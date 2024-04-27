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27-28 Nisan'da Gerçekleşecek SDN Summit ile Teknoloji Şölenine Hazır mısın?

etiket 27-28 Nisan'da Gerçekleşecek SDN Summit ile Teknoloji Şölenine Hazır mısın?

Ercan Altuğ Yılmaz
Ercan Altuğ Yılmaz - yazio
27.04.2024 - 18:27

En yeni teknolojilerin sergileneceği, binlerce katılımcının katılacağı SDN Summit ile teknoloji şölenine az bir süre kaldı. Kaydınızı yaptırdınız mı? 27 - 28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek SDN Summit'te teknoloji severler için neler olacak?

Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesi ShiftDelete.Net, düzenleyeceği SDN Summit etkinliği ile beraber en yeni teknoloji harikalarının ve inovatif ürünlerin buluşma noktası olacak.

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Neden SDN Summit?

Neden SDN Summit?

SDN Summit, Türkiye'nin en önde gelen teknoloji üreticilerini ve girişimcilerini bir araya getiriyor. Bugünün teknolojisini ve geleceğin fırsatlarını keşfetmek isteyen herkesi bekliyoruz.

İnovasyon ve ilham dolu iki gün boyunca, teknolojiye dair ne varsa SDN Summit'te olacak.

SDN Summit'te neler olacak?

Telekom ve mobilite şirketleri, savunma sanayi temsilcileri, otomotiv sektörünün oyuncuları, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik odaklı şirketler, tüketici elektroniğinin önde gelen şirketleri… Tüm bunları sayınca aklınıza bir sürü marka geliyor değil mi? O markaların hepsi, teknolojilerini anlatmak için SDN Summit’e yer alacak.

Markalar ile tüketiciler arasında bir köprü oluşturmasını planladığımız etkinlikte 2 gün boyunca farklı markalardan temsilciler, sektördeki güncel konuları tartışmak için sahneye çıkacak. Hatta belki de yepyeni bir ürünün lansmanını bu sahnede yapacak! Sürprizlere hazır olun.

SDN Summit'te pek çok farklı teknoloji firmasının en yeni ürünlerini deneyimleyecek alanlarla beraber, değerli konuşmacıları da dinleyebileceğiniz oturumlar olacak.

Hem kurumları hem teknoloji şirketlerini hem girişimcileri hem yayıncıları hem de teknoloji severleri bir araya getirecek SDN Summit'e hepinizi bekliyoruz.

SDN Summit katılımınızı sonsuzlaştırın!

SDN Summit katılımınızı sonsuzlaştırın!

SDN Summit’e katılıp, çektiğiniz fotoğrafları ölümsüzleştirip, sosyal medya hesaplarından paylaşabilirsiniz. 

Yapay zekâ destekli Postuby ile SDN Summit katılım görselinizi hemen buraya tıklayıp oluşturabilirsiniz. 

SDN Summit nerede ve ne zaman olacak?

Teknolojinin kalbi Haliç’te atacak. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinlik, tamamen ücretsiz. Google Haritalar linkine buradan ulaşabilirsiniz.

SDN Summit'e nasıl katılabilirim?

SDN Summit'e nasıl katılabilirim? Tamamen ücretsiz olan etkinliğimize katılmak için aşağıdaki adımları takip ederek etkinliğe kayıt yaptırabilirsiniz;

  • Buraya tıklayarak etkinliğin web sitesine giderek kayıt işlemine başlıyoruz.

  • İsim, Soyisim, E-posta ve Cep Telefonu bilgilerimizi giriyoruz.

  • Daha sonra etkinliğe hangi tarihte katılmak istediğimizi seçiyoruz.

  • Son olarak 'Kayıt Ol' butonuna tıklıyoruz.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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