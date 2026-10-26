26 Ekim - 1 Kasım 2026 Haftalık Burç Yorumları
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26 Ekim - 1 Kasım 2026 haftasında Boğa Dolunayı, Akrep ve Venüs retroları hayatımızda maddi, duygusal ve kariyer anlamında önemli dönüm noktalarını beraberinde getiriyor. Geçmiş kararların ve ilişkilerin yeniden sorgulandığı bu hareketli haftada, gökyüzünün burcunuza özel mesajlarını ve fırsatlarını keşfedin.
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ: PARA KAPINIZDA BÜYÜK BİR HESAPLAŞMA VAR! AŞKTA GEÇMİŞ GERİ DÖNEBİLİR
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA: HAYATINIZDA BİR DÖNEM KAPANIYOR! İLİŞKİLER VE KARİYER YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER: GİZLİ KALAN KONULAR ORTAYA ÇIKABİLİR! İŞ HAYATINIZDA DİKKATLİ OLUN
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ: SOSYAL ÇEVRENİZ DEĞİŞİYOR! PARA VE AŞKTA ÖNEMLİ GELİŞMELER
ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN: KARİYERİNİZDE DÖNÜM NOKTASI! EVLİLİK VE AİLE HAYATINIZDA DENGELER DEĞİŞİYOR
BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK: BEKLENMEDİK HABERLER, ESKİ GÖRÜŞMELER VE KARİYERDE YENİ BİR YÖN
TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ: AŞKTA BÜYÜK SORGULAMA! PARA, EVLİLİK VE ORTAKLIKLAR GÜNDEMDE
AKREP VE YÜKSELEN AKREP: KADERİNİZİ DEĞİL, KARARLARINIZI YENİDEN YAZIYORSUNUZ! AŞK VE KARİYERDE HAREKETLİ HAFTA
YAY VE YÜKSELEN YAY: İŞ VE SAĞLIK DÜZENİNİZİ YENİDEN KURUYORSUNUZ! UZAKLARDAN FIRSATLAR GELEBİLİR
OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK: AŞKTA VE ÇOCUKLARLA İLGİLİ KONULARDA ÖNEMLİ GELİŞMELER! KARİYERDE GEÇMİŞ GÜNDEMDE
KOVA VE YÜKSELEN KOVA: EV, AİLE VE KARİYERDE BÜYÜK SORGULAMA! İLİŞKİLERDE DENGE ŞART
BALIK VE YÜKSELEN BALIK: ÖNEMLİ HABERLER VE YENİ KARARLAR! İŞ, AŞK VE PARA KONULARINDA DİKKATLİ OLUN
12 BURÇ İÇİN HAFTANIN SON MESAJI: KİMİN HAYATINDA HANGİ KAPI ÖNE ÇIKIYOR?
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