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26 Ekim - 1 Kasım 2026 Haftalık Burç Yorumları

etiket 26 Ekim - 1 Kasım 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
26.10.2026 - 19:15
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26 Ekim - 1 Kasım 2026 haftasında Boğa Dolunayı, Akrep ve Venüs retroları hayatımızda maddi, duygusal ve kariyer anlamında önemli dönüm noktalarını beraberinde getiriyor. Geçmiş kararların ve ilişkilerin yeniden sorgulandığı bu hareketli haftada, gökyüzünün burcunuza özel mesajlarını ve fırsatlarını keşfedin.

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KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ: PARA KAPINIZDA BÜYÜK BİR HESAPLAŞMA VAR! AŞKTA GEÇMİŞ GERİ DÖNEBİLİR

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ: PARA KAPINIZDA BÜYÜK BİR HESAPLAŞMA VAR! AŞKTA GEÇMİŞ GERİ DÖNEBİLİR

Sevgili Koçlar ve yükselen Koçlar, bu hafta hayatınızın en önemli konularından biri para olacak. 26 Ekim'deki Boğa Dolunayı doğum haritanızın 2. evinde gerçekleşiyor. Bu ev kazançlarınızı, birikimlerinizi, maddi güvenliğinizi ve kendinize verdiğiniz değeri temsil ediyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir ödemenin sonuçlanması, maaşınızla ilgili bir görüşmenin gündeme gelmesi veya harcamalarınızı yeniden düzenleme ihtiyacı ortaya çıkabilir. Ancak Akrep burcundaki Merkür retrosu 8. evinizde ilerlediği için kredi, borç, vergi, sigorta, miras ve ortak para konularında dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle 30 Ekim civarında finansal bir anlaşmazlığı büyütmemeye çalışın.

İş hayatınızda geçmişte başvurduğunuz bir pozisyon, eski bir müşteri veya tamamlanmamış bir proje yeniden gündeme gelebilir. Plüton'un 11. evinizdeki hareketi, sosyal çevrenizde ve iş bağlantılarınızda güç dengelerinin değişmesini simgeliyor. Bazı arkadaşlıklarınızın veya iş ortaklıklarınızın gerçek niteliğini daha iyi anlayabilirsiniz. Aslan burcunda 5. evinizde ilerleyen Jüpiter ve Mars ise yaratıcılığınızı artıran, kendi yeteneklerinizi ortaya koymanızı destekleyen bir etki taşıyor. Özellikle kendi işini kurmak, bir projeyi tanıtmak veya yeteneğini kazanca dönüştürmek isteyen Koçlar için değerlendirilebilecek fırsatlar bulunabilir.

Aşk ve evlilik hayatınızda Venüs retrosu doğum haritanızın 7. evini etkiliyor. Evliliğinizde veya uzun süreli ilişkinizde geçmişte konuşulmuş ancak çözülememiş meseleler yeniden açılabilir. Eski bir partnerden haber alma ihtimali de bu dönemin astrolojik temaları arasında. İlişkinizde sevgi kadar adaletin, karşılıklı saygının ve sorumluluk paylaşımının önemli olduğunu fark edebilirsiniz. Bekâr Koçlar için geçmişten tanıdıkları biri yeniden ilgi çekici hâle gelebilir. Ancak geçmişte yaşanan sorunların gerçekten çözülüp çözülmediğini değerlendirmek önemli.

Sağlık ve yaşam düzeniniz açısından Satürn ve Neptün'ün 1. evinizdeki hareketi, bedeninize ve kişisel ihtiyaçlarınıza daha fazla özen göstermenizi hatırlatıyor. Yoğun çalışma, düzensiz uyku ve sürekli sorumluluk üstlenmek yorucu olabilir. Sağlığınızla ilgili şikâyetleri astrolojik göstergelere bağlamak yerine gerektiğinde tıbbi değerlendirme almak doğru olacaktır.

Bu haftanın en büyük riski maddi konularda acele karar vermek ve ilişkilerde güç mücadelesine girmek. En önemli fırsatı ise yaratıcılığınızı kullanmak, eski iş bağlantılarını değerlendirmek ve ekonomik düzeninizi yeniden kurmak.

Gökyüzünün Koç burcuna mesajı: 'Herkese gücünü kanıtlamak zorunda değilsin. Gerçek gücün, paranı, zamanını ve duygularını nasıl yönettiğinde saklı. Geçmişten gelen her kapıyı yeniden açma; önce o kapının sana ne öğrettiğini hatırla.'

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA: HAYATINIZDA BİR DÖNEM KAPANIYOR! İLİŞKİLER VE KARİYER YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA: HAYATINIZDA BİR DÖNEM KAPANIYOR! İLİŞKİLER VE KARİYER YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Sevgili Boğalar ve yükselen Boğalar, 26 Ekim'deki Dolunay doğrudan sizin burcunuzda, doğum haritanızın 1. evinde gerçekleşiyor. Bu nedenle haftanın en dikkat çekici astrolojik etkilerini hissedebilecek burçlardan birisiniz. Birinci ev kimliğinizi, dış görünüşünüzü, kişisel kararlarınızı ve hayata yaklaşımınızı temsil ediyor. Uzun zamandır sürdürdüğünüz bir yaşam biçimini sorgulayabilir, kendinizle ilgili önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Artık size uygun olmayan alışkanlıkları, ilişkileri veya sorumlulukları değiştirme isteğiniz artabilir.

Akrep burcundaki Güneş ve Merkür retrosu 7. evinizi etkiliyor. Bu ev evliliği, ciddi ilişkileri, iş ortaklıklarını ve sözleşmeleri temsil ediyor. Dolayısıyla haftanın en önemli konularından biri sizin isteklerinizle karşınızdaki insanların beklentileri arasında denge kurmak olacak. Evliliğinizde geçmişten gelen bir sorun yeniden konuşulabilir. Bir ilişkinin geleceği hakkında önemli bir değerlendirme yapabilirsiniz. Bekâr Boğalar için geçmişten gelen bir tanışıklık tekrar gündeme gelebilir. Ancak yalnızca özlem duygusuyla hareket etmek yerine ilişkinin gerçek koşullarını değerlendirmek gerekiyor.

