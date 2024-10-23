23 Ekim'de Borsa ve Döviz Piyasalarında Son Durum: BIST 100 ve Altın Fiyatlarında Kritik Gelişmeler!
23 Ekim'de Borsa ve Döviz Piyasalarında Son Durum: BIST 100 ve Altın Fiyatlarında Kritik Gelişmeler!
Piyasalardaki dalgalanma hız kesmeden devam ediyor! 23 Ekim itibarıyla BIST 100 endeksi ve döviz kurlarında önemli gelişmeler yaşanırken, altın ve petrol fiyatları da yatırımcıların radarında. Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki performansı, altın fiyatlarındaki düşüşler ve Brent petrol piyasalarındaki sert hareketler, ekonomik görünümü yeniden şekillendiriyor. Eğer siz de bu kritik dönemde finansal stratejinizi güçlendirmek istiyorsanız, piyasalardaki en güncel verilere göz atmayı unutmayın!
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BIST 100 endeksi, haftanın ortasında 8.755,34 puanla günü kapatarak %0,94'lük bir kayıp yaşadı.
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Dolar/TL kuru, 34,2938 seviyesine ulaştı ve %0,1 oranında bir artış kaydetti.
Euro/TL kuru bugün 36,9822 seviyesine gerileyerek %0,13 oranında değer kaybetti.
Altın piyasası da günün önemli gelişmeleri arasında yer alıyor.
Ancak Türkiye’de altın yatırımcıları, gram ve Cumhuriyet altını fiyatlarını da yakından izliyor.
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