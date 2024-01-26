27 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ev ve aile ile ilgili konularda enerjin artabilir. Duygusal meselelere karşı hassas ve iletişimde anlayışlı olduğun gün boyunca kendini huzurlu hissedebilirsin. Merkür Mars kavuşumu en çok sana yaradı diyebiliriz. Zira evde anlık çatışmaların bile son bulduğu, uzlaşmanın sağlandığı güzel bir hafta sonu seni bekliyor.

Aile bağlarının güçlendiği günün sonunda, tatlı itiraflara tebessüm ettiren sohbetlere de hazır ol. Keyfli bir günün ardından büyük bir sofrada tüm sevdiklerinle bir araya gelebilirsin. Ya da küçük bir aşk kaçamağı yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...