Kariyerinizde Plüton 10. evinizde ilerliyor. Bu uzun süreli geçiş mesleki hedeflerinizin, toplum önündeki konumunuzun ve otoriteyle ilişkilerinizin dönüşümünü simgeliyor. Güneş-Plüton karesi nedeniyle özellikle iş ortakları, yöneticiler ve müşterilerle güç mücadelelerinden uzak durmanız yararlı olacaktır. İş değiştirmeyi düşünen Boğalar, mevcut koşullarını yeniden değerlendirebilir. Aslan burcundaki Jüpiter ve Mars'ın 4. evinizdeki hareketi ise ev, aile, taşınma, gayrimenkul ve yaşam alanıyla ilgili planları gündeme taşıyor.

Maddi açıdan Uranüs'ün 2. evinizdeki hareketi gelir kaynaklarınızı çeşitlendirme ve para kazanma yöntemlerinizi yenileme ihtiyacını temsil ediyor. Dijital işler, teknoloji ve farklı beceriler üzerinden yeni kazanç yollarını araştırabilirsiniz. Ancak değişken gelir beklentilerine dayanarak büyük borçlar üstlenmemek önemli.

Sağlık açısından Dolunay'ın 1. evinizde olması, kendinize daha fazla zaman ayırmanız gerektiğini hatırlatıyor. Venüs retrosunun 6. evinizdeki hareketi günlük alışkanlıklarınızı, beslenme düzeninizi ve çalışma temponuzu yeniden değerlendirmek için uygun bir sembolik dönem oluşturuyor.

Bu haftanın en önemli riski ilişkilerde inatlaşmak ve kontrol mücadelesine girmek. En büyük fırsatı ise kendinizi yeniden tanımlamak, kariyer hedeflerinizi gözden geçirmek ve yaşam düzeninizi ihtiyaçlarınıza göre değiştirmek.

Gökyüzünün Boğa burcuna mesajı: 'Herkesi memnun etmek için kendi hayatından vazgeçme. Değişimden korktuğun için aynı yerde kalmak zorunda değilsin. Bu hafta kendine sor: Ben gerçekten nasıl bir hayat yaşamak istiyorum?'

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER: GİZLİ KALAN KONULAR ORTAYA ÇIKABİLİR! İŞ HAYATINIZDA DİKKATLİ OLUN

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER: GİZLİ KALAN KONULAR ORTAYA ÇIKABİLİR! İŞ HAYATINIZDA DİKKATLİ OLUN

Sevgili İkizler ve yükselen İkizler, bu hafta gökyüzü sizi biraz yavaşlamaya ve hayatınızda gözden kaçırdığınız ayrıntılara odaklanmaya çağırıyor. Boğa Dolunayı doğum haritanızın 12. evinde gerçekleşiyor. Bu ev bilinçaltını, iç dünyayı, yalnız kalma ihtiyacını, tamamlanmamış meseleleri ve perde arkasında yürüyen süreçleri temsil ediyor. Uzun zamandır zihninizi meşgul eden bir konuyu daha net değerlendirebilirsiniz. Gizli kalmış bir bilginin öğrenilmesi veya geçmişte fark etmediğiniz bir ayrıntının önem kazanması da bu evin astrolojik temaları arasında.

Akrep burcundaki Merkür retrosu 6. evinizde ilerliyor. İş hayatınız, çalışma arkadaşlarınız, günlük sorumluluklarınız ve sağlık alışkanlıklarınız bu dönemde önem kazanıyor. Daha önce tamamlandığını düşündüğünüz bir iş yeniden düzenleme gerektirebilir. Eski bir müşteriyle görüşebilir, ertelenmiş bir projeye dönebilir veya iş yerindeki görev dağılımını yeniden ele alabilirsiniz. Özellikle 30 Ekim'deki Merkür-Mars karesi nedeniyle çalışma ortamında sert konuşmalardan, yanlış anlaşılmalardan ve aceleyle gönderilen mesajlardan uzak durmanız yararlı olacaktır.

Uranüs'ün 1. evinizde geri hareket etmesi, kişisel hayatınızda uzun vadeli bir değişim ihtiyacını simgeliyor. Kendinizi ifade etme biçiminizi, görünüşünüzü, hedeflerinizi ve yaşam tercihlerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Aslan burcundaki Jüpiter ve Mars'ın 3. evinizde ilerlemesi ise eğitim, iletişim, yazı, sosyal medya, satış, ticaret ve yakın çevre bağlantıları açısından hareketli bir dönem oluşturuyor. Özellikle iletişim becerilerini kullanan İkizler için eski bir fikri yeniden geliştirmek fırsata dönüşebilir.

Aşk hayatınızda Venüs retrosu 5. evinizi etkiliyor. Bu ev romantizmi, flörtü, yaratıcılığı ve çocuklarla ilgili konuları temsil ediyor. Geçmişte yarım kalmış bir aşk hikâyesi yeniden gündeme gelebilir. Bekâr İkizler, daha önce tanıştıkları biriyle tekrar iletişim kurabilir. İlişkisi olanlar ise romantizmin ve birlikte geçirilen kaliteli zamanın önemini daha fazla hissedebilir. Çocuk sahibi İkizler için çocukların ihtiyaçları ve eğitimleri üzerine yeniden düşünmek söz konusu olabilir.

Sağlık açısından 6. ve 12. evlerinizin aynı anda vurgulanması, iş ve dinlenme arasındaki dengeyi korumanız gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle düzensiz uyku ve yoğun zihinsel faaliyetler karşısında günlük rutininizi düzenlemek faydalı olacaktır.

Bu haftanın en önemli riski her sorumluluğu aynı anda üstlenmek ve iletişimde acele etmek. En büyük fırsatı ise eğitim, yazı, ticaret, dijital projeler ve yaratıcı çalışmalar üzerinden yeni bağlantılar geliştirmek.

Gökyüzünün İkizler burcuna mesajı: 'Her sorunun cevabını dışarıda arama. Bazen en önemli cevap, sessiz kaldığında ortaya çıkar. Zihnini yoran konuları sadeleştir; çünkü yeni bir yol açabilmek için önce gereksiz yüklerden kurtulman gerekiyor.'

