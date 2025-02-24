24 Şubat 3 Mart 2025 Haftanın Yantrası
24 Şubat 3 Mart 2025 Haftanın Yantrası
Hint Yantra koleksiyonumuzdan Shiva Tara
Yaşamınızda bereket şans huzur enerjisi ile mucizevi olayları yaşamak istiyorsanız, bu muhteşem yantrayı evinizin doğu duvarında kullanabilir, üzerinizde altın gümüş bakır olarak takı olarak tercih edebilirsiniz.
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Shiva Tara
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Haftanın kristali yeniden doğuşun taşı cüruf
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