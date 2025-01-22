23 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün enerjik ve hareketli olacaksın. Sanki bedensel anlamda güçlü bir enerji ile dolacak, bu yüzden yerinde duramayacaksın. Mesela bugün güne erkenden başlamalısın! Hayata karışmalı, fiziksel anlamda dinamik ve ön planda olacağın işleri tercih etmelisin.

Yorulmadan yorulacaksın bugün! Mars ile Uranüs arasındaki atmışlık açının da etkisi ile uzun bir gün yaşayacaksın. Bu hareketlilik zihninin içinde de devam edecek. Tam da bu noktada toplumsa kuralları bir kenara bırakıp bireysel özgürlüğe odaklanacaksın.

Kendin için ne yapmak istiyorsun? Gezmek mi, çantanı topla ve yol çık. Eğlenmek mi, hemen bir parti organize et... Çalışmak mı, en iyisini yap! Bize soracak olursan, biraz da boş zaman ver kendine. Durmayı, yalnız başına kahve içmeyi, duşta şarkı söylemeyi ve kendinle zaman geçirmeyi ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...