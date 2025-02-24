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24 Şubat - 2 Mart 2025 Haftasının Gökyüzü Mesajı!

etiket 24 Şubat - 2 Mart 2025 Haftasının Gökyüzü Mesajı!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 20:59

24 Şubat - 2 Mart 2025 haftasına adım atarken, kozmik enerji değişiyor ve 12 burç için yeni fırsatlar, zorluklar ve dönüşümler getiriyor. İster romantik iç görüler ister kariyer rehberliği ister finansal netlik veya kişisel gelişim arıyor olun, bu hafta benzersiz bir dersler ve atılım döngüsü sunuyor her birimize.

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Ateş burçları (Koç, Aslan, Yay) için odak noktası, heyecan verici kariyer gelişmeleri ve aşktaki tutkulu anlarla cesaretli kararlar ve kendini ifade etme olacaktır.

Ateş burçları (Koç, Aslan, Yay) için odak noktası, heyecan verici kariyer gelişmeleri ve aşktaki tutkulu anlarla cesaretli kararlar ve kendini ifade etme olacaktır.

Toprak burçlar (Boğa, Başak, Oğlak) istikrar ve finansal büyümeden yararlanacak ve bu da haftayı uzun vadeli planlama için harika bir zaman haline getirecektir. Hava burçları (İkizler, Terazi, Kova) entelektüel uyarım ve sosyal fırsatlar deneyimleyecekler, ancak aşırı taahhüt konusunda dikkatli olmalılar aman dikkat. Su burçları (Yengeç, Akrep, Balık), derin bağlantıların ve kendini yansıtmanın çok önemli bir rol oynadığı duygusal olarak içe dönük bir haftada olacaklar.

Mart 2025 kozmos dönüştürücü enerji, yeni fırsatlar ve duygusal değişimler getirmeye hazırlanıyor. Bu ay, Merkür'ün gerisi ve güçlü bir dolunay da dahil olmak üzere önemli astrolojik olaylar yaşamın farklı yönlerini şekillendirecek.

Mart ayının ilk yarısında, Balık burcundaki Merkür gerilemesi, iletişim ve karar vermede gecikmelere neden olabilir ve sabır gerektirebilir. Bununla birlikte, 10 Mart'ta Koç burcundaki yeni ay, yeni başlangıçlar ve cesur eylemler için güçlü bir zamandır. Ayın ilerleyen dönügüsünde, 25 Mart'ta Terazi'deki dolunay, ortaklıklardaki ve kişisel hırslardaki dengeyi vurgulayacak. Venüs ve Mars tutkuyu ve dinamik etkileşimleri artırırken, Satürn'ün istikrarlı varlığı disiplini ve uzun vadeli gelişmeleri  teşvik ediyor.

Mart 2025, iç gözlemi, atılımları ve değişimi kucaklama cesaretini teşvik ediyor akışta ve kabulde kalalım.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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