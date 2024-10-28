28 Ekim - 3 Kasım Haftasının Gökyüzü Mesajı!
28 Ekim - 3 Kasım Haftasının Gökyüzü Mesajı!
Gökyüzü bu hafta hırsızlıklara dikkat diyor bizlere. Fikir ve parasal hırsızlıklara dikkat. Her türlü interaktif uygulamada güvenlik tedbirlerini artırmamız faydamıza olur. İş ve eğitim hayatımızda aldığımız kararları ulu orta konuşmamaya özen gösterelim. Aile içi meseleler de anlayış, her birimizi pişman olacağımız kararlardan koruyacaktır. İşimiz ile alakalı meselelerde öğrenmeye odaklı olmalı, bilmediğimiz konularda bilenler ile iş birliğine odaklanmalıyız. Çok söyleyen olmak yerine, dinleyen olmalı, sessizliğin gücünü sonuna kadar değerlendirme kararlığında olmalıyız.
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“Allahım neden?” diye hiç sorma!
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