24 Şubat 2 Mart Haftalık Burç Yorumları

Haftalık genel bakış: 24 Şubat - 2 Mart 2025

Bu hafta, 27 Şubat'ta Balık burcundaki Yeni Ay ile derin bir iç gözlem ve taze başlangıçlar zamanını başlatıyor. Balık enerjisi bizi sezgilerimizle, hayallerimizle ve iç dünyamızla bağlantı kurmaya teşvik edecek bu da onu duygusal ve ruhsal gelişimimizle uyumlu niyetler belirlemek için ideal bir zaman haline getirecek. Her söylemimize düşüncemize dikkat etmemiz gereken enerjiler ile karşı karşıyayız. Bu Yeni Ay, özellikle iyileşme ve yenilenme arayışında olduğumuz alanlarda bizi zorlu düşünce kalıplarını korkuları bırakmaya ve yeni, duygusal hedefleri benimsemeye yapılandırmaya odaklanmanızı sağlıyor.

Hafta ilerledikçe Venüs, 1 Mart'ta Koç burcunda yolculuğuna başlıyor. Bu geçiş, ilişkilerimizi, değerlerimizi ve kişisel arzularımızı yeniden değerlendirmemizi teşvik eder. Koç'ta geri harekette olacak Venüs, öz değer, bağımsızlık ve kendimizi sevgi ve finansal konularda nasıl ifade ettiğimizle ilgili sorunlarla yüzleşmemiz için bizi zorlayacak. Geçmiş bağlantıları yeniden gözden geçirmenin veya gerçekten önemli olanı yeniden değerlendirmenin derin yüzleşmesi ile karşı karşıya olacağız. Bu önemli gezegensel geçişler duygusal ve ilişkisel yeniden yapılanma iyileşme için güçlü bir dinamik oluşturur. Balık burcundaki Yeni Ay yumuşak, içe dönük şifa dolu enerjileri yaşamlarımıza taşıyor. Koç burcundaki Venüs retrosu daha iddialı enerjileri etkili kılıyor. Bu enerjileri dengelemek, haftayı hem net hem de şefkatle yönlendirmemize yardımcı olabilir.