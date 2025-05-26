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26 Mayıs 1 Haziran 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 26 Mayıs 1 Haziran 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 12:46

Bu hafta gökyüzünde birçok önemli olay gerçekleşiyor. İkizler burcunda yeni ay, Merkür'ün ikizlere geçişi ve Satürn'ün koç burcundaki seyri ile birlikte oldukça hassas etkiler altında olacağız. Özellikle 29 Mayıs 2025 tarihinde Merkür cazimi Güneş ile tam kavuşumda olacak. Bu nadir gökyüzü olayı, iletişimde berraklık ile sözlü ve yazılı ifadelerimizin kabul olması için harika bir fırsat sunuyor.

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Koç

Koç

29 Mayıs'a kadar işinizle ilgili önemli görüşmeleri yapmalı ve başvuruları neticelendirmek için çabalamalısınız. Yanlış anlaşılmalar ve tamamlanmamış işler sizi baskı altında hissettirebilir. Eğer bir ayrılık sürecindeyseniz, yeni arayışlara yönelmek ve maddi manevi kayıplarla karşılaşmak mümkün. Dikkatli olun ve yeni tanıdığınız insanlara hemen güvenmeyin. Göksel enerjiler, hayatınızın matematiğini yapmanızı ve kendinizle yüzleşmenizi sağlayacak. İş ve özel yaşamınızda kontrollü olun ve duygularınızın aklınızın önüne geçmesine izin vermeyin. Evli Koçlar, eşinizle yanlış anlaşılmalar yüzünden tartışmalar yaşayabilir ve eşinizin ailesiyle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Ancak bu süreçte yaşanacak iyileşmeler, kendinize güveninizi tazeleyecek. Maddi konularda şans sizden yana, meslek hayatınızda altın çağın kapılarını aralayabilirsiniz.

Boğa

Boğa

Yaşadıklarınızı değerlendirip özünüze yönelmelisiniz. Uzun süredir hayatın üzerinize yüklediği sorumluluklar ve sağlık sorunları sizi yordu. Şükretmek ve mücadele etmek için birçok sebebiniz var. Gökyüzü bu hafta sizleri maddi manevi güzelliklerle kuşatacak. İş hayatınızda hukuksal mücadeleleriniz varsa, haklılığınızın zaferini kutlayacaksınız. Evli Boğalar, eşinizle tutkunuz artacak ve ilişkiniz küllerinden doğacak. Yatırım yapmaktan ve kredi başvurusunda bulunmaktan uzak durmalısınız. Sağlık sorunları olan Boğalar, pozitif enerjiyle güçlenen bedeniniz ve iyileşen ruhunuz sayesinde şifa bulacaksınız. Eğitim hayatı devam eden Boğalar, fikirleriniz takdir edilecek ve olumlu teklifler alacaksınız. Bekar Boğalar, aşk acısını geride bırakacak ve yeni bir beraberliğe adım atma şansına sahip olacak.

İkizler

İkizler

Gökyüzü bu hafta beklediğiniz güzel haberlerin geleceğini müjdeliyor. Finansal konularda dikkatli olun, yatırımlardan uzak durun ve gelir-gider dengenizi koruyun. Yeni bir yere taşınma veya kiralama konularını erteleyin. Gezegensel enerjiler, üzerinizdeki yorgunluğu ve huzursuzluğu alacak. Haksızlıklar ve kalp kırıklıkları karşısında ilahi adaletin şaşmazlığını göreceksiniz. Sağlık problemleri yaşayan İkizler, kendinize değer verin ve spora başlayın. İşinizle ilgili konularda gizliliğe önem verin ve her doğruyu her yerde söylemeyin. Evli İkizler, eşinizin kendi yakınlarıyla yaşayacağı yüzleşmeler sizin değerinizi daha iyi kavramasını sağlayacak. Bekar İkizler, ruh eşinizle karşılaşabilir ve yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

Yengeç

Yengeç

Kendinize haksızlık etmekten vazgeçin. Yaşadığınız her deneyim sizi geliştirdi ve olgunlaştırdı. Gökyüzü bu hafta yenilenmeniz ve planlarınızı yapmanız için destekliyor. Maddi manevi güçleneceğiniz bir dönemdesiniz. Evli Yengeçler, eşinize karşı kuşku ve kuruntularınızı bir kenara bırakın ve ilişkinizi güçlendirin. Bekar Yengeçler, hızlı başlayan ve hızla biten ilişkilere dikkat edin. İş ve özel yaşamınızda gizli meselelerin iç yüzünü öğrenecek ve bunun getirdiği kazançlarla karşılaşacaksınız.

Aslan

Aslan

Bu hafta işinizle ilgili gizli saklı pek çok şeyin ortaya çıkacağını ve engellemelerin ana sebeplerini öğreneceğinizi işaret ediyor. Duygusal olarak sarsılabilirsiniz ama daha da güçleneceksiniz. Kişisel eşyalarınıza dikkat edin ve işinizle ilgili fikirlerinizi ulu orta paylaşmayın. İş ve özel yaşamınızda pek çok teklif alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin ve kendinize zaman ayırarak ruhsal enerjinizi yükseltin. İlişkinizde sorunları kaldıracak gücünüz olmadığını hissediyorsanız, beklemede kalmak en doğru davranış olacaktır.

