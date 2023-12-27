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27 Aralık 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

27 Aralık 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.12.2023 - 10:24

Aralık ayının sonuna doğru yaklaştığımız günlerde yayın akışında nelerin yer aldığı merak ediliyor. Dizilerin yeni bölümlerinin ekranda yer alıp almadığı araştırılmaya devam ediyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 27 Aralık Çarşamba FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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27 Aralık Çarşamba TRT1 Yayın Akışı

27 Aralık Çarşamba TRT1 Yayın Akışı

  • 05:45 İncir Ağacı

  • 06:50 Elimi Bırakma

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:15 Seksenler

  • 14:50 Diriliş Ertuğrul

  • 17:45 Lingo

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Yabancı Sinema Hıçkırık

  • 22:35 Yerli Sinema Kurtuluş Hattı

27 Aralık Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı

27 Aralık Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 09:45 Aile

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Sandık Kokusu

27 Aralık Çarşamba ATV Yayın Akışı

27 Aralık Çarşamba ATV Yayın Akışı

27 Aralık Çarşamba FOX Yayın Akışı

27 Aralık Çarşamba FOX Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Kızıl Goncalar

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:15 Şahane Hayatım

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Şahane Hayatım

  • 23:30 Kızıl Goncalar

27 Aralık Çarşamba Kanal D Yayın Akışı

27 Aralık Çarşamba Kanal D Yayın Akışı
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27 Aralık Çarşamba STAR TV Yayın Akışı

27 Aralık Çarşamba STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Kiralık Aşk

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Ana Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Yerli Sinema Deliha 2

  • 22:30 Yerli Sinema Deliha 2

27 Aralık Çarşamba TV8 Yayın Akışı

27 Aralık Çarşamba TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa

  • 11:15 MasterChef Türkiye All Star

  • 12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 MasterChef Türkiye All Star

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