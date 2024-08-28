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28 Ağustos Piyasa Özeti: BIST 100 ve Döviz Kurları Yükseliyor, Altın Fiyatları Düşüşte!

etiket 28 Ağustos Piyasa Özeti: BIST 100 ve Döviz Kurları Yükseliyor, Altın Fiyatları Düşüşte!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 20:36

Bugün, 28 Ağustos'ta piyasalarda neler yaşandı? Hangi yatırım araçları yükseldi, hangileri düştü? İşte Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından faiz oranlarına kadar tüm önemli verilerle günün özeti!

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %0,20 artışla 9.775,12 puandan günü kapattı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %0,20 artışla 9.775,12 puandan günü kapattı.

Büyük ölçekli şirketlerin yer aldığı BIST 30 endeksi ise %0,29 artışla 10.788,39 puana yükseldi.

Dolar/TL kuru, %0,1 artışla 34,0556 seviyesine çıktı.

Dolar/TL kuru, %0,1 artışla 34,0556 seviyesine çıktı.

Euro/TL ise %0,07'lik küçük bir artışla 38,1066 seviyesinde işlem gördü. Euro/Dolar paritesi, %0,54 oranında bir düşüşle 1,1124 seviyesine geriledi. Döviz kurlarındaki bu hareketlilik, global ekonomik gelişmelere bağlı olarak dikkat çekti.

Altın fiyatları, gün içinde %0,73 oranında bir değer kaybı yaşadı ve 2.506,27 dolara geriledi.

Altın fiyatları, gün içinde %0,73 oranında bir değer kaybı yaşadı ve 2.506,27 dolara geriledi.

Gram altın, alışta 2.742,42 TL, satışta ise 2.742,80 TL seviyelerinde işlem gördü. Bu, %0,61 oranında bir değer kaybına işaret ediyor ve altın yatırımcılarının dikkatle takip ettiği bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 4.388,02 TL, satışta ise 4.484,78 TL olarak belirlendi.

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 4.388,02 TL, satışta ise 4.484,78 TL olarak belirlendi.

Çeyrek altının, yatırım aracı olarak hala yüksek popülerliğini koruduğu görülüyor, bu da yatırımcıların çeyrek altın alım-satım işlemlerine olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

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