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Başak

Başak

Gökyüzü bu hafta ikili ilişkilerinizde sakin ve sabırlı davranmanız için uyarıyor. Anlaşma ve sözleşmelerde dikkatli olun ve söylediklerinizin doğruluğundan emin olmadan hareket etmeyin. Finansal yatırımlar ve kredi başvuruları konularında beklemede kalın. Sağlık problemleri olan Başaklar, bedeninize gereken önemi gösterirseniz olumlu sonuçlar alacaksınız. İş hayatınızda yetenekleriniz kazanca dönüşüyor. Özel hayatınızda, eş veya sevgilinizle aranızda yaşananları kimseyle paylaşmayın. Bekar Başaklar, yeni bir ilişkiye başlayabilir ve iş hayatınızda dikkat çekecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Terazi

Terazi

Kaybettiklerinize sızlanmayı bırakın ve kazandıklarınızın farkına varın. Gökyüzü yarım kalan işlerinizi çözmeniz için fırsat sunuyor. Elinizdeki işleri tamamlamadan yeni bir işe başlamayın. İşinizle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatı devam eden Teraziler, sınavlarda zorlanabilir ama geçmişten kaynaklanan ödemelere dikkat edin. Maddi konularda önemli insanlardan gelecek destekle şartlarınızı iyileştireceksiniz. Evli Teraziler, eşinizle ilişkiniz daha keyifli bir hale gelecek. Bekar Teraziler, geçmişin gölgesini taşımaktan vazgeçin ve size sevene şans verin.

Akrep

Akrep

Hayatta her şeyden önce kendinizi sevin. Evli Akrepler, eşinizin tahammül sınırlarını zorlayan davranışları karşısında sakin olun ve tartışmalardan kaçının. İş ve eğitim hayatında popülariteniz artıyor. Bekar Akrepler, yeni bir ilişkiye başladığınızda başkalarının etkisi altında kalmayın. Çocuk sahibi Akrepler, çocuklarınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz. İş ve özel yaşamda arkadaşlara borç vermekten ve kefil olmaktan kaçının. Seyahatlerde problemler ve kişisel eşyalarınızın kaybolması söz konusu olabilir. Geçmişte değerlendiremediğiniz fırsatları cesaretle kullanabilirsiniz.

Yay

Yay

Gökyüzü, duygusal tepkilerinizi kontrol altında tutmanız için uyarıyor. Geçmişte yaşanan acıları bugünkü insanlardan çıkarmayın. Çarpma ve ev kazalarına karşı dikkatli olun. Elektronik eşyalarınızda arızalar yaşanabilir. Taşınma ve yerleşim konularında temkinli davranın. İş hayatınızda ilişkileriniz güçlenecek ve yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Mantığınızla değil, sezgi ve duygularınızla hareket edin. Bekar ve ilişkisi sorunlu Yaylar, başkalarının yanlış yönlendirmelerinden kaçının. İlişki iki kişi arasında yaşanır; başkalarının etkisinden uzak durun.

Oğlak

Oğlak

Gökyüzü aşk hayatınızda gelişmelere işaret ediyor. Seviyorsanız duygularınızı özgür bırakın. İş hayatınızda duygularla değil, mantıkla hareket edin. Evli Oğlaklar, eşinizin iş hayatıyla ilgili fikirlerine açık olun ve inatçı davranmayın. Cesur olun ve sorumluluk almaktan çekinmeyin. Özel yaşamınızda, eşinizle daha da yakınlaşacak ve sorunları ardınızda bırakacaksınız. Bekar ve ilişkisi olmayan Oğlaklar, iş hayatında önemli değişiklikler ve tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Gelen şansı kaçırmamak için iç sesinize güvenin.

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Kova

Kova

İnsanları görmek istediğiniz halleriyle şekillendirmekten vazgeçin. Geçmişteki pişmanlıklarınızı telafi etmeye çalışın. Resmi kurumlarla ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Dikkatli olun ve işinizi başkalarına bırakmayın. Fiziksel çekiciliğinizin yüksek olduğu bu süreçte, yaşamınıza hayat arkadaşı olabilecek insanı seçebilirsiniz. Evli Kovalar, eşinizin yakınlarıyla ilgili konularda harcamalarını kontrol edememesi sorun yaratabilir.

Balık

Balık

Kendinizi değersiz hissettiren insanlardan uzaklaşın. Feda etmek başka, feda edilenden kar çıkarmak başkadır. Ailevi ilişkilerde, fikirlerinizi savunun ve aynı şeyleri paylaşmanın önemini kavramalarına yardımcı olun. İş hayatınızda dikkatli olun, gerginlikler sizi etkileyebilir ve beklenmedik bitişler yaşayabilirsiniz. Özel yaşamınızda, bitmiş bir ilişki yeniden hayat bulabilir ve duygusal gelişmeler beklentilerinizin üstünde gerçekleşebilir.

NOT: Haftalık burç yorumlarınızı Güneş Yükselen ve Ay Burcunuza göre okuyun. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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