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25 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

25 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.03.2024 - 08:20

25 Mart Pazartesi haftanın ilk gününde televizyon yayın akışında hangi programların yer alacağı araştırılıyor. Seyirciler Ramazan özel programlarının yanı sıra takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerinin ekranlara gelip gelmeyeceğini merak etmiş durumda. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 25 Mart Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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25 Mart Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

25 Mart Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

  • 06:30 Benim Adım Melek

  • 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 10.30: Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13.15: Mehmed:Fetihler Sultanı

  • 16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

  • 18:35 Ramazan Sevinci

  • 19.20 Ana Haber

  • 20.05 İddiaların aksine

  • 20:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

  • 23:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

25 Mart Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

25 Mart Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Korkusuz Korkak

  • 21:45 Üç Kağıtçı

  • 23:30 Korkusuz Korkak

25 Mart Pazartesi ATV Yayın Akışı

25 Mart Pazartesi ATV Yayın Akışı

  • 06:00 Mevlid ve Süleyman Çelebi

  • 06:50 Kuruluş Osman

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 18:50 ATV Ana Haber

  • 19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile İftar

  • 20:00 Yaban Çiçekleri

  • 22:45 Yaban Çiçekleri

  • 01:00 Kim Milyoner Olmak İster?

  • 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile Sahur

25 Mart Pazartesi NOW (FOX) Yayın Akışı

25 Mart Pazartesi NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

  • 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

  • 13:45 En Hamarat Benim

  • 16:30 Kızıl Goncalar

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Kızıl Goncalar

  • 00:15 Yabani

  • 02:45 Yaz Şarkısı

  • 03:45 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

25 Mart Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

25 Mart Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

  • 06:45 Küçük Ağa

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

  • 11:00 Camdaki Kız

  • 12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

  • 13:15 Gelinim Mutfakta

  • 16:00 Arka Sokaklar

  • 18:40 Kanal D Ana Haber

  • 20:00 Taş Kağıt Makas

  • 22:45 Koruyucu

  • 00:45 Arka Sokaklar

  • 03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

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25 Mart Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

25 Mart Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Ana Haber

  • 19:00 Ömer

  • 20:00 Ömer

  • 00:15 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

  • 02:15 Aramızda Kalsın

  • 04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

25 Mart Pazartesi TV8 Yayın Akışı

25 Mart Pazartesi TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

  • 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

  • 02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 03:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

  • 04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

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