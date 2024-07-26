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26 Temmuz: Piyasalarda Hareketli Gün - Borsa Yükseldi, Dolar ve Altın Dalgalandı

etiket 26 Temmuz: Piyasalarda Hareketli Gün - Borsa Yükseldi, Dolar ve Altın Dalgalandı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 18:30

Ekonomi dünyası bugün yoğun bir tempo içerisinde. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği altın, borsa ve döviz kurları üzerindeki dalgalanmalar günün önemli gelişmeleri arasında yer alıyor. 

İşte, günün ekonomik tablosunu şekillendiren veriler ve bu verilerin potansiyel sonuçlarına dair ayrıntılar:

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Bugün altın piyasasında hareketlilik devam ediyor!

Bugün altın piyasasında hareketlilik devam ediyor!

Gram altın, 2.524 TL civarında seyrediyor, çeyrek altın ise 4.127 TL'den alıcı buluyor. Ons altın fiyatları ise 2.375 dolarda. Bu rakamlar, altın yatırımcıları için önemli bir dönemeçte olduğumuzu gösteriyor.

Döviz kurları ise kendi yolunu çizdi.

Döviz kurları ise kendi yolunu çizdi.

Döviz kurları cephesinde ise dolar/TL kuru 33,10 TL, euro/TL kuru ise 35,97 TL seviyelerinde yer aldı. Doların güçlenmesi, ABD ekonomisine dair olumlu beklentiler ve Fed'in faiz politikalarıyla ilişkilendirilirken, euro da Avrupa'daki ekonomik toparlanma sinyalleriyle destekleniyor. Türkiye'de döviz kurlarındaki bu hareketlilik, enflasyon ve cari açık gibi ekonomik göstergeler üzerinde de etkili oluyor.

Borsa İstanbul’da pozitif seyir!

Borsa İstanbul’da pozitif seyir!

BIST 100 endeksi, 26 Temmuz’da günü 10.891,58 puanla kapattı ve yüzde 0,18 oranında değer kazandı. Gün içinde en yüksek 10.948,65 puanı gören endeks, en düşük 10.850,31 puanı test etti. 

Endeksin yükselmesinde, bankacılık ve sanayi hisselerindeki artışlar etkili oldu. Özellikle EREGL, THYAO ve TUPRS gibi hisseler yoğun işlem gördü.

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