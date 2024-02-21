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22 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

22 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 19:01

Hayatınızı hemen her alanda değiştirecek güç ve cesareti Venüs'ün Mars ile kavuştuğu bugün, yüreğinizde bulacaksınız! Peki, 22 Şubat Perşembe gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 22 Şubat Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün finansal konularda risk almak isteyebilirsin. Venüs ve Mars'ın Aslan burcunda konumlandığı bugün risk almak tam da tercih edeceğin davranış olacaktır. Üstelik yalnızca finansal konularda değil iş ve özel hayatında da kritik kararlar alabilirsin. Mevcut ilişkini bitirmek, boşanma kararı almak ya da bazı aile bireyleriyle ortak kullandığın alanları terk etmek isteyebilirsin. Artık kendi yolunu çizmenin zamanı geldiğini hissediyorsun. Bu konuda pek de yanıldığını söyleyemeyiz. 

Ayaklarının üzerinde durarak kişisel alanlarını genişletmen gereken bir döneme giriyorsun. Bağımsızlığını elde etmenin tam zamanı. Tabii iş hayatında da benzer konular söz konusu olabilir. İş kurmak ve hobilerini kazanca dönüştürmek için adım atmanın tam zamanı. Hayatında gerçek bir reforma hazırsın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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