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24 Şubat 3 Mart 2025 Haftanın Yantrası

etiket 24 Şubat 3 Mart 2025 Haftanın Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 07:01

Hint Yantra koleksiyonumuzdan Shiva Tara 

Yaşamınızda bereket şans huzur enerjisi ile mucizevi olayları yaşamak istiyorsanız, bu muhteşem yantrayı evinizin doğu duvarında kullanabilir, üzerinizde altın gümüş bakır olarak takı olarak tercih edebilirsiniz.

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Shiva Tara

Shiva Tara

Yantranızı kullanmaya başladıktan itibaren kendinizi daha dinamik huzurlu hissedeceksiniz.

Not: Enerji akışının doğru yansımasını istiyorsanız “Doğum Haritanıza” göre kullanmanız gereken uygun yantra belirlendikten sonra Oniks, Gümüş Altın ya da Bakır üzerine hazırlanarak kullanılması gereklidir.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantraların tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Haftanın kristali yeniden doğuşun taşı cüruf

Haftanın kristali yeniden doğuşun taşı cüruf

Haftanın kristali cüruf, volkanik patlamalar sonucu oluşan kayaç bir kristaldir. Eski eserler de askerlere savaşta güç kazanmalarına yardımcı olmak için cüruf taşlarının verildiği ve yanlarında taşıdıkları bilgisi yazmalarda mevcuttur. Yeniden doğuşun ve yeni başlangıçların taşıdır. Doğum haritalarımızda toprak elementini güçlendirir. Cüruf siyah üzerinde 7 rengin yansıması ile gökkuşağı enerjisini yaşamlarımıza taşır. Kaygıyı hafiflettir, duygusal huzuru teşvik eder ve kişinin sakinlik ve rahatlama hissi verir. Konsantrasyonu güçlendirir, takıntı olumsuz düşünce ve duyguları temizler ve yaratıcılığı teşvik eder. Toprak Ana’nın enerjisini bereketini yaşamlarımıza taşır, değişim ve stres zamanlarında güç ve cesaret verir, bu sebepten dolayı 'topraklama taşı' olarak adlandırılır. Kişileri mücadele gerektiren konularda cesaret verir ve başarıya ulaşmakta engelleri aşmakta faydalıdır. 

Aynı zamanda vücudumuzdaki en önemli çakralardan kök çakrayı iyileştirir.  Cüruf içinizdeki gücü fark etmenizi sağlar. Bu muhteşem taşın enerjisinden yararlandığınızda, kişisel zorlukların üstesinden gelmek için içsel gücünüzden yararlanabilirsiniz. Evlerimiz de ve iş yerlerimiz de güney doğu ve doğu yönünde kullanıldığında enerji frekansı maksimum seviye de titreşecektir. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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