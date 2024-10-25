25 Ekim'de Güne Damga Vuran Ekonomik Gelişmeler: BIST 100, Altın, Döviz ve Petrol Fiyatları!
25 Ekim'de Güne Damga Vuran Ekonomik Gelişmeler: BIST 100, Altın, Döviz ve Petrol Fiyatları!
Bugün haftanın son işlem gününde piyasalarda hareket hiç durulmuyor! BIST 100 endeksi, haftayı yeşilde kapatma hevesinde ve güne yükselişle başladı. Altın ve dövizdeki güncel fiyatlar, yatırımcıları ekran başına kilitlerken petrol fiyatlarında da dikkat çeken hareketlilik var. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki gelişmelerle şekillenen piyasalar, 25 Ekim itibarıyla haftayı nasıl kapatacak? Döviz kurlarından altın fiyatlarına kadar her detayı sizin için derledik.
Hazırsanız, işte güne damga vuran ekonomik gelişmeler!
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Haftanın son işlem gününde piyasalar hareketli bir kapanışa hazırlanıyor.
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zellikle sanayi, teknoloji ve finans sektörleri, haftanın kapanışında yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor.
Haftanın son gününde döviz kurları da dikkat çekici bir istikrar sergiliyor.
Altın piyasasında yükseliş eğilimi sürüyor.
Bugün gram altın 3020 TL seviyesinde bulunuyor.
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