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28 Aralık 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

28 Aralık 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.12.2023 - 10:14

Yılbaşına sayılı gün kala ekranlarda hangi yapımların yer alacağı yakından takip ediliyor. Sevilen dizilerin yeni yıl arası verip vermeyeceği araştırılıyor. Yeni bölümler büyük bir sabırsızlıkla bekleniyorken, yayın akışında nelerin yer alacağı şimdiden merak konusu. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Aralık Perşembe FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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28 Aralık Perşembe TRT1 Yayın Akışı

28 Aralık Perşembe TRT1 Yayın Akışı

  • 05:55 İncir Ağacı

  • 07:05 Elimi Bırakma

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:15 Seksenler

  • 14:55 Diriliş Ertuğrul

  • 17:45 Lingo

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

28 Aralık Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

28 Aralık Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 09:45 Sandık Kokusu

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Yerli Sinema Tokatçı

  • 21:45 Yerli Sinema Korkusuz Korkak

  • 23:30 Sandık Kokusu

28 Aralık Perşembe ATV Yayın Akışı

28 Aralık Perşembe ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Aldatmak

28 Aralık Perşembe FOX Yayın Akışı

28 Aralık Perşembe FOX Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:15 Hudutsuz Sevda

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Hudutsuz Sevda

28 Aralık Perşembe Kanal D Yayın Akışı

28 Aralık Perşembe Kanal D Yayın Akışı
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28 Aralık Perşembe STAR TV Yayın Akışı

28 Aralık Perşembe STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Kiralık Aşk

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Ana Haber

  • 19:00 Sakla Beni

  • 20:00 Sakla Beni

28 Aralık Perşembe TV8 Yayın Akışı

28 Aralık Perşembe TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

  • 11:15 MasterChef Türkiye All Star

  • 12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 MasterChef Türkiye All Star

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