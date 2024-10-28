28 Ekim - 3 Kasım Haftasının Gökyüzü Mesajı!

“Tanrım neden?” diye hiç sorma!

Bak sana “irade”, “istemek” kudreti verilmiş,

“Özgürlük” verilmiş,

“Aklını kullanma” imkânı verilmiş,

“Gözlem” yapma olanağı verilmiş,

Yetmeyebilir diye bir de,

Tesirlerle sana “sezgi” de veriliyor zaman zaman.

Doğruyu eğriyi ayırt edebilesin diye,

İçine bir de rehber “vicdan” yerleştirilmiş;

Doğruyu yapınca, doğru olduğunu anlayasın diye

“Huzur”u, mutluluğu duyuyorsun,

Yanlışı yapınca da yanlış olduğunu anlayasın diye

“Huzursuzluk” ya da azabı duyuyorsun.

Yine mi yetmedi?

Al sana “yardımcı rüyalar”!

Yine mi yetmedi?

Al sana -lisanından anlayabilirsen tabi- “karşılaştığın olaylar”!

Son olarak önüne bir de kitap kondu...

Daha ne istiyorsun ki, sebebi çözmek için?

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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