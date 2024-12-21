22 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün neşeli ve keyifli anlar yaşayacaksın. Bu pazar günü senin için sıcak ve sevgi dolu geçecek. Kendini güvende hissettiğin bir ortamda dostlarınla olmak isteyeceksin. Bu sayede sevdiklerinle arandaki uyum güçlenecek. Hatta beklenmedik yakınlaşmalar da söz konusu olacak!

İşte tam da bu noktada, yakın arkadaşların arasında biri var ki kalbini çalmış olabilir. Bunu kendine bile itiraf etmiyorsan, artık dürüst olma vakti geldi. Kalbinin sesine kulak verirsen, onun da sana karşı hisleri olduğunu göreceksin. Bu yakınlaşma, arkadaş çevrende bir miktar düzeni bozabilir, ama sonunda taşlar yerine oturacaktır.

Birlikteliği olan ve aşka dair beklentisi olmayan Terazi burçları ise benzer bir yakınlaşma yaşayacaklar, fakat bu kez kurulan ilişki bir ortaklıktan ibaret olacak. Güvendiğin bir dostunla yapacağın işte başarılı olma ihtimalin bir hayli yüksek, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal...