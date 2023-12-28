28 Aralık 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

Yılbaşına sayılı gün kala ekranlarda hangi yapımların yer alacağı yakından takip ediliyor. Sevilen dizilerin yeni yıl arası verip vermeyeceği araştırılıyor. Yeni bölümler büyük bir sabırsızlıkla bekleniyorken, yayın akışında nelerin yer alacağı şimdiden merak konusu. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Aralık Perşembe FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...