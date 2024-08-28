28 Ağustos Piyasa Özeti: BIST 100 ve Döviz Kurları Yükseliyor, Altın Fiyatları Düşüşte!
28 Ağustos Piyasa Özeti: BIST 100 ve Döviz Kurları Yükseliyor, Altın Fiyatları Düşüşte!
Bugün, 28 Ağustos'ta piyasalarda neler yaşandı? Hangi yatırım araçları yükseldi, hangileri düştü? İşte Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından faiz oranlarına kadar tüm önemli verilerle günün özeti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %0,20 artışla 9.775,12 puandan günü kapattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın