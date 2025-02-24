24 Şubat 3 Mart 2025 Haftanın Yantrası

Haftanın kristali cüruf, volkanik patlamalar sonucu oluşan kayaç bir kristaldir. Eski eserler de askerlere savaşta güç kazanmalarına yardımcı olmak için cüruf taşlarının verildiği ve yanlarında taşıdıkları bilgisi yazmalarda mevcuttur. Yeniden doğuşun ve yeni başlangıçların taşıdır. Doğum haritalarımızda toprak elementini güçlendirir. Cüruf siyah üzerinde 7 rengin yansıması ile gökkuşağı enerjisini yaşamlarımıza taşır. Kaygıyı hafiflettir, duygusal huzuru teşvik eder ve kişinin sakinlik ve rahatlama hissi verir. Konsantrasyonu güçlendirir, takıntı olumsuz düşünce ve duyguları temizler ve yaratıcılığı teşvik eder. Toprak Ana’nın enerjisini bereketini yaşamlarımıza taşır, değişim ve stres zamanlarında güç ve cesaret verir, bu sebepten dolayı 'topraklama taşı' olarak adlandırılır. Kişileri mücadele gerektiren konularda cesaret verir ve başarıya ulaşmakta engelleri aşmakta faydalıdır.

Aynı zamanda vücudumuzdaki en önemli çakralardan kök çakrayı iyileştirir. Cüruf içinizdeki gücü fark etmenizi sağlar. Bu muhteşem taşın enerjisinden yararlandığınızda, kişisel zorlukların üstesinden gelmek için içsel gücünüzden yararlanabilirsiniz. Evlerimiz de ve iş yerlerimiz de güney doğu ve doğu yönünde kullanıldığında enerji frekansı maksimum seviye de titreşecektir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.