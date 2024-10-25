25 Ekim'de Güne Damga Vuran Ekonomik Gelişmeler: BIST 100, Altın, Döviz ve Petrol Fiyatları!

Bugün haftanın son işlem gününde piyasalarda hareket hiç durulmuyor! BIST 100 endeksi, haftayı yeşilde kapatma hevesinde ve güne yükselişle başladı. Altın ve dövizdeki güncel fiyatlar, yatırımcıları ekran başına kilitlerken petrol fiyatlarında da dikkat çeken hareketlilik var. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki gelişmelerle şekillenen piyasalar, 25 Ekim itibarıyla haftayı nasıl kapatacak? Döviz kurlarından altın fiyatlarına kadar her detayı sizin için derledik.

Hazırsanız, işte güne damga vuran ekonomik gelişmeler!