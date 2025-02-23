24 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, haftaya canlı ve dinamik projelerle döneme damgasını vuracak işlerle başlayabilirsin. Girişimci ruhun, yaratıcı kişiliğin ve tatlı bir telaşla harekete geçebilirsin. Özellikle para kazanmak konusunda her zamankinden hırslı ve aceleci olabilirsin.

Mars'ın ileri hareketiyle birlikte sen de harekete geçebilir, hırsların doğrultusunda zafere ulaşmak için kazandıran riskler alabilirsin. Elbette aldığın risklere dikkat etmeli, finansal anlamda güvenliğini sağlayarak hamle yapmalısın. Tam da bu noktada daha fazla çalışabilir, iş yerinde daha görünür ve ön planda olabilirsin. Rekabetteki yerini belli edeceksin.

Tatlı bir telaştan söz edeceğimiz bir diğer konu ise aşk hayatın. Romantik başlangıçlar yapmak için flört etmeye bir hayli meyilli olacaksın. Kalbini kaptıracağını sanmıyoruz ama birinin kalbini çalacağın kesin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...