25 Aralık 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

Aralık ayının son haftasında TV yayın akışında nelerin yer aldığı seyirciler tarafından yakından takip ediliyor. Yılbaşı konseptli programların ekranlardaki yerini alması şimdiden bekleniyor. Aynı zamanda sevilen dizilerin bu hafta ekranlarda olup olmayacağı da merak konusu. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 25 Aralık Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...