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24 Şubat 2 Mart Haftalık Burç Yorumları

etiket 24 Şubat 2 Mart Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 23:48

Haftalık genel bakış: 24 Şubat - 2 Mart 2025

Bu hafta, 27 Şubat'ta Balık burcundaki Yeni Ay ile derin bir iç gözlem ve taze başlangıçlar zamanını başlatıyor. Balık enerjisi bizi sezgilerimizle, hayallerimizle ve iç dünyamızla bağlantı kurmaya teşvik edecek bu da onu duygusal ve ruhsal gelişimimizle uyumlu niyetler belirlemek için ideal bir zaman haline getirecek. Her söylemimize düşüncemize dikkat etmemiz gereken enerjiler ile karşı karşıyayız.  Bu Yeni Ay, özellikle iyileşme ve yenilenme arayışında olduğumuz alanlarda bizi zorlu düşünce kalıplarını korkuları bırakmaya ve yeni, duygusal hedefleri benimsemeye yapılandırmaya odaklanmanızı sağlıyor.

Hafta ilerledikçe Venüs, 1 Mart'ta Koç burcunda yolculuğuna başlıyor. Bu geçiş, ilişkilerimizi, değerlerimizi ve kişisel arzularımızı yeniden değerlendirmemizi teşvik eder. Koç'ta geri harekette olacak Venüs, öz değer, bağımsızlık ve kendimizi sevgi ve finansal konularda nasıl ifade ettiğimizle ilgili sorunlarla yüzleşmemiz için bizi zorlayacak. Geçmiş bağlantıları yeniden gözden geçirmenin veya gerçekten önemli olanı yeniden değerlendirmenin derin yüzleşmesi ile karşı karşıya olacağız.  Bu önemli gezegensel geçişler duygusal ve ilişkisel yeniden yapılanma iyileşme için güçlü bir dinamik oluşturur. Balık burcundaki Yeni Ay yumuşak, içe dönük şifa dolu enerjileri yaşamlarımıza taşıyor.  Koç burcundaki Venüs retrosu daha iddialı enerjileri etkili kılıyor.  Bu enerjileri dengelemek, haftayı hem net hem de şefkatle yönlendirmemize yardımcı olabilir.

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Mars'ın çocukları koçlar

Mars'ın çocukları koçlar

27 Şubat 2025’teki Balık burcundaki Yeni Ay sizi iç dünyanızı düşünmeye, yapılandırmaya odaklanmanızı sağlıyor. Bu, iyileşme, maneviyat ve kişisel bakım etrafında niyetler belirlemek için mükemmel bir gezegensel döngü. 1 Mart 2025’te Koç burcunda Venüs retrosu, keşif, öz sevgiye ve kişisel değerlerin yeniden değerlendirilmesine odaklanıyor. Kendinizi geçmiş ilişkileri tekrar gözden geçirirken veya aşk ve finansa yaklaşımınızı yeniden düşünürken bulabilirsiniz. Bu dönemi gerçek arzularınızla yeniden hizalamak için bir şans olarak kucaklayın. Bu hafta iç gözlem ve yeniden hizalamayı gerektiriyor ve sizi içsel yansıma ile kişisel gelişimi dengelemeye çağırıyor.

Venüs’ün çocukları boğalar

Venüs’ün çocukları boğalar

27 Şubat 2025’teki Balık burcundaki Yeni Ay, sosyal bağlantılarınızı ve uzun vadeli özlemlerinizi vurgular. Bu, gelecekteki iş birlikleri veya topluluk projeleri için tohum ekmek için harika bir zamandır. 1 Mart 2025’te Koç burcunda Venüs retrosu, keşif ile önceliklerinizi geri çekme ve yeniden değerlendirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Hayallerinize ve sezgilerinize dikkat edin sonraki adımlarınızın anahtarlarını tutabilirler. Sosyal özlemler ve kişisel geri çekilme arasındaki denge, dikkatli ilerlemeyi teşvik ederek haftanızı tanımlar.

