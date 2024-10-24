24 Ekim'de Piyasalar Hareketli: BIST 100, Döviz Kurları ve Altın Fiyatları Günü Nasıl Kapattı?

Piyasalarda hareketlilik devam ediyor! Hem BIST 100 endeksi hem de döviz kurlarında dikkat çeken gelişmeler var. Bugün özellikle küresel ekonomiye yön veren olaylar, piyasaların şekillenmesinde büyük rol oynuyor. İşte 24 Ekim güncel piyasa verileri ve güncel ekonomi olayları: