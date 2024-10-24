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24 Ekim'de Piyasalar Hareketli: BIST 100, Döviz Kurları ve Altın Fiyatları Günü Nasıl Kapattı?

etiket 24 Ekim'de Piyasalar Hareketli: BIST 100, Döviz Kurları ve Altın Fiyatları Günü Nasıl Kapattı?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 18:25

Piyasalarda hareketlilik devam ediyor! Hem BIST 100 endeksi hem de döviz kurlarında dikkat çeken gelişmeler var. Bugün özellikle küresel ekonomiye yön veren olaylar, piyasaların şekillenmesinde büyük rol oynuyor. İşte 24 Ekim güncel piyasa verileri ve güncel ekonomi olayları:

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 8.857,03 puan seviyesinde başladı ve %1,63'lük bir artış yaşadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 8.857,03 puan seviyesinde başladı ve %1,63'lük bir artış yaşadı.

Peki, hangi hisseler yatırımcılara kazandırıyor? Bugün özellikle sanayi ve bankacılık sektörleri öne çıkıyor.

İhracata dayalı sanayi şirketleri, bugün Borsa İstanbul’da yükselişte.

İhracata dayalı sanayi şirketleri, bugün Borsa İstanbul’da yükselişte.

Avrupa ve ABD ekonomilerindeki toparlanma ve ihracat taleplerinin artması, sanayi sektöründe değer kazandırıyor.

Faiz oranları ve enflasyon beklentilerindeki dalgalanmalar, bankacılık sektörüne olan ilgiyi artırıyor.

Faiz oranları ve enflasyon beklentilerindeki dalgalanmalar, bankacılık sektörüne olan ilgiyi artırıyor.

Merkez Bankası’nın olası faiz artırımları, bankaların kar marjlarını artırabileceği için sektöre pozitif bir hava katıyor.

Döviz kurları da hareketli.

Döviz kurları da hareketli.

USD/TRY kuru 34,2412 seviyesine gerileyerek %0,12'lik bir düşüş yaşadı. Ancak, EUR/TRY %0,22'lik artışla 37,0828 seviyesine yükseldi.

Altın/Ons fiyatı 2.728,75 dolar seviyesine çıkarak %0,49 oranında artış gösterdi.

Altın/Ons fiyatı 2.728,75 dolar seviyesine çıkarak %0,49 oranında artış gösterdi.

Altın fiyatları küresel belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlenmelerle artmaya devam ediyor. Özellikle gram altın 2.952 TL seviyesine yükselerek tarihi zirvelerini yeniledi. Çeyrek altın ise 4.880 TL ile rekor seviyede bulunuyor.

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Enerji piyasasında Brent petrol fiyatları 75,24 dolar seviyesinde ve %0,37'lik bir artış kaydetti.

Enerji piyasasında Brent petrol fiyatları 75,24 dolar seviyesinde ve %0,37'lik bir artış kaydetti.

Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimler ve küresel enerji talebindeki artış, petrol fiyatlarını yukarı çekiyor.

Güncel küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye ve dünya piyasalarını yakından etkiliyor.

Güncel küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye ve dünya piyasalarını yakından etkiliyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları, doları güçlendirerek gelişen piyasa ekonomilerine baskı yapıyor. Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, riskli varlıklara olan ilgiyi azaltıp dolar talebini artırıyor. Benzer şekilde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) da enflasyonla mücadele için faiz artırımları üzerinde duruyor.

Öte yandan, Çin ekonomisindeki yavaşlama küresel talebi daraltırken, Türkiye gibi ihracat odaklı ülkeler üzerinde baskı yaratıyor.

Öte yandan, Çin ekonomisindeki yavaşlama küresel talebi daraltırken, Türkiye gibi ihracat odaklı ülkeler üzerinde baskı yaratıyor.

Özellikle Çin’e yapılan ihracatlar bu yavaşlamadan olumsuz etkilenebilir. Ortadoğu’daki jeopolitik riskler de petrol fiyatlarını yükselterek enerji piyasalarını hareketlendiriyor. Bu durum Türkiye’de enerji maliyetlerini artırarak üretim sektörlerini zorlayabilir ve global enflasyon endişelerini körüklüyor.

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