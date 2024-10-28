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28 Ekim - 3 Kasım Haftasının Gökyüzü Mesajı!

etiket 28 Ekim - 3 Kasım Haftasının Gökyüzü Mesajı!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 16:01

Gökyüzü bu hafta hırsızlıklara dikkat diyor bizlere. Fikir ve parasal hırsızlıklara dikkat. Her türlü interaktif uygulamada güvenlik tedbirlerini artırmamız faydamıza olur. İş ve eğitim hayatımızda aldığımız kararları ulu orta konuşmamaya özen gösterelim. Aile içi meseleler de anlayış, her birimizi pişman olacağımız kararlardan koruyacaktır. İşimiz ile alakalı meselelerde öğrenmeye odaklı olmalı, bilmediğimiz konularda bilenler ile iş birliğine odaklanmalıyız. Çok söyleyen olmak yerine, dinleyen olmalı, sessizliğin gücünü sonuna kadar değerlendirme kararlığında olmalıyız.

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“Allahım neden?” diye hiç sorma!

“Allahım neden?” diye hiç sorma!

“Tanrım neden?” diye hiç sorma!

Bak sana “irade”, “istemek” kudreti verilmiş,

“Özgürlük” verilmiş,

“Aklını kullanma” imkânı verilmiş,

“Gözlem” yapma olanağı verilmiş,

Yetmeyebilir diye bir de,

Tesirlerle sana “sezgi” de veriliyor zaman zaman.

Doğruyu eğriyi ayırt edebilesin diye,

İçine bir de rehber “vicdan” yerleştirilmiş;

Doğruyu yapınca, doğru olduğunu anlayasın diye

“Huzur”u, mutluluğu duyuyorsun,

Yanlışı yapınca da yanlış olduğunu anlayasın diye

“Huzursuzluk” ya da azabı duyuyorsun.

Yine mi yetmedi?

Al sana “yardımcı rüyalar”!

Yine mi yetmedi?

Al sana -lisanından anlayabilirsen tabi- “karşılaştığın olaylar”!

Son olarak önüne bir de kitap kondu...

Daha ne istiyorsun ki, sebebi çözmek için?

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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