Merkür’ün çocukları ikizler

Merkür’ün çocukları ikizler

Balık burcundaki Yeni Ay, 27 Şubat 2025’te ki kariyerinizi ve kamu imajınızı aydınlatır. Bu, yeni profesyonel hedefler belirlemek ve başarının sizin için ne anlama geldiğini yeniden tanımlamak için güçlü bir zamandır. 1 Mart 2025’te Koç burcunda Venüs retrosu, keşif arkadaşlıklara ve sosyal gruplara odaklanmanızı sağlar. Eski ittifaklar yeniden ortaya çıkabilir, iyileşme veya kapanma fırsatları sunabilir. Kişisel hırslar ve grup dinamikleri arasındaki dengeye dikkat edin. Bu hafta, sosyal bağlantılarınızın düşünceli bir incelemesinin yanı sıra profesyonel hedef belirlemeyi yapılandırmaya odaklanmanızı sağlıyor.

Ay’ın çocukları yengeçler

Ay’ın çocukları yengeçler

27 Şubat 2025’teki Balık burcu Yeni Ay sizi seyahat, eğitim veya manevi arayışlarla ufkunuzu genişletmeye teşvik eder. Kişisel gelişim ve macera için niyetler belirlemek için harika bir zaman. 1 Mart 2025’te Koç burcunda Venüs retrosu, keşif ile profesyonel hayatınız gözden geçirmenizi sağlayacak.  Kariyer hedeflerinizi veya alanınızda nasıl algılandığınızı yeniden değerlendirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eylemlerinizi daha derin değerlerinizle uyumlu hale getirmek için bu dönemi kullanın. Keşif ve kariyer iç gözleminin bir karışımı haftanızı işaretler ve sizi bütünsel büyümeye yönlendirir.

Güneş’in çocukları aslanlar

Güneş’in çocukları aslanlar

27 Şubat 2025’te ki Balık burcundaki Yeni Ay, paylaşılan kaynaklara, samimiyete ve dönüşüme odaklanıyor. Bu, daha derin duygusal veya finansal taahhütlere girmek için iyi bir zamandır. 1 Mart 2025’te Koç burcunda Venüs retrosu, keşif ve öğrenme arzunuzu uyandırır. Geçmiş seyahat planları veya eğitimsel arayışlar yeniden ortaya çıkabilir ve sizi tekrar ziyaret etmeye ve yeniden düşünmeye teşvik edebilir. Haftanız daha derin bağlantılara ve maceracı özlemlerin yenilenmesine odaklanıyor.

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Merkür’ün çocukları başaklar

Merkür’ün çocukları başaklar

27 Şubat 2025’teki Balık burcu Yeni Ay, ortaklıklarınıza ve bire bir bağlantılarınıza ışık tutuyor. Bu ilişkileri geliştirme veya derinleştirme konusunda niyet belirlemek için uygun bir an.1 Mart 2025’te Koç burcunda Venüs retrosu, keşif ortak finansman ve paylaşılan kaynaklar üzerine düşünmenizi yapılandırmanızı geliştirmenizi teşvik eder. Borçlar, miraslar veya yatırımlarla ilgili sorunlar yeniden ortaya çıkabilir ve size yeniden değerlendirme ve yeniden düzenleme şansı verebilir. Bu hafta, daha derin bir anlayışı teşvik ederek ilişki büyümesine ve finansal yeniden değerlendirmeye odaklanmayı teşvik ediyor.

Venüs’ün çocukları teraziler

Venüs’ün çocukları teraziler

27 Şubat 2025’teki Balık burcundaki Yeni Ay, günlük rutinlerinizi, işinizi ve sağlığınızı vurgular. Yeni alışkanlıklar başlatmak veya refahınızı artırmak için harika bir zaman. 1 Mart 2025’te Koç burcunda Venüs retrosu, keşif, yakın ilişkileriniz gözden geçirilir. Geçmiş ortaklarla yeniden bağlantı kurabilir veya mevcut ilişkilerinizdeki eski kalıpları tekrar ziyaret edebilirsiniz. Bu zamanı ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı netleştirmek için kullanın. Sağlık ve ilişki netliğine odaklanmak, haftanızı tanımlar, dengeyi ve refahı teşvik eder.

