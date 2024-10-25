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25 Ekim'de Güne Damga Vuran Ekonomik Gelişmeler: BIST 100, Altın, Döviz ve Petrol Fiyatları!

etiket 25 Ekim'de Güne Damga Vuran Ekonomik Gelişmeler: BIST 100, Altın, Döviz ve Petrol Fiyatları!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 18:36

Bugün haftanın son işlem gününde piyasalarda hareket hiç durulmuyor! BIST 100 endeksi, haftayı yeşilde kapatma hevesinde ve güne yükselişle başladı. Altın ve dövizdeki güncel fiyatlar, yatırımcıları ekran başına kilitlerken petrol fiyatlarında da dikkat çeken hareketlilik var. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki gelişmelerle şekillenen piyasalar, 25 Ekim itibarıyla haftayı nasıl kapatacak? Döviz kurlarından altın fiyatlarına kadar her detayı sizin için derledik.

 Hazırsanız, işte güne damga vuran ekonomik gelişmeler!

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Haftanın son işlem gününde piyasalar hareketli bir kapanışa hazırlanıyor.

Haftanın son işlem gününde piyasalar hareketli bir kapanışa hazırlanıyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne güçlü bir başlangıç yaparak 8.906,70 puandan açıldı ve %0,38’lik bir artışla yükselişini sürdürüyor.

zellikle sanayi, teknoloji ve finans sektörleri, haftanın kapanışında yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor.

zellikle sanayi, teknoloji ve finans sektörleri, haftanın kapanışında yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor.

Sanayi hisselerinin yanı sıra enerji sektörü de Brent petrol fiyatlarındaki artışla desteklenerek en çok yükselen sektörler arasında yer aldı.

Haftanın son gününde döviz kurları da dikkat çekici bir istikrar sergiliyor.

Haftanın son gününde döviz kurları da dikkat çekici bir istikrar sergiliyor.

Dolar/TL 34,2845 seviyesinde %0,11’lik bir artış gösterirken, Euro/TL 37,1997 seviyesinde %0,11 yükselişle işlem görmekte. Euro/Dolar paritesi ise 1,0831 seviyesinde %0,03’lük küçük bir artışla durgun bir görünüm sergiliyor.

Altın piyasasında yükseliş eğilimi sürüyor.

Altın piyasasında yükseliş eğilimi sürüyor.

Altının ons fiyatı bugün 2.737,83 dolardan işlem görmekte ve %0,06 oranında bir artış gösteriyor. Bu yükselişle birlikte, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınındaki güncel fiyatlar da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bugün gram altın 3020 TL seviyesinde bulunuyor.

Bugün gram altın 3020 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 4820 TL ve Cumhuriyet altını ise 19.400 TL olarak işlem görüyor.

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Enerji cephesinde ise Brent petrol 75,41 dolardan işlem görerek %1,32’lik bir artış kaydetti.

Enerji cephesinde ise Brent petrol 75,41 dolardan işlem görerek %1,32’lik bir artış kaydetti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş enerji sektöründeki hisselerin haftanın son gününde dikkat çekmesine neden oldu.

Bu hafta küresel piyasalarda ABD faiz politikası, Avrupa’daki ekonomik yavaşlama sinyalleri ve enflasyonist baskılar öne çıkarken Türkiye ekonomisinde Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta açıklayacağı yeni faiz kararı merakla bekleniyor.

Bu hafta küresel piyasalarda ABD faiz politikası, Avrupa’daki ekonomik yavaşlama sinyalleri ve enflasyonist baskılar öne çıkarken Türkiye ekonomisinde Merkez Bankası’nın önümüzdeki hafta açıklayacağı yeni faiz kararı merakla bekleniyor.
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