27 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün özellikle romantik ilişkilerde enerjin bir hayli yüksek. Üstelik, iletişim zorluklarına neden olan Merkür Mars kavuşumu bile enerjini düşüremez. Partnerin, eşin ya da flörtünle güzel bir güne hazır ol. Evden çıkmadan önce tarzını ve şıklığını tamamlayacağına eminiz.

Bugün seni görünce heyecanlanan tek kişi partnerin olmayabilir. Çevreni etileyen enerjin ve tavrının çok konuşulacağı ortamlara girebilirsin. Günün ikinci yarısında beklenmedik bir kazanç sağlayabilirsin. Biz de şimdiden hayırlı olsun diyelim. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...