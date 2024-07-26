26 Temmuz: Piyasalarda Hareketli Gün - Borsa Yükseldi, Dolar ve Altın Dalgalandı
26 Temmuz: Piyasalarda Hareketli Gün - Borsa Yükseldi, Dolar ve Altın Dalgalandı
Ekonomi dünyası bugün yoğun bir tempo içerisinde. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği altın, borsa ve döviz kurları üzerindeki dalgalanmalar günün önemli gelişmeleri arasında yer alıyor.
İşte, günün ekonomik tablosunu şekillendiren veriler ve bu verilerin potansiyel sonuçlarına dair ayrıntılar:
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Bugün altın piyasasında hareketlilik devam ediyor!
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