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ: SOSYAL ÇEVRENİZ DEĞİŞİYOR! PARA VE AŞKTA ÖNEMLİ GELİŞMELER

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ: SOSYAL ÇEVRENİZ DEĞİŞİYOR! PARA VE AŞKTA ÖNEMLİ GELİŞMELER

Sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeçler, 26 Ekim'deki Boğa Dolunayı doğum haritanızın 11. evinde gerçekleşiyor. Bu ev arkadaşlıkları, sosyal çevreyi, ekip çalışmalarını, gelecek hedeflerini ve ortak projeleri temsil ediyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir hedefin sonuçlarını değerlendirebilir, bir arkadaşlığın hayatınızdaki yerini sorgulayabilir veya sosyal çevrenizde önemli bir değişim isteği hissedebilirsiniz. Özellikle ortak bir proje üzerinde çalışan Yengeçler için görevlerin ve beklentilerin netleşmesi önem kazanabilir.

Akrep burcundaki Güneş ve Merkür retrosu 5. evinizde ilerliyor. Bu ev aşkı, romantizmi, çocukları, hobileri ve yaratıcılığı temsil ediyor. Geçmişte yaşadığınız bir aşk hikâyesi yeniden aklınıza gelebilir. Eski bir partnerle iletişim kurulması veya yarım kalmış bir duygusal meselenin yeniden konuşulması mümkün bir astrolojik tema. Ancak geçmişte yaşanan sorunları görmezden gelerek karar vermemek önemli. Çocuk sahibi Yengeçler için çocukların eğitimi, ihtiyaçları veya geleceğiyle ilgili konular gündeme gelebilir.

Maddi açıdan Aslan burcundaki Jüpiter ve Mars 2. evinizde ilerliyor. Bu yerleşim kazanç elde etme isteğinizi, yeteneklerinizi paraya dönüştürme motivasyonunuzu ve maddi hedeflerinizi güçlendirebilir. Maaş görüşmeleri, ek gelir arayışları, ticari faaliyetler ve kişisel beceriler üzerinden yeni fırsatları değerlendirebilirsiniz. Ancak Mars'ın etkisiyle harcama isteği de artabileceğinden gelir ve gider dengesini korumak önemli. Plüton'un 8. evinizdeki hareketi ise ortak para, kredi, borç ve uzun vadeli finansal yükümlülükleri yeniden yapılandırma ihtiyacını simgeliyor.

Venüs retrosu 4. evinizde ilerlediği için evlilik ve aile hayatınızda geçmişten gelen meseleler yeniden gündeme gelebilir. Ev içindeki sorumluluk paylaşımı, aile büyükleriyle ilişkiler, taşınma düşüncesi veya evinize yönelik harcamalar üzerinde durabilirsiniz. Eşinizle ortak karar alırken iki tarafın da beklentilerini dikkate almak önemli.

Sağlık açısından yoğun duygusal gündeminizin günlük alışkanlıklarınızı aksatmamasına özen gösterin. Dinlenmeye, düzenli beslenmeye ve kişisel ihtiyaçlarınıza zaman ayırmak yararlı olacaktır.

Bu haftanın en önemli riski sosyal çevrenizdeki anlaşmazlıkları kişisel algılamak ve duygusal nedenlerle fazla harcama yapmak. En büyük fırsatı ise gelir kaynaklarınızı geliştirmek, yaratıcı yeteneklerinizi değerlendirmek ve uzun vadeli hedeflerinizi yeniden belirlemek.

Gökyüzünün Yengeç burcuna mesajı: 'Herkesi hayatında tutmak zorunda değilsin. Sana güven veren insanlarla ilerle, seni sürekli yoran bağları yeniden değerlendir. Geleceğini kurarken başkalarının beklentilerinden çok kendi ihtiyaçlarını önemse.'

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN: KARİYERİNİZDE DÖNÜM NOKTASI! EVLİLİK VE AİLE HAYATINIZDA DENGELER DEĞİŞİYOR

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN: KARİYERİNİZDE DÖNÜM NOKTASI! EVLİLİK VE AİLE HAYATINIZDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar, bu hafta kariyeriniz ve toplum önündeki konumunuz astrolojik açıdan ön plana çıkıyor. 26 Ekim'deki Boğa Dolunayı doğum haritanızın 10. evinde gerçekleşiyor. Bu ev mesleğinizi, kariyer hedeflerinizi, yöneticilerle ilişkilerinizi ve toplumdaki yerinizi temsil ediyor. Uzun zamandır emek verdiğiniz bir projenin sonuçlarını görebilir, iş hayatınızdaki konumunuzu değerlendirebilir veya yeni bir mesleki hedef belirlemek isteyebilirsiniz. Terfi, görev değişikliği, iş başvurusu ve yöneticilerle yapılacak görüşmeler bu evin temsil ettiği konular arasında bulunuyor.

Ancak Akrep burcundaki Merkür retrosu 4. evinizde ilerlediği için aile hayatınız ve kariyeriniz arasında denge kurmanız gerekebilir. Ev, taşınma, gayrimenkul, aile büyükleri ve geçmişten gelen aile meseleleri yeniden gündeme gelebilir. İş hayatındaki sorumluluklarınızın ev düzeninizi nasıl etkilediğini daha fazla düşünebilirsiniz. Güneş-Plüton karesi ise özellikle eşiniz, iş ortağınız veya yakın ilişkide olduğunuz kişilerle kontrol mücadelesine girmemeye dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatıyor.

Jüpiter ve Mars doğrudan sizin burcunuzda, 1. evinizde ilerliyor. Bu görünüm özgüveninizi, girişimcilik isteğinizi ve harekete geçme motivasyonunuzu destekleyen güçlü bir astrolojik sembolizm taşıyor. Kendinizi daha fazla göstermek, yeni projeler başlatmak ve yeteneklerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Ancak Jüpiter'in büyütücü, Mars'ın ise aceleci doğası nedeniyle kapasitenizin üzerinde sorumluluk almamak önemli. Özellikle 30 Ekim civarında aile içinde veya iş hayatında öfkeyle karar vermemeye çalışın.

Aşk ve evlilik hayatınızda Plüton 7. evinizde ilerliyor. Bu uzun süreli geçiş, ilişkilerde güç dengelerinin ve karşılıklı beklentilerin dönüşümünü simgeliyor. Mevcut ilişkinizde güven, bağlılık ve kişisel özgürlük konularını yeniden değerlendirebilirsiniz. Venüs retrosunun 3. evinizde olması ise eski konuşmaların, yarım kalmış mesajlaşmaların ve geçmişte çözülememiş iletişim sorunlarının tekrar gündeme gelebileceğini düşündürüyor.

