22 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün finansal konularda risk almak isteyebilirsin. Venüs ve Mars'ın Aslan burcunda konumlandığı bugün risk almak tam da tercih edeceğin davranış olacaktır. Üstelik yalnızca finansal konularda değil iş ve özel hayatında da kritik kararlar alabilirsin. Mevcut ilişkini bitirmek, boşanma kararı almak ya da bazı aile bireyleriyle ortak kullandığın alanları terk etmek isteyebilirsin. Artık kendi yolunu çizmenin zamanı geldiğini hissediyorsun. Bu konuda pek de yanıldığını söyleyemeyiz.

Ayaklarının üzerinde durarak kişisel alanlarını genişletmen gereken bir döneme giriyorsun. Bağımsızlığını elde etmenin tam zamanı. Tabii iş hayatında da benzer konular söz konusu olabilir. İş kurmak ve hobilerini kazanca dönüştürmek için adım atmanın tam zamanı. Hayatında gerçek bir reforma hazırsın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...