26 Mayıs 1 Haziran 2025 Haftalık Burç Yorumları
Bu hafta gökyüzünde birçok önemli olay gerçekleşiyor. İkizler burcunda yeni ay, Merkür'ün ikizlere geçişi ve Satürn'ün koç burcundaki seyri ile birlikte oldukça hassas etkiler altında olacağız. Özellikle 29 Mayıs 2025 tarihinde Merkür cazimi Güneş ile tam kavuşumda olacak. Bu nadir gökyüzü olayı, iletişimde berraklık ile sözlü ve yazılı ifadelerimizin kabul olması için harika bir fırsat sunuyor.
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Koç
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Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
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Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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Kova
Balık
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