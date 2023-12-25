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25 Aralık 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

25 Aralık 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.12.2023 - 10:06

Aralık ayının son haftasında TV yayın akışında nelerin yer aldığı seyirciler tarafından yakından takip ediliyor. Yılbaşı konseptli programların ekranlardaki yerini alması şimdiden bekleniyor. Aynı zamanda sevilen dizilerin bu hafta ekranlarda olup olmayacağı da merak konusu. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 25 Aralık Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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25 Aralık Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

25 Aralık Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

  • 06:10 İncir Ağacı

  • 07:15 Elimi Bırakma

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:15 Seksenler

  • 14:35 Diriliş Ertuğrul

  • 17:45 Lingo

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

25 Aralık Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

25 Aralık Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 09:45 Kızılcık Şerbeti

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Ne Gemiler Yaktım

25 Aralık Pazartesi ATV Yayın Akışı

25 Aralık Pazartesi ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Safir

25 Aralık Pazartesi FOX Yayın Akışı

25 Aralık Pazartesi FOX Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:15 Kızıl Goncalar

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Kızıl Goncalar

  • 23:00 Kızıl Goncalar

25 Aralık Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

25 Aralık Pazartesi Kanal D Yayın Akışı
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25 Aralık Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

25 Aralık Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Kiralık Aşk

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Ana Haber

  • 19:00 Ömer

  • 20:00 Ömer

25 Aralık Pazartesi TV8 Yayın Akışı

25 Aralık Pazartesi TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

  • 11:15 MasterChef Türkiye All Star

  • 12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 MasterChef Türkiye All Star

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