Mars’ın çocukları akrepler

Mars’ın çocukları akrepler

27 Şubat 2025’teki Balık burcu Yeni Ay, yaratıcılık, romantizm ve neşe konusunda yeni bir başlangıç getiriyor. Size ilham veren ve mutluluk getiren projeler veya hobiler için niyetler belirleyin. 1 Mart 2025 Venüs Koç burcunda retroya başlıyor odağınızı işe ve sağlığa kaydırır. Bu alanlarla ilgili geçmiş sorunlar yeniden ortaya çıkabilir ve sizi bunları yenilenmiş bir bakış açısıyla ele almaya teşvik edebilir. Bu hafta, yaratıcı yenilenmeyi pratik yeniden değerlendirme ile harmanlayarak neşe ve çalışmaya dengeli bir yaklaşım yapılandırmaya odaklanmanızı sağlıyor.

Jüpiter’in çocukları yaylar

Jüpiter’in çocukları yaylar

27 Şubat 2025’teki Balık burcundaki Yeni Ay sizi ev, aile ve duygusal temellere odaklanmaya yapılandırmaya odaklanmanızı sağlıyor. Besleyici bir ortam yaratma konusunda niyetler belirlemek için harika bir zaman. 1 Mart 2025’te Koç burcunda Venüs retrosu, keşif, yaratıcı projelerinizin ve romantik hayatınızın bir incelemesini getiriyor. Eski alevler veya bitmemiş sanatsal çabalar yeniden ortaya çıkabilir ve size onları yeniden ziyaret etme ve rafine etme şansı verebilir. Ev merkezli iç gözlem ve yaratıcı yansıma, duygusal gelişime rehberlik ederek haftanızı şekillendirir.

Satürn’ün çocukları oğlaklar

Satürn’ün çocukları oğlaklar

27 Şubat 2025’teki Balık burcundaki Yeni Ay, iletişimi, öğrenmeyi ve yerel ortamınızı vurgular. Yeni entelektüel arayışlara başlamak veya çevrenizdekilerle bağlantılarınızı geliştirmek için mükemmel bir zaman. 1 Mart 2025’te Koç burcunda Venüs retrosu, dikkatinizi ev ve aile meselelerine odaklanmanızı sağlar. Refahınızı gerçekten destekleyen şeylere odaklanarak yaşam durumunuzu veya aile ilişkilerinizi yeniden değerlendirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu hafta entelektüel merakı ailesel yansıma ile dengeler ve her iki alanda da büyümeyi teşvik eder.

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Uranüs’ün çocukları kovalar

Uranüs’ün çocukları kovalar

27 Şubat 2025’teki Balık burcundaki Yeni Ay, mali durumunuzu, değerlerinizi ve kişisel kaynaklarınızı vurgular. Bu, finansal hedefler belirlemek ve maddi güvenliğe yaklaşımınızı yeniden düşünmek için harika bir zamandır. 1 Mart 2025’te Koç burcunda Venüs retrosu, keşif ile iletişim tarzınız ve düşünce kalıplarınız iyileştirilmek için gündeminize geliyor. Eski konuşmalar veya fikirler yeniden ortaya çıkabilir, çözüm ve büyüme için fırsatlar sunabilir. Finansal yeniden değerlendirme ve düşünceli iletişim, kişisel netliğin önünü açarak haftanıza damgasını vurur.

Neptün’ün çocukları balıklar

Neptün’ün çocukları balıklar

27 Şubat 2025’teki burcunuzdaki Yeni Ay, güçlü bir kişisel sıfırlamaya işaret ediyor. Bu, kişisel gelişim ve yeni başlangıçlar için niyetler belirleme anınız. 1 Mart 2025’te  Koç burcunda Venüs retrosu, keşif, finansal durumunuzu ve öz değerinizi gözden geçirmenizi yapılandırmanızı geliştirmenizi teşvik eder. Geçmiş finansal kararlar veya kişisel değerler yeniden değerlendirme için ortaya çıkabilir ve sizi kaynaklarınızı gerçek arzularınızla uyumlu hale getirmeye teşvik edebilir. Bir haftalık kişisel yeniden icat etme ve değer yeniden hizalama, sizi daha net bir benlik duygusuna yönlendirir.

Not: Haftalık burç yorumlarınızda Güneş Yükselen ve Ay burcunuzu birlikte okuyunuz. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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