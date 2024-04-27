27-28 Nisan'da Gerçekleşecek SDN Summit ile Teknoloji Şölenine Hazır mısın?
27-28 Nisan'da Gerçekleşecek SDN Summit ile Teknoloji Şölenine Hazır mısın?
En yeni teknolojilerin sergileneceği, binlerce katılımcının katılacağı SDN Summit ile teknoloji şölenine az bir süre kaldı. Kaydınızı yaptırdınız mı? 27 - 28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek SDN Summit'te teknoloji severler için neler olacak?
Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesi ShiftDelete.Net, düzenleyeceği SDN Summit etkinliği ile beraber en yeni teknoloji harikalarının ve inovatif ürünlerin buluşma noktası olacak.
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Neden SDN Summit?
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