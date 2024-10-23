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23 Ekim'de Borsa ve Döviz Piyasalarında Son Durum: BIST 100 ve Altın Fiyatlarında Kritik Gelişmeler!

etiket 23 Ekim'de Borsa ve Döviz Piyasalarında Son Durum: BIST 100 ve Altın Fiyatlarında Kritik Gelişmeler!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 18:10

Piyasalardaki dalgalanma hız kesmeden devam ediyor! 23 Ekim itibarıyla BIST 100 endeksi ve döviz kurlarında önemli gelişmeler yaşanırken, altın ve petrol fiyatları da yatırımcıların radarında. Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki performansı, altın fiyatlarındaki düşüşler ve Brent petrol piyasalarındaki sert hareketler, ekonomik görünümü yeniden şekillendiriyor. Eğer siz de bu kritik dönemde finansal stratejinizi güçlendirmek istiyorsanız, piyasalardaki en güncel verilere göz atmayı unutmayın!

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BIST 100 endeksi, haftanın ortasında 8.755,34 puanla günü kapatarak %0,94'lük bir kayıp yaşadı.

BIST 100 endeksi, haftanın ortasında 8.755,34 puanla günü kapatarak %0,94'lük bir kayıp yaşadı.

Özellikle enerji ve sanayi sektörlerinde yaşanan satış baskısı, endeksin performansını olumsuz etkiledi. Uzmanlar, BIST 100’ün kısa vadede dalgalı bir seyir izleyeceğini belirtiyor.

Dolar/TL kuru, 34,2938 seviyesine ulaştı ve %0,1 oranında bir artış kaydetti.

Dolar/TL kuru, 34,2938 seviyesine ulaştı ve %0,1 oranında bir artış kaydetti.

Küresel dolar talebinin artması ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikası, TL karşısında doların güçlenmesine neden oluyor.

Euro/TL kuru bugün 36,9822 seviyesine gerileyerek %0,13 oranında değer kaybetti.

Euro/TL kuru bugün 36,9822 seviyesine gerileyerek %0,13 oranında değer kaybetti.

Euro/Dolar paritesi de 1,0774 seviyesine inerek %0,23’lük bir düşüş gösterdi.

Altın piyasası da günün önemli gelişmeleri arasında yer alıyor.

Altın piyasası da günün önemli gelişmeleri arasında yer alıyor.

Ons altın fiyatı 2.720,58 dolar seviyesine gerileyerek %1,03 oranında değer kaybetti.

Ancak Türkiye’de altın yatırımcıları, gram ve Cumhuriyet altını fiyatlarını da yakından izliyor.

Ancak Türkiye’de altın yatırımcıları, gram ve Cumhuriyet altını fiyatlarını da yakından izliyor.

Gram altın, güncel olarak 2.956 TL seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 19.734 TL ile piyasada yerini alıyor. Bu altın türüne olan ilgi, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için cazibesini koruyor.

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Enerji piyasalarında Brent petrol fiyatı 75,09 dolara gerileyerek %1,25 oranında bir düşüş yaşadı.

Enerji piyasalarında Brent petrol fiyatı 75,09 dolara gerileyerek %1,25 oranında bir düşüş yaşadı.

Küresel petrol talebinin zayıflaması ve arz fazlası endişeleri, petrol fiyatlarının baskı altında kalmasına yol açıyor. Özellikle OPEC+ ülkelerinden gelecek arz kararları ve küresel ekonomik büyüme görünümü, petrol fiyatlarının gelecekteki seyrini belirleyecek önemli faktörler arasında.

Bugünün ekonomi gündeminde en dikkat çekici gelişme, Merkez Bankası'nın bu hafta açıklaması beklenen faiz kararı.

Bugünün ekonomi gündeminde en dikkat çekici gelişme, Merkez Bankası'nın bu hafta açıklaması beklenen faiz kararı.

Piyasa oyuncuları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz artırımı yapıp yapmayacağını yakından izliyor.

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