Sağlık açısından yoğun hareketlilik içinde dinlenme ihtiyacınızı ihmal etmeyin. Sürekli güçlü görünmeye çalışmak yerine gerektiğinde yardım istemek ve çalışma temponuzu düzenlemek daha yararlı olacaktır.

Bu haftanın en önemli riski gurur nedeniyle anlaşmazlıkları büyütmek ve aceleci kararlar almak. En büyük fırsatı ise kariyer hedeflerinizi netleştirmek, kişisel yeteneklerinizi ortaya koymak ve kendinizi daha güçlü ifade etmek.

Gökyüzünün Aslan burcuna mesajı: 'Herkesin seni alkışlamasına ihtiyacın yok. Gerçek başarı, kendi değerini bilmek ve hayatını başkalarına kanıtlamak zorunda hissetmeden ilerlemektir. Bu hafta gururunu değil, geleceğini koru.'

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BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK: BEKLENMEDİK HABERLER, ESKİ GÖRÜŞMELER VE KARİYERDE YENİ BİR YÖN

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK: BEKLENMEDİK HABERLER, ESKİ GÖRÜŞMELER VE KARİYERDE YENİ BİR YÖN

Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, bu hafta eğitim, seyahat, hukuki meseleler ve geleceğe yönelik planlarınız ön plana çıkıyor. Boğa Dolunayı doğum haritanızın 9. evinde gerçekleşiyor. Bu ev yükseköğrenimi, yurt dışını, uzak yolculukları, hukuki süreçleri, yayıncılığı ve hayata bakış açınızı temsil ediyor. Uzun zamandır üzerinde düşündüğünüz bir eğitim planını değerlendirebilir, yurt dışıyla bağlantılı bir iş hakkında görüşme yapabilir veya geleceğinizle ilgili önemli bir kararın koşullarını netleştirebilirsiniz.

Akrep burcundaki Merkür retrosu 3. evinizde ilerliyor. Bu ev iletişim, yakın çevre, kardeşler, ticaret, kısa yolculuklar ve sözleşmelerle bağlantılı. Daha önce yaptığınız bir görüşme yeniden gündeme gelebilir. Eski bir iş bağlantısı sizinle iletişime geçebilir veya tamamlanmamış bir belgeyi yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Özellikle 30 Ekim'deki Merkür-Mars karesi nedeniyle yazışmalarda, sözleşmelerde ve ticari görüşmelerde ayrıntılara dikkat etmek önemli.

Kariyerinizde Uranüs 10. evinizde geri hareket ediyor. Bu geçiş, mesleki hayatınızda yenilik arayışını ve farklı çalışma modellerini değerlendirme ihtiyacını simgeliyor. Teknoloji, dijital sistemler, iletişim, eğitim ve bağımsız çalışma alanları ilginizi çekebilir. Ancak ani bir değişim kararı vermeden önce mevcut koşullarınızı incelemeniz yararlı olacaktır. Jüpiter ve Mars'ın 12. evinizdeki hareketi ise bazı projeleri henüz kamuoyuna açıklamadan, perde arkasında hazırlamanın daha uygun olabileceğini düşündürüyor.

Maddi açıdan Venüs retrosu 2. evinizi etkiliyor. Geliriniz, harcamalarınız, birikimleriniz ve kişisel değerleriniz bu dönemde önem kazanıyor. Geçmişte yaptığınız bir harcamayı sorgulayabilir, bütçenizi yeniden düzenleyebilir veya uzun zamandır kullanmadığınız bir yeteneğinizi kazanca dönüştürmenin yollarını araştırabilirsiniz.

Aşk hayatınızda iletişim en önemli konu olacak. Geçmişte yaşanan yanlış anlaşılmalar yeniden konuşulabilir. Bekâr Başaklar için eski bir tanışıklık tekrar gündeme gelebilir. Evliliği olan Başaklar ise maddi sorumlulukların ve günlük iletişimin ilişkilerine etkisini değerlendirebilir.

Sağlık açısından dinlenme, uyku düzeni ve zihinsel yorgunluk konularına özen göstermek faydalı olacaktır. Günlük sorumlulukları sürekli artırmak yerine işlerinizi öncelik sırasına koymaya çalışın.

Bu haftanın en önemli riski gereğinden fazla düşünmek ve belirsizlikler nedeniyle kararları sürekli ertelemek. En büyük fırsatı ise eğitim, iletişim, dijital beceriler ve kariyer planlaması üzerinden yeni seçenekler geliştirmek.

Gökyüzünün Başak burcuna mesajı: 'Her ayrıntıyı kontrol etmek zorunda değilsin. Bazen yeni bir yol bulabilmek için eski düşüncelerini değiştirmek gerekir. Kendine güven, öğrendiklerini kullan ve geleceğini yalnızca korkularına göre şekillendirme.'

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ: AŞKTA BÜYÜK SORGULAMA! PARA, EVLİLİK VE ORTAKLIKLAR GÜNDEMDE

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ: AŞKTA BÜYÜK SORGULAMA! PARA, EVLİLİK VE ORTAKLIKLAR GÜNDEMDE

Sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler, bu hafta hem maddi hem de duygusal hayatınızda önemli değerlendirmeler yapabilirsiniz. 26 Ekim'deki Boğa Dolunayı doğum haritanızın 8. evinde gerçekleşiyor. Bu ev ortak parayı, eşin gelirini, kredileri, borçları, vergileri, mirası ve finansal sorumlulukları temsil ediyor. Uzun zamandır gündeminizde olan bir ödeme, kredi, borç veya ortak bütçe meselesi yeniden önem kazanabilir. Özellikle eşinizle veya iş ortağınızla paylaştığınız maddi sorumlulukları daha açık biçimde konuşmanız gerekebilir.

Akrep burcundaki Merkür retrosu 2. evinizde ilerliyor. Kendi kazançlarınız ile ortak kaynaklarınız arasındaki dengeyi gözden geçirebilirsiniz. Eski bir ödeme planı, daha önce yaptığınız bir anlaşma veya gelirinizle ilgili bir mesele yeniden değerlendirilebilir. Güneş-Plüton karesi, özellikle maddi konularda kontrol etme isteğinin artmasını simgeliyor. Bu nedenle ortak finansal kararları tek başınıza almak yerine ilgili kişilerle açık biçimde konuşmanız önemli.

