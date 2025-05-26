26 Mayıs 1 Haziran 2025 Haftalık Burç Yorumları

29 Mayıs'a kadar işinizle ilgili önemli görüşmeleri yapmalı ve başvuruları neticelendirmek için çabalamalısınız. Yanlış anlaşılmalar ve tamamlanmamış işler sizi baskı altında hissettirebilir. Eğer bir ayrılık sürecindeyseniz, yeni arayışlara yönelmek ve maddi manevi kayıplarla karşılaşmak mümkün. Dikkatli olun ve yeni tanıdığınız insanlara hemen güvenmeyin. Göksel enerjiler, hayatınızın matematiğini yapmanızı ve kendinizle yüzleşmenizi sağlayacak. İş ve özel yaşamınızda kontrollü olun ve duygularınızın aklınızın önüne geçmesine izin vermeyin. Evli Koçlar, eşinizle yanlış anlaşılmalar yüzünden tartışmalar yaşayabilir ve eşinizin ailesiyle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Ancak bu süreçte yaşanacak iyileşmeler, kendinize güveninizi tazeleyecek. Maddi konularda şans sizden yana, meslek hayatınızda altın çağın kapılarını aralayabilirsiniz.