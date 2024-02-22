23 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün güçlü sezgilerin ve vicdanın arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilirsin. Kendini koruman gereken konularda taviz vermemen istesen de merhamet duygusunun ağır bastığı anlar yaşayabilirsin. İşte tam da böyle zamanlarda psişik yanların ve güçlü algınla olayları daha net bir pencereden görme şansı bulabilirsin. Yalnızca acele etme ve emin adımlarla ilerlemeye odaklan.

Bugün Pallas asteroidinin etkisiyle, sanatsal yönün ve ilham veren fikirlerin de açığa çıkabilir. Yaptığın her işte gözle görülen ahenk, zarafet ve profesyonellik daha da belirginleşebilir. Tecrübelerinin ve bilginin sana yol göstermesine izin ver. Haftanın son iş gününde maddi ve manevi anlamda tatmin olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...