Venüs retrosu doğrudan sizin burcunuzda, 1. evinizde ilerliyor. Bu görünüm kendinizi nasıl gördüğünüzü, ilişkilerden ne beklediğinizi ve kişisel mutluluğunuzu yeniden değerlendirme ihtiyacını güçlendiriyor. Dış görünüşünüz, yaşam tarzınız ve kişisel tercihleriniz üzerinde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Ancak asıl konu, başkalarını memnun etmek için kendi ihtiyaçlarınızı ne kadar geri plana attığınızı fark etmek olabilir.

Aşk ve evlilik hayatınızda Satürn ve Neptün 7. evinizde geri hareket ediyor. Bu ev ciddi ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarla bağlantılı olduğu için ilişkilerinizde gerçekçilik, güven ve sorumluluk önemli hâle geliyor. Bir ilişkinin yalnızca duygularla değil, karşılıklı emek ve açık iletişimle sürdürülebileceğini daha fazla hissedebilirsiniz. Plüton'un 5. evinizdeki hareketi ise romantik hayatınızda yoğun duygulara ve aşk anlayışınızda uzun vadeli değişimlere işaret eden bir sembolizm taşıyor.

İş hayatında Jüpiter ve Mars'ın 11. evinizdeki hareketi, sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan, ekip çalışmalarından ve profesyonel bağlantılarınızdan yararlanabileceğinizi gösteriyor. Daha önce birlikte çalıştığınız kişilerle yeni projeler üzerine konuşabilirsiniz.

Sağlık açısından kişisel bakımınızı ve günlük yaşam düzeninizi gözden geçirmek için uygun bir dönem. Özellikle duygusal yüklerinizi artıran sorumluluklara sağlıklı sınırlar koymak yararlı olacaktır.

Bu haftanın en önemli riski ilişkilerde kendinizi ihmal etmek ve ortak para konularında belirsiz anlaşmalara güvenmek. En büyük fırsatı ise kişisel değerlerinizi yeniden keşfetmek, sosyal bağlantılarınızı geliştirmek ve ilişkilerinizde daha dengeli bir düzen oluşturmak.

Gökyüzünün Terazi burcuna mesajı: 'Huzur, her şeye evet demek değildir. Bir ilişkiyi korumak için kendinden vazgeçmek zorunda değilsin. Bu hafta başkalarının seni ne kadar sevdiğinden önce senin kendine ne kadar değer verdiğini sorgula.'

AKREP VE YÜKSELEN AKREP: KADERİNİZİ DEĞİL, KARARLARINIZI YENİDEN YAZIYORSUNUZ! AŞK VE KARİYERDE HAREKETLİ HAFTA

AKREP VE YÜKSELEN AKREP: KADERİNİZİ DEĞİL, KARARLARINIZI YENİDEN YAZIYORSUNUZ! AŞK VE KARİYERDE HAREKETLİ HAFTA

Sevgili Akrepler ve yükselen Akrepler, bu hafta gökyüzünün en güçlü astrolojik vurgularından biri sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Güneş ve geri hareket eden Merkür doğum haritanızın 1. evinde ilerlerken 26 Ekim'deki Boğa Dolunayı 7. evinizi aydınlatıyor. Bu nedenle kişisel isteklerinizle ilişkilerinizdeki sorumluluklar arasında önemli bir denge kurmanız gerekebilir. Kendinizle ilgili kararlar almak isterken eşinizin, partnerinizin veya iş ortağınızın beklentilerini de dikkate almanız önem kazanabilir.

Boğa Dolunayı evlilik, ciddi ilişkiler, iş ortaklıkları ve sözleşmeler alanınızda gerçekleşiyor. Uzun zamandır devam eden bir ilişkinin mevcut durumunu değerlendirebilir, ortak bir kararın sonuçlarını görebilir veya geleceğe yönelik beklentilerinizi açıkça konuşabilirsiniz. İlişkinizde karşılıklı güven, maddi sorumluluklar ve kişisel özgürlük konuları öne çıkabilir. Bekâr Akrepler için ciddi ilişki beklentileri yeniden şekillenebilir. Ancak Dolunay'ın mutlaka evlilik veya ayrılık getireceğini düşünmek doğru değildir.

Merkür retrosunun 1. evinizde olması, geçmişte aldığınız kişisel kararları yeniden değerlendirmenizi simgeliyor. Eski bir düşüncenize geri dönebilir, yarım bıraktığınız bir projeyi tamamlamak isteyebilir veya kendinizi ifade etme biçiminizi değiştirebilirsiniz. Özellikle 30 Ekim'deki Merkür-Mars karesi nedeniyle sert açıklamalardan ve aceleci kararlardan uzak durmanız yararlı olacaktır.

Kariyerinizde Jüpiter ve Mars 10. evinizde ilerliyor. Bu görünüm mesleki hedeflerinizi büyütme, daha görünür olma ve sorumluluk üstlenme isteğinizi destekliyor. İş başvuruları, yöneticilerle görüşmeler, yeni projeler ve mesleki gelişim planları önem kazanabilir. Ancak aşırı özgüvenle kapasitenizin üzerinde sorumluluk almak yorucu olabilir. Özellikle aile hayatınız ile iş yaşamınız arasındaki dengeyi korumanız gerekiyor. Plüton'un 4. evinizdeki hareketi, ev ve aile düzeninizde uzun vadeli dönüşüm ihtiyacını temsil ediyor.

Venüs retrosu 12. evinizde ilerlediği için aşk hayatınızda geçmişe yönelik düşünceler yoğunlaşabilir. Gizli kalmış duygular, tamamlanmamış ilişkiler veya daha önce dile getirmediğiniz beklentiler üzerinde düşünebilirsiniz. Bu dönemde duygusal kararlar almadan önce kendi ihtiyaçlarınızı anlamaya çalışmak önemli.

Sağlık açısından Satürn ve Neptün'ün 6. evinizdeki hareketi günlük çalışma düzeninizi, dinlenme alışkanlıklarınızı ve kişisel bakımınızı yeniden değerlendirmenizi hatırlatıyor. Yoğun iş temposunda bedeninizin ihtiyaçlarını ihmal etmeyin.

Bu haftanın en önemli riski ilişkilerde kontrol mücadelesine girmek ve iş hayatında gereğinden fazla sorumluluk almak. En büyük fırsatı ise kariyer hedeflerinizi geliştirmek, kendinizi yeniden tanımlamak ve ilişkilerinizde daha açık bir iletişim kurmak.

Gökyüzünün Akrep burcuna mesajı: 'Her şeyi kontrol ederek güvende kalamazsın. Bazen gerçek dönüşüm, geçmişte yaşananları kabul edip geleceğe farklı bir bakışla ilerlemektir. Bu hafta gücünü mücadele etmek için değil, hayatını yeniden düzenlemek için kullan.'

YAY VE YÜKSELEN YAY: İŞ VE SAĞLIK DÜZENİNİZİ YENİDEN KURUYORSUNUZ! UZAKLARDAN FIRSATLAR GELEBİLİR

YAY VE YÜKSELEN YAY: İŞ VE SAĞLIK DÜZENİNİZİ YENİDEN KURUYORSUNUZ! UZAKLARDAN FIRSATLAR GELEBİLİR

Sevgili Yaylar ve yükselen Yaylar, bu hafta günlük hayatınız, iş düzeniniz ve sorumluluklarınız ön plana çıkıyor. 26 Ekim'deki Boğa Dolunayı doğum haritanızın 6. evinde gerçekleşiyor. Bu ev çalışma koşullarını, günlük görevleri, hizmet alanlarını, sağlık alışkanlıklarını ve yaşam düzenini temsil ediyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir projenin sonuçlarını değerlendirebilir, iş ortamınızdaki sorumlulukları yeniden düzenleyebilir veya günlük hayatınızı daha verimli hâle getirmek isteyebilirsiniz.

Akrep burcundaki Merkür retrosu 12. evinizde ilerliyor. Bu yerleşim geçmişte tamamlanmamış meseleleri, perde arkasında yürüyen işleri ve iç dünyanızdaki düşünceleri yeniden değerlendirme ihtiyacını simgeliyor. Daha önce üzerinde çalıştığınız ancak açıklamadığınız bir projeyi tekrar ele alabilirsiniz. Özellikle iş hayatında duyduğunuz her bilgiye hemen güvenmemek ve önemli konuları doğrulamak yararlı olacaktır.

Kariyer açısından Uranüs'ün 7. evinizdeki hareketi, iş ortaklıklarınızda ve müşteri ilişkilerinizde değişim ihtiyacını temsil ediyor. Farklı kişilerle çalışmak, yeni anlaşma modellerini değerlendirmek veya mevcut ortaklıklarınızın koşullarını yeniden belirlemek isteyebilirsiniz. Jüpiter ve Mars'ın 9. evinizde ilerlemesi ise eğitim, yurt dışı, uluslararası ticaret, yayıncılık ve uzak bağlantılar açısından hareketli bir astrolojik dönem oluşturuyor. Özellikle yabancı ülkelerle bağlantılı işler, akademik çalışmalar ve yeni beceriler geliştirmek isteyen Yaylar için değerlendirilebilecek seçenekler bulunabilir.

Aşk hayatınızda Satürn ve Neptün 5. evinizde geri hareket ediyor. Romantik beklentilerinizin gerçek koşullarla ne kadar uyumlu olduğunu sorgulayabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlamak isteyen Yaylar, yalnızca heyecan duygusuyla hareket etmek yerine karşı tarafı tanımaya zaman ayırmalı. Venüs retrosunun 11. evinizde olması ise arkadaşlıklar üzerinden gelişen duygusal yakınlıkları veya geçmişte tanıştığınız biriyle yeniden iletişim kurmayı gündeme getirebilir.

Sağlık açısından 6. ve 12. evlerinizin vurgulanması, günlük temponuzla dinlenme ihtiyacınız arasında denge kurmanız gerektiğini hatırlatıyor. Çalışma saatlerinizi düzenlemek, uykunuza özen göstermek ve ihmal ettiğiniz rutin kontrolleri planlamak faydalı olabilir.

Bu haftanın en önemli riski gereğinden fazla sorumluluk üstlenmek ve belirsiz bilgilere dayanarak karar vermek. En büyük fırsatı ise eğitim, uluslararası bağlantılar ve kişisel gelişim alanlarında yeni seçenekleri değerlendirmek.

Gökyüzünün Yay burcuna mesajı: 'Özgürlük yalnızca uzaklara gitmek değildir. Bazen seni yoran alışkanlıklardan kurtulmak da özgürlüktür. Geleceğe koşmadan önce bugün hayatında neyi düzene sokman gerektiğini gör.'

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK: AŞKTA VE ÇOCUKLARLA İLGİLİ KONULARDA ÖNEMLİ GELİŞMELER! KARİYERDE GEÇMİŞ GÜNDEMDE

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK: AŞKTA VE ÇOCUKLARLA İLGİLİ KONULARDA ÖNEMLİ GELİŞMELER! KARİYERDE GEÇMİŞ GÜNDEMDE

Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar, bu hafta aşk hayatınız, çocuklarla ilgili meseleleriniz ve kişisel mutluluğunuz astrolojik açıdan önem kazanıyor. 26 Ekim'deki Boğa Dolunayı doğum haritanızın 5. evinde gerçekleşiyor. Bu ev aşkı, romantizmi, çocukları, yaratıcılığı, hobileri ve kişisel yetenekleri temsil ediyor. Uzun zamandır devam eden bir duygusal konuyu değerlendirebilir, romantik ilişkinizin geleceği üzerine düşünebilir veya yaratıcı bir projenin sonuçlarını görebilirsiniz.

Bekâr Oğlaklar için aşk hayatında ne istediklerini daha net anlamak önemli olabilir. İlişkisi olan Oğlaklar ise romantizme, birlikte geçirilen zamana ve karşılıklı ilgiye daha fazla ihtiyaç duyabilir. Çocuk sahibi olanlar için çocukların eğitimi, gelişimi veya geleceğiyle ilgili kararlar gündeme gelebilir. Ancak Dolunay'ın mutlaka hamilelik, evlilik veya ayrılık getireceğini düşünmek doğru değildir.

Akrep burcundaki Merkür retrosu 11. evinizde ilerliyor. Eski arkadaşlar, geçmiş iş bağlantıları ve tamamlanmamış ortak projeler yeniden gündeme gelebilir. Daha önce birlikte çalıştığınız biriyle yeni bir görüşme yapabilir veya eski bir hedefinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Özellikle sosyal çevrenizdeki anlaşmazlıklarda aceleci davranmamak önemli.

Kariyerinizde Venüs retrosu 10. evinizde ilerliyor. Mesleki konumunuzu, yöneticilerle ilişkilerinizi, çalışma koşullarınızı ve toplum önündeki imajınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Daha önce başvurduğunuz bir iş pozisyonu veya eski bir profesyonel bağlantı tekrar gündeme gelebilir. Ancak yeni bir iş anlaşmasının koşullarını ayrıntılı biçimde incelemek yararlı olacaktır.

Maddi açıdan Plüton 2. evinizde ilerliyor. Bu uzun süreli geçiş para kazanma yöntemlerinizde, harcama alışkanlıklarınızda ve maddi güvenlik anlayışınızda dönüşüm ihtiyacını simgeliyor. Jüpiter ve Mars'ın 8. evinizdeki hareketi ise ortak para, kredi, borç, vergi ve finansal planlama konularını hareketlendiriyor. Özellikle büyük finansal yükümlülükler üstlenmeden önce ödeme koşullarını dikkatle değerlendirin.

Sağlık açısından Uranüs'ün 6. evinizdeki hareketi, günlük yaşam düzeninizde yenilik yapma isteğini temsil ediyor. Çalışma koşullarınızı iyileştirmek ve daha sürdürülebilir alışkanlıklar geliştirmek faydalı olabilir.

Bu haftanın en önemli riski ortak para konularında acele karar vermek ve kariyerinizdeki belirsizlikleri büyütmek. En büyük fırsatı ise yaratıcı yeteneklerinizi değerlendirmek, eski iş bağlantılarından yararlanmak ve maddi hedeflerinizi yeniden düzenlemek.

Gökyüzünün Oğlak burcuna mesajı: 'Hayat yalnızca çalışmak ve sorumluluk taşımak değildir. Mutlu olmayı sürekli erteleme. Başarılarını büyütürken kalbinin neye ihtiyaç duyduğunu da hatırla.'

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KOVA VE YÜKSELEN KOVA: EV, AİLE VE KARİYERDE BÜYÜK SORGULAMA! İLİŞKİLERDE DENGE ŞART

KOVA VE YÜKSELEN KOVA: EV, AİLE VE KARİYERDE BÜYÜK SORGULAMA! İLİŞKİLERDE DENGE ŞART

Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar, bu hafta ev hayatınız, aile ilişkileriniz ve kariyeriniz arasındaki denge ön plana çıkıyor. 26 Ekim'deki Boğa Dolunayı doğum haritanızın 4. evinde gerçekleşiyor. Bu ev aileyi, evi, gayrimenkulleri, köklerinizi ve yaşam alanınızı temsil ediyor. Taşınma düşüncesi, evle ilgili bir düzenleme, aile büyükleriyle yapılacak görüşmeler veya geçmişten gelen aile meseleleri önem kazanabilir. Yaşam alanınızın ihtiyaçlarınıza ne kadar uygun olduğunu yeniden değerlendirebilirsiniz.

Akrep burcundaki Güneş ve Merkür retrosu 10. evinizde ilerliyor. Bu ev kariyerinizi, mesleki hedeflerinizi, yöneticilerle ilişkilerinizi ve toplum önündeki konumunuzu temsil ediyor. Daha önce yaptığınız bir iş görüşmesi yeniden gündeme gelebilir. Eski bir proje tekrar ele alınabilir veya mevcut mesleki hedeflerinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Özellikle 30 Ekim'deki Merkür-Mars karesi nedeniyle yöneticilerle, müşterilerle ve iş ortaklarıyla iletişimde dikkatli olmak önemli.

Plüton doğrudan sizin burcunuzda, 1. evinizde ilerliyor. Bu uzun süreli geçiş kimliğinizde, kişisel hedeflerinizde ve hayatınızı yönetme biçiminizde köklü değişim ihtiyacını simgeliyor. Artık size uygun olmayan rollerden uzaklaşmak ve kendi kararlarınızı daha fazla sahiplenmek isteyebilirsiniz. Ancak Güneş-Plüton karesi nedeniyle otoriteyle gereksiz güç mücadelelerine girmemeye çalışın.

Aşk ve evlilik hayatınızda Jüpiter ve Mars 7. evinizde ilerliyor. Bu görünüm ciddi ilişkiler, evlilik, iş ortaklıkları ve bire bir bağlantılar açısından hareketli bir dönemi temsil ediyor. İlişkinizi geliştirmek, ortak hedefler belirlemek veya birlikte yeni bir plan yapmak isteyebilirsiniz. Bekâr Kovalar için yeni insanlarla tanışma motivasyonu artabilir. Ancak Mars'ın etkisiyle karşılıklı beklentiler konusunda sabırsız davranmamak önemli. Uranüs'ün 5. evinizdeki hareketi ise romantik yaşamınızda ve yaratıcı çalışmalarınızda yenilik arayışını destekliyor.

Maddi açıdan ev ve aileyle bağlantılı harcamaları planlamak önemli olabilir. Özellikle gayrimenkul, taşınma ve ortak yatırımlarla ilgili kararları gerçek bütçenize göre değerlendirin.

Sağlık açısından yoğun iş ve aile gündeminiz arasında dinlenmeye zaman ayırmak yararlı olacaktır. Günlük düzeninizde sizi gereksiz yere yoran sorumlulukları azaltmayı düşünebilirsiniz.

Bu haftanın en önemli riski aile ile kariyer arasında sıkışmak ve ilişkilerde güç mücadelesine girmek. En büyük fırsatı ise iş ortaklıklarını geliştirmek, kişisel hedeflerinizi yeniden belirlemek ve yaşam alanınızı ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek.

Gökyüzünün Kova burcuna mesajı: 'Hayatını değiştirmek istiyorsan önce neyi değiştirmek istediğini açıkça belirle. Herkesin beklentisini karşılamak zorunda değilsin. Kendi yolunu seçerken sevdiklerinle kurduğun bağları da ihmal etme.'

BALIK VE YÜKSELEN BALIK: ÖNEMLİ HABERLER VE YENİ KARARLAR! İŞ, AŞK VE PARA KONULARINDA DİKKATLİ OLUN

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Sevgili Balıklar ve yükselen Balıklar, bu hafta iletişim, eğitim, yakın çevre ve geleceğe yönelik düşünceleriniz ön plana çıkıyor. 26 Ekim'deki Boğa Dolunayı doğum haritanızın 3. evinde gerçekleşiyor. Bu ev haberleşmeyi, kardeşleri, yakın akrabaları, kısa yolculukları, ticareti, eğitimleri ve sözleşmeleri temsil ediyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir görüşmenin sonucunu değerlendirebilir, yakın çevrenizle ilgili bir meseleye açıklık getirebilir veya daha önce başladığınız bir eğitim çalışmasını tamamlayabilirsiniz.

Akrep burcundaki Merkür retrosu 9. evinizde ilerliyor. Yurt dışı, yükseköğrenim, hukuki konular, yayıncılık ve uzun vadeli planlar yeniden gündeme gelebilir. Geçmişte başvurduğunuz bir eğitim programını değerlendirebilir, yabancı ülkelerle bağlantılı bir görüşmeye dönebilir veya tamamlanmamış bir resmi işlemi yeniden ele alabilirsiniz. Özellikle 30 Ekim civarında belgeleri, yazışmaları ve anlaşma koşullarını dikkatle incelemek önemli.

İş hayatınızda Jüpiter ve Mars 6. evinizde ilerliyor. Bu görünüm çalışma temponuzun artmasını, yeni görevler üstlenme isteğinizi ve günlük işlerinizi geliştirme motivasyonunuzu temsil ediyor. İş arayan Balıklar için başvuru süreçlerini düzenlemek, becerilerini geliştirmek ve profesyonel bağlantılarını değerlendirmek yararlı olabilir. Ancak aynı anda çok fazla sorumluluk üstlenmek yerine önceliklerinizi belirlemek önemli.

Maddi açıdan Satürn ve Neptün 2. evinizde geri hareket ediyor. Bu ev gelirlerinizi, birikimlerinizi ve maddi güvenliğinizi temsil ediyor. Ekonomik hedeflerinizi gerçekçi biçimde değerlendirmek, gelir ve gider dengenizi gözden geçirmek ve belirsiz finansal vaatlere karşı dikkatli olmak yararlı olacaktır. Özellikle uzun vadeli borçlanma ve yatırım kararlarında somut verileri esas alın.

Aşk ve evlilik hayatınızda Venüs retrosu 8. evinizde ilerliyor. Bu yerleşim ilişkilerde güveni, yakınlığı, ortak maddi sorumlulukları ve geçmişten gelen duygusal meseleleri yeniden değerlendirme ihtiyacını simgeliyor. Eşinizle veya partnerinizle ortak harcamalar, borçlar ve gelecek planları üzerine konuşabilirsiniz. Geçmişte yaşanan bir güven sorunu yeniden gündeme gelebilir. Bu süreçte varsayımlar yerine açık iletişime önem vermek faydalı olacaktır.

Sağlık açısından 6. evinizdeki Mars ve Jüpiter hareketi, yoğun çalışma temposu içinde günlük yaşam düzeninizi korumanız gerektiğini hatırlatıyor. Uyku, dinlenme, beslenme ve hareket alışkanlıklarınızı ihmal etmeyin.

Bu haftanın en önemli riski belirsiz finansal kararlar almak, fazla sorumluluk üstlenmek ve iletişimde yanlış anlaşılmaları büyütmek. En büyük fırsatı ise eğitim, iletişim, iş becerileri ve günlük yaşam düzeniniz üzerinden kendinizi geliştirmek.

Gökyüzünün Balık burcuna mesajı: 'Hayallerinden vazgeçme ama onları gerçekleştirmek için somut adımlar at. Her söylenene inanmak zorunda değilsin. Sezgilerini aklınla birleştir ve geleceğini başkalarının vaatlerine değil, kendi emeğine dayandır.'

12 BURÇ İÇİN HAFTANIN SON MESAJI: KİMİN HAYATINDA HANGİ KAPI ÖNE ÇIKIYOR?

12 BURÇ İÇİN HAFTANIN SON MESAJI: KİMİN HAYATINDA HANGİ KAPI ÖNE ÇIKIYOR?

26 Ekim – 1 Kasım 2026 haftası, her burcun hayatında farklı bir alanı aydınlatıyor. Koçlar maddi güvenliklerini ve ilişkilerini, Boğalar kişisel kararlarını ve evliliklerini, İkizler iş düzenlerini ve iç dünyalarını, Yengeçler sosyal çevrelerini ve gelirlerini, Aslanlar kariyerlerini ve aile hayatlarını yeniden değerlendirebilir. Başaklar eğitim ve gelecek planlarına, Teraziler ortak para ve ilişkilerine, Akrepler evlilik ve kariyer hedeflerine, Yaylar günlük yaşam ve iş düzenlerine, Oğlaklar aşk ve maddi sorumluluklarına, Kovalar ev ve kariyer dengesine, Balıklar ise iletişim ve ekonomik güvenlik konularına daha fazla odaklanabilir.

Bu haftanın astrolojik açıdan dikkat çeken ortak noktası, geçmişte alınmış kararların yeniden sorgulanması. Merkür retrosu düşüncelerimizi, Venüs retrosu ilişkilerimizi ve değerlerimizi, Boğa Dolunayı ise maddi ve duygusal güvenliğimizi değerlendirmeye çağırıyor. Güneş-Plüton karesi güç mücadelelerine, Merkür-Mars karesi aceleci tepkilere dikkat çekerken Jüpiter-Satürn gerilimi büyüme isteğimizin gerçekçi koşullarla desteklenmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Gökyüzünün 12 burca ortak mesajı şu: 'Geçmişten gelen her şey hayatında yeniden yer almak zorunda değil. Bazı meseleler tamamlanmak, bazı ilişkiler anlaşılmak, bazı kararlar ise değiştirilmek için yeniden gündeme gelir. Geleceğini kurarken korkularını değil, gerçek ihtiyaçlarını dinle.'

Astrolojik etkiler kişisel doğum haritasına göre farklılaşır. Özellikle Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçlarının ilk derecelerinde doğum haritası yerleşimleri bulunanlar 26 Ekim Dolunayı ve Güneş-Plüton karesini daha belirgin bir kişisel tema olarak yorumlayabilir. Bu, mutlaka önemli bir olay yaşanacağı anlamına gelmez.

Peki sizin yükselen burcunuz ne? Bu hafta en çok hangi konuda değişim bekliyorsunuz: aşk, evlilik, iş, para, aile veya kariyer? Yükselen burcunuzu ve hayatınızda gündemde olan konuyu yorumlara yazın. Bakalım aynı yükselene sahip kişiler benzer konulardan mı geçiyor?

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
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