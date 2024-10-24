24 Ekim'de Piyasalar Hareketli: BIST 100, Döviz Kurları ve Altın Fiyatları Günü Nasıl Kapattı?
24 Ekim'de Piyasalar Hareketli: BIST 100, Döviz Kurları ve Altın Fiyatları Günü Nasıl Kapattı?
Piyasalarda hareketlilik devam ediyor! Hem BIST 100 endeksi hem de döviz kurlarında dikkat çeken gelişmeler var. Bugün özellikle küresel ekonomiye yön veren olaylar, piyasaların şekillenmesinde büyük rol oynuyor. İşte 24 Ekim güncel piyasa verileri ve güncel ekonomi olayları:
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 8.857,03 puan seviyesinde başladı ve %1,63'lük bir artış yaşadı.
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İhracata dayalı sanayi şirketleri, bugün Borsa İstanbul’da yükselişte.
Faiz oranları ve enflasyon beklentilerindeki dalgalanmalar, bankacılık sektörüne olan ilgiyi artırıyor.
Döviz kurları da hareketli.
Altın/Ons fiyatı 2.728,75 dolar seviyesine çıkarak %0,49 oranında artış gösterdi.
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