26 Temmuz: Piyasalarda Hareketli Gün - Borsa Yükseldi, Dolar ve Altın Dalgalandı

Döviz kurları cephesinde ise dolar/TL kuru 33,10 TL, euro/TL kuru ise 35,97 TL seviyelerinde yer aldı. Doların güçlenmesi, ABD ekonomisine dair olumlu beklentiler ve Fed'in faiz politikalarıyla ilişkilendirilirken, euro da Avrupa'daki ekonomik toparlanma sinyalleriyle destekleniyor. Türkiye'de döviz kurlarındaki bu hareketlilik, enflasyon ve cari açık gibi ekonomik göstergeler üzerinde de etkili oluyor.