - 3 Kasım Haftasının Yantrası ve Kristali

– Diğer tüm kristalleri pozitif olarak yükler ve güçlendirir.

– Enerjik olarak temizlenmesi asla gerekmez.

– Negatif enerjileri giderir, mekanları ve aurik alanları temizler. Çok güçlü bir enerji temizleyicidir.

– Diğer kristallerin enerjisini temizlemek için ruhsal bir elektrikli süpürge gibi çalışır.

– Koruma, arınma, uyum ve ruh şifası taşıdır.

– Sezgileri, vizyonları, rüyaları geliştirir ve ruh rehberlerinden gelen mesajları netleştirir.

– Karar verme ve şeyleri net bir şekilde görmede yardımcı olur.

– Sembolik olarak kristal formunda kapsüllenmiş beyaz ışık olarak kabul edilir.

– Omurganın hizalanmasına fiziksel olarak yardımcı olur. Cilde, saça ve tırnaklara gençlik ışıltısı verir. Zihinden kaygı ve endişeyi giderir, düşünceleri çözer ve felaket düşünce kalıplarını durdurur.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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