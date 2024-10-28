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28 Ekim - 3 Kasım Haftasının Yantrası ve Kristali

etiket 28 Ekim - 3 Kasım Haftasının Yantrası ve Kristali

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 13:01

28 Ekim - 3 Kasım haftasının yantrası ve kristaline gelin birlikte bakalım.

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Haftanın yantrası: Talay

Haftanın yantrası: Talay

Talay Şaman Yantra doğum haritalarımızda su ve ateş elementini güçlendiren, korku ve negatif enerjilerin tamamını mühürleyerek etkisiz hale getiren bir yantradır. Tüm burçlar tarafından doğum haritaları incelendikten sonra kişiye özel gezegen saatlerine göre altın, gümüş, bakır, oniks, küpe, bileklik, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanarak hazırlanmaktadır. Özellikle cesaret eksikliği olan her olay kişi ve durumdan çabuk etkilenen kişiler için çok faydalıdır. Aynı tekrarlar olumsuzluklar ve karmaların şifalanıp arınmasında etkilidir.

Haftanın kristali: Selenit

Haftanın kristali: Selenit

– Diğer tüm kristalleri pozitif olarak yükler ve güçlendirir.

– Enerjik olarak temizlenmesi asla gerekmez.

– Negatif enerjileri giderir, mekanları ve aurik alanları temizler. Çok güçlü bir enerji temizleyicidir.

– Diğer kristallerin enerjisini temizlemek için ruhsal bir elektrikli süpürge gibi çalışır.

– Koruma, arınma, uyum ve ruh şifası taşıdır.

– Sezgileri, vizyonları, rüyaları geliştirir ve ruh rehberlerinden gelen mesajları netleştirir.

– Karar verme ve şeyleri net bir şekilde görmede yardımcı olur.

– Sembolik olarak kristal formunda kapsüllenmiş beyaz ışık olarak kabul edilir.

– Omurganın hizalanmasına fiziksel olarak yardımcı olur. Cilde, saça ve tırnaklara gençlik ışıltısı verir. Zihinden kaygı ve endişeyi giderir, düşünceleri çözer ve felaket düşünce kalıplarını